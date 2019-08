Moře téměř za rohem. Kam se vydat v Itálii na dovolenou

Našli bychom hodně důvodů, proč je tato oblast pro Čechy tolik populární. Cestu dlouhou asi 700 až 800 kilometrů (podle místa, odkud jedete a kam přesně míříte) zvládnete i autem.

Jaderské moře je příjemně teplé i na severu, o prázdninách má kolem 22 °C, v první polovině září je to ještě o nějaký ten stupeň lepší. Písečné pláže jsou široké a vstup do moře pozvolný, což ocení rodiny s dětmi i méně zdatní turisté.

Navíc doba pokročila. Zatímco před třiceti lety nebyla v mnoha letoviscích až tak velká nabídka takzvaně lepšího ubytování, služeb či zábavy, teď jsou v tomto směru srovnatelné s mnoha jinými exkluzivnějšími lokalitami. No nekupte to!

Nedaleko od sebe

Na pobřeží objevíte řadu známých letovisek, nejblíže budete mít Lignano, Bibione, Caorle a Lido di Jesolo, všechna se nacházejí před Benátkami. Mezi oblíbené patří také Rosolina Mare, ta už je ale trochu dál, asi 70 kilometrů jižně od Benátek.

Celé této oblasti se říká benátská riviéra, přibližně jde asi o 13 km dlouhé pobřeží. Některá místa mají svou historii, jiná byla vybudována právě pro turisty.

Pokud pojedete autem a ještě jste v Itálii nebyli, věnujte předem trochu času prohlížení webových stránek, kde najdete poznatky a praktické rady zkušenějších cestovatelů.

A připravte si „drobné“. Pokud pojedete i přes Německo, tam se zatím dálniční poplatky hradit nemusí, kdežto v Rakousku a Itálii ano. Rozhodně je lepší vyjet v jiný den než pátek a sobotu, kdy jsou na silnicích nejdelší kolony.

Lákavé Lignano

Patří k nejnavštěvovanějším letoviskům severní Itálie. Středisko Lignano se dělí na více částí – Sabbiadoro, Pinetu a Rivieru. Sabbiadoro je rušnější, tady si užijete zábavu i v noci, Pineta je naopak klidnější a Riviera představuje úplný balzám na nervy. Také byla vybudována jako poslední, jde o nejmladší a nejzelenější část letoviska.

Lignano Sabbiadoro patří k nejnavštěvovanějším letoviskům severní Itálie. Lignano Sabbiadoro je rušnější, tady si užijete zábavu i v noci.

O dávné historii místa se vedou dohady. Jasné je to, že asi v 15. až 16. století šlo spíše o malou rybářskou osadu. Lignano si v 50. letech 20. století hodně oblíbil spisovatel Ernest Hemingway, který ho nejspíš okouzlen půvabem zdejší přírody nazval italskou Floridou. Pro úplnost dodejme, že spisovatel pobýval i na mnoha jiných místech Itálie, ale nejvíce je spojován s Lignanem.

Jméno válečného zpravodaje a později spisovatele městu samozřejmě dodává na lesku, čehož si místní dost považují a také si ho často připomínají. Velkým bonusem města je sportovní a zábavní nabídka, ostatně zábavních parků je tu hned několik. Můžete se například vydat do vodního ráje, na pouť či do zoo parku Punta Verde. Dospělí si pak třeba můžou zajít na golf nebo s celou rodinou zamíříte na tenisové kurty, půjčíte si kolo či zkusíte některý z vodních sportů.

Báječné Bibione

Když přijedete do Bibione, na pohled nepoznáte, že toto letovisko bylo v minulém století uměle vybudované na bažinách. Jeho „hranice“ dnes tvoří laguny, ústí řeky Tagliamento a Jaderské moře.

Od 90. let sem jezdí také hodně Čechů, ale za těch asi 30 let se opravdu dost změnilo. Dnes je rozdělené do několika částí (mezi klidnější patří Lido del Sole a Pineda) a jeho pobřeží zdobí několikakilometrové písečné pláže. Ty nabízejí i jednu z „cest“, jak se dostat na jejich východní stranu ke starému majáku, který se nachází v ústí zmiňované řeky. Nebo se k němu můžete vypravit na kole po cyklostezce.

Během prázdninových měsíců tady navíc pořádají speciální noční projížďky na kole právě k majáku za svitu hvězd, každé úterý od půl deváté večer (start v Bibione Pineda – budova Kokeshy). V cíli vás bude čekat koncert a myslí se i na občerstvení.

Další plus slibuje část pláže na východní straně označená Pluto, vyhrazená pro turisty s pejsky. Ale zdejší pláže jsou vůbec lákavé, už více než dvacetkrát získaly titul modré vlajky, což je synonymum pro čisté moře a pláž v dané destinaci. Ale abychom byli upřímní, tento titul pravidelně získávají i jiná v tomto článku uváděná letoviska. Jako všude i tady na turisty čekají mnohé restaurace, bary, diskotéky a nákupní promenáda.

Každé úterý se tu otevírají velké trhy, celoročně je v provozu lunapark nebo zkuste minigolfové hřiště, windsurfing, šlapací loďky, vodní skútry, tenis, jízdu na koni…

Tip pro ty, kteří by dovolenou chtěli spojit s ozdravnými procedurami – v letovisku jsou rovněž lázně, ukryté v borovém háji. Kromě tradičních služeb jako například inhalační a otorinolaryngologická péče, bahenní koupele a balneoterapie, poskytují i fyzioterapeutické a diagnostické služby a rehabilitaci.

Ciao, Caorle

Kdybyste jeli po pobřeží dále směrem na jih, zastaví vás Caorle, jedno z nejstarších a také nejpůvabnějších měst benátské oblasti. Podle historických pramenů bylo založeno v 1. století našeho letopočtu Římany, a tak se dnes pomyslně dělí na starou část s památkami a novou s moderními hotely.

Díky výstavbě na laguně se mu říká „nepravé Benátky“. Kdybyste si udělali výlet do těch skutečných, zjistili byste, že jistá podobnost tu je. Roli dominanty města si „na svá bedra“ vzala románská katedrála svatého Štěpána se zvonicí z 11. století, jež údajně měří 48 metrů.

Letovisko Caorle

Architekturou se tento svatostánek skutečně řadí mezi evropské unikáty. Na pobřeží pak najdete kostel Panny Marie Andělské, pro místní citově velmi významný. Ke kostelu vás dovede nábřežní promenáda, kterou lemují obrovské balvany, jež mají chránit historické jádro.

Ve městě určitě zavítejte do přístavu, můžete si tu půjčit motorový člun nebo se domluvit s místními, aby vás ráno vzali na rybolov. Nabízí se také možnost využít vyhlídkovou okružní plavbu lodí podél pobřeží města. Anebo zamiřte rovnou do Benátek, plavba trvá asi dvě hodiny. Podobně jako v předchozích letoviscích i tady vás čekají upravené pláže s pozvolným vstupem do vody a spousta atraktivní zábavy včetně vyhlídkových letů nad městem.

Lido di Jesolo

Další pěkné letovisko a přístav, odkud se také dostanete přímou plavbou do Benátek, se jmenuje Lido di Jesolo. Prameny uvádějí, že toto místo, které dnes funguje jako magnet na turisty, bylo osídleno už před několika tisíci lety, avšak samotné město založili Římané přibližně 100 let před naším letopočtem.

Turizmus se tady začal rozvíjet od 50. let minulého století. Zdejším plážím, jejichž délka se má pohybovat kolem patnácti kilometrů, se přezdívá zlaté. Koupání si užijete dosytosti (oblast nabízí i více vhodných míst pro potápění) a stejně tak i procházek po písku nebo po několikakilometrové pěší zóně, kde to žije ve dne v noci.

Lido di Jesolo

Zajímavé je i historické centrum s kostelem a zvonicí svatého Jana Křtitele, úzkými uličkami a malými náměstíčky. Všechny bez rozdílu věku potěší obří akvapark, považovaný za jeden z nejlepších v Itálii.

Opravdu velké lákadlo představuje skluzavka dlouhá 42 metrů a se sklonem 60 stupňů, po níž se budete řítit rychlostí asi 100 km za hodinu. Tedy, pokud seberete kuráž. Ale nemusíte se překonávat, je tady spousta atrakcí, aby si vybrali i ti méně odvážní, a myslí tu samozřejmě na děti (ty do výšky 100 cm mají vstup zdarma). Nebo byste raději zůstali ležet na pláži?