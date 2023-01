Novinky pro řidiče přehledně: Pokuta za drogy 75 tisíc, autoškoly se změní

Hlavní změnou je úprava bodového systému a pevné sazby blokových pokut. Podle ministerstva dopravy by se novela měla zaměřit na nejzávažnější přestupky, které vedou k tragickým nehodám. Za jízdu pod vlivem alkoholu se nově navrhuje prodloužit zákaz řízení ze současného roku na rok a půl. V případě odmítnutí testu na alkohol nebo jinou návykovou látku pak hrozí až tříletý zákaz řízení a pokuta ve správním řízení do 75 000 korun.

Za jízdu na červenou, vjíždění na železniční přejezd přes zákaz nebo otáčení se či couvání na dálnici bude nově ukládána pevná bloková pokuta 5 000 korun.

Pokud řidič odmítne zaplatit na místě, může dostat v přestupkovém řízení pokutu 7 000 až 25 000 korun. Při vysokém překročení rychlosti (o 40 km/h a víc v obci nebo 50 km/h a víc mimo obec) může řidič v přestupkovém řízení dostat pokutu až 25 000 korun a k tomu šest bodů. Pevná bloková pokuta 2 500 korun a čtyři body bude za překročení rychlosti v obci o 20 km/h a víc nebo o 30 km/h a víc mimo obec. Mírnější překročení rychlosti, o 10 km/h a víc, bude sankcionováno pevnou blokovou pokutou 1 500 korun a dvěma body.

Ke zmírnění trestů dochází u malých prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti o méně než 10 km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2 000 na 1 500 korun a body se nezapisují.

Novinkou budou také pouze tři sazby bodovaných přestupků. Maximum bude šest bodů, které budou ukládány za vážné přestupky, jako je vjetí na železniční přejezd nebo jízda na červenou. U těchto vážných přestupků navíc bude platit pravidlo dvakrát a dost. Za mírnější přestupky, jako je telefonování za volantem nebo omezení chodce, budou udělovány čtyři trestné body, u kterých bude platit systém třikrát a dost. Za mírné přestupky, jako je například řízení bez profesního průkazu, budou udělovány dva body.

Nově si také řidič může požádat na úřadě, aby byl informován o změně bodů na svém kontě. Informace dostane pomocí SMS, datové schránky nebo e-mailu.

Ztráta řidičáku na celém území EU

Doposud platilo, že pokud řidič spáchá vážný přestupek v zahraničí, může tam přijít o řidičák. Respektive je mu zakázáno řídit na území státu, kde přestupek spáchal. Doma a v jiných zemích však tento zákaz neplatí. To se ale má změnit. A je dobré vědět, že o řidičák se dá například v Rakousku přijít velmi rychle. Pokud se tak stane, měl by mít řidič zákaz i doma či jinde v EU. V plánu je také standardizace délky odebrání řidičáku, která by tak ve všech členských zemích měla být stejná.

Řidičák skupiny B na zkoušku, pro mladé i na těžší auta

Po konzultaci s odborníky se ministerstvo dopravy rozhodlo, že umožní řídit i těm, kterým ještě nebylo osmnáct let. Bude to ale mít svá pravidla. Minimálně sedmnáctiletý prvořidič bude s sebou muset povinně vozit takzvaného mentora. Takovým člověkem má být vyzrálá osoba, která nemá bodový záznam v kartě řidiče a je držitelem řidičského oprávnění v délce minimálně pěti let bez přerušení. Zároveň musí být jméno mentora nahlášeno na úřad, kde bude zkontrolována pravdivost údajů. Mentor pak bude mít podobné povinnosti jako učitel v autoškole. Nesmí tedy jet pod vlivem alkoholu, musí sedět vedle řidiče, věnovat se situaci v provozu, sledovat chování řidiče a jeho schopnost k dohledu nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu.

Změnou bude také takzvaný řidičák na zkoušku, který bude prvořidičům udělován na dobu dvou let. Pokud v této době spáchá závažný dopravní přestupek, bude muset na dopravně psychologickou přednášku a na evaluační jízdu. Důvodem k takové povinné přednášce, která zahrnuje čtyři hodiny teorie, dvě hodiny výuky příčin dopravních nehod a jejich předcházení a dvě hodiny diskuse nad tématy reálných protiprávních činů účastníků, mohou být například šestibodové přestupky nebo trestné činy (jízda pod vlivem alkoholu).

Novinkou bude také možnost řídit i těžší vozidla než 3,5 tuny s řidičákem skupiny B. Požaduje to Evropská unie, která má o tomto pravidle rozhodnout už během tohoto roku. Nově by tak s „béčkem“ mělo být možné řídit vozidla nebo jízdní soupravy o celkové hmotnosti až 4,25 tuny. Důvodem pro to je rozmach elektromobility, respektive fakt, že elektrická auta jsou zpravidla i výrazně těžší než ta se spalovacím motorem.

Do autoškoly kdekoli v EU

EU ale krom výše zmíněného přišla s dalším návrhem, kterým je možnost absolvování autoškoly kdekoli na jejím území. V současnosti platí, že autoškolu musí žadatel o řidičák absolvovat tam, kde má trvalý pobyt. Nová směrnice EU chce však toto pravidlo zrušit a zároveň umožnit absolvovat část zkoušky na profesionálním simulátoru. Spolu s tím se také mluví o tom, že novým řidičům bude nařízeno absolvování doškolovacího kurzu, a to rok po získání řidičáku. Novinkou je i evropská směrnice, která umožní řídit kamiony a autobusy už od osmnácti let – dnes je věkový limit dvacet jedna let.

Novela bodového systému by měla vstoupit v platnost začátkem roku 2024. Změny ze strany EU nejspíš v podobném termínu, ale vše ještě čeká několik dalších kol schvalování a připomínkování jednotlivými členskými státy.