Diář petrolheada: Na Kladno za tuningem, do východních Čech za hadráky

Loňský jubilejní desátý ročník srazu upravených vozidel SQRCHL, který se koná na Náměstí starosty Pavla za podpory města Kladna, přilákal přibližně 170 upravených vozů. V posledních letech má setkání příznivců tuningu mezinárodní charakter, pravidelně se účastní i vozy z Německa či Rakouska, loni dorazili i účastníci z Polska a Slovenska. Někteří z nich, aby se zúčastnili odpoledního setkání v centru Kladna, ujeli i okolo 400 kilometrů.

Na tři vybrané vozy ve třech kategoriích čekala v uplynulém ročníku pohárová ocenění a věcné ceny. Ocenění se udělovala ve třech kategoriích: Best New car, Best Old car a Top Chill. Minimálně zmíněná trofej Top Chill bude vyhlášena i na letošním, již jedenáctém ročníku s titulem Squarechill NextOne. Oficiální start přehlídky vybraných upravených vozů nejen z tuzemské scény začíná na kladenském náměstí jednu hodinu po poledni.

V okolí Prahy lze navštívit i řadu dalších akcí. Třeba v Jílovém u Prahy se koná 58. Gironata Lancisti, soutěž pro příznivce orientačních jízd, kterou pořádá Lancia club Česká republika. Vozy účastníků této automobilové soutěže budou k vidění na parkovišti u místního regionálního muzea, první soutěžní posádka odtud vyrazí v deset hodin dopoledne.

Probošťská jezera nedaleko Staré Boleslavi přivítají další ročník akce s názvem Howling. Jde o sraz amerických aut a motorek. Co od akce této můžete očekávat, na to se podívejte v galerii z roku 2015, tedy z prvního ročníku, který se otevřel i pro dvoustopé stroje. Původně šlo totiž o výhradně motorkářskou akci.

Americká krása bude k vidění i na Vysočině, a to konkrétně v Pacově. Ve zdejším zámeckém parku se v sobotu uskuteční již pátý ročník setkání amerik a veteránů.

Už v pátek jednu hodinu po poledni odstartuje od hornopočernického Hotelu Čertousy první posádka Pražské Veteran Rally 2024. Cíl páteční etapy je na náměstí v Kácově, vozy účastníků této jízdy historických vozidel a youngtimerů by na něj měli přijíždět od čtvrté hodiny odpolední. V sobotu dopoledne se vozy přemístí do Zruče nad Sázavou, kde budou vystaveny ve Zručském dvoře v rámci akce Veteráni ve Zruči. V pravé poledne účastníci veteran rally vyrazí na orientační jízdu a jízdu pravidelnosti, po odpoledním programu se přemístí zpět do Kácova.

Vůně spáleného benzínu prosytí i Českou Třebovou. Zde se totiž u příležitosti 100. výročí narození Mojmíra Stránského, vynálezce a konstruktéra, který se zapsal do historie jako otec motorové tříkolky Velorex, a 110. výročí narození a současně i 70. výročí tragické smrti jeho bratra Františka uskuteční sraz vozítek Os-kar a Velorex.

Příznivci jedné stopy a historie současně mohou v sobotu zavítat naopak do Mostu. V areálu zdejšího Hipodromu se totiž uskuteční mezinárodní sraz historických motocyklů Indian, který se koná každoročně v různých evropských zemích. Do České republiky zavítá vůbec poprvé.

Dovolíme si i malý výhled na první srpnový víkend, který bude na motoristické akce výrazně bohatší. Namátkou zmíníme třeba 10. ročník srazu a závodu Veteráni na Pláži, který se koná tradičně v Beach Parku Mlékojedy, prázdninový trackday pro fanoušky mnichovské automobilky Big Race 2024 konaný na autodromu ve Vysokém Mýtě, 19. ročník srazu vzduchem chlazených volkswagenů a vozů Porsche s názvem VWodokrty ve Vodokrtech na Plzeňsku či sraz vozů Tatra u zámku v Lednici.

Nejbohatší bude první srpnový víkend na srazy historických automobilů a motocyklů, po celém Česku se bude konat nespočet akcí zasvěcených letitým strojům. Za všechny zmíníme například 6. ročník Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovi na zámku v Litomyšli či 23. ročník akce Dvorské toulky do Ratibořic.

Víte o nějakých dalších akcích, na které byste rádi čtenáře pozvali? Podělte se o ně v diskuzi pod článkem.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.