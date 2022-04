Nové otázky pro autoškoláky se zaměřují na ty, které nechrání auto

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s asociací autoškol představuje nové sady otázek se čtvrtletním odstupem. Opět jsou sezonně zaměřené, tentokrát jsou hlavními hrdiny chodci, cyklisté a motorkáři. Po lednové várce přichází další, která zachycuje nová témata a klade důraz na zásady defenzivní jízdy – předvídat, odhadovat a analyzovat rizika v provozu. Například školáka, který může vyběhnout zpoza autobusu na zastávce.

V předchozí sadě otázek byly novinkou animace, nyní přibývají videa natočená v reálném provozu, u kterých má žák posuzovat různé situace a různé varianty otázek. Dvě ze tří čerstvě představených videí vypadají letmým pohledem identicky, jsou ovšem zaměřeny na jiné otázky.

„Textovou i audiovizuální formou budou ještě lépe představovat budoucím řidičům běžný provoz, ve kterém se budou moci již zakrátko po složení zkoušky pohybovat. Nově nebudou chybět ani plnohodnotná videa například s pohybujícími se chodci, takže zase celý systém posouváme dál,“ představil soubor nových otázek ředitel odboru agend řidičů ministerstva dopravy Stanislav Dvořák.

Začlenění otázek do systému měl na starost státní podnik Cendis, podle něhož bylo nutné systém rozšířit o několik možností jejich zobrazení. „Při cvičném testu se lze k videu vrátit zpátky, ale vždy se musí vidět celé, aby bylo možné zadat či změnit odpověď. Chtěli jsme se tak co nejvíce se přiblížit reálné dopravní situaci, kdy řidič v provozu nemá možnost zastavit čas, vrátit se a rozhodnout se jinak, správně,“ popsal ředitel Cendisu Jan Paroubek.

„Nové otázky slouží i jako osvěta pro držitele řidičského oprávnění,“ dodává Milan Janda, garant programu nových otázek autoškol za ministerstvo dopravy.

Ze tří nových animací je jedna zaměřená na záchranářskou uličku a další dvě na motorkáře a cyklisty.

Do roku 2023 by se Asociace autoškol a ministerstvo dopravy chtěly dostat na cílové množství 1 400 otázek, nyní jich je asi 900. Každý žadatel v současnosti u zkoušky řeší 25 příkladů.

Nové otázky podle Jiřího Novotného, místopředsedy asociace autoškol, radikálně neovlivnily úspěšnost žadatelů u zkoušek. Zdůrazňuje, že nejde o zpřísnění, ale o to, aby se žadatelé více vzdělávali. „Sledujeme zvýšený zájem o teoretickou přípravu žadatelů,“ říká Novotný. Podle Milana Jandy změnila přístup žadatelů také novela zákona, která snížila počet pokusů u zkoušek.

Zástupce ministerstva dopravy při představení nových otázek zmínil úvahy o změně legislativy, která by upravila podoby zkoušky v autoškolách, zahrnula nová témata, možná změnila počet otázek. Jednou z úvah je vidět otázku s videem či animací jen jednou. „Na silnici také není opravný pokus,“ komentuje Novotný s tím, že je třeba vnímat video v celé délce a komplexnosti.

Při inovacích v autoškolství se ministerstvo dopravy podle Milana Jandy inspiruje v zahraničí, spolupracuje s univerzitami a specializovanými institucemi. Změna by podle něj mohla nastat v horizontu tří až čtyř let, má podporu odborné veřejnosti, podle Jandy by neměly by být překážky ji přijmout.

Experti už dlouho volají po změně. Zatímco v šedesátých a sedmdesátých letech byly československé autoškoly na absolutní světové špičce a zahraniční instruktoři mohli jen závidět, v devadesátých letech se začala situace obracet a nyní uchazeči o řidičský průkaz pracují při zkouškách s dvacet let starými standardizovanými otázkami, které se dají naučit a již příliš nereflektují aktuální dopravní situaci na silnicích

Modernizace vzdělávání řidičů a podoby autoškol označil v lednu ministr dopravy Martin Kupka za jeden ze svých hlavních úkolů.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávněním zhruba 120 000 žadatelů ročně.

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají žadatelé online v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel jimi musí projít a musí je úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, v jízdách.