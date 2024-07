Cíl Wendy’s v Česku? Rychle otevřít stovky restaurací, říká šéf fast foodu

Wendy’s je po McDonald’s a Burger Kingu třetí největší hamburgerový řetězec na světě. V loňském roce měl bezmála 7,2 tisíce restaurací, z nichž 6,7 tisíce fungovalo na bázi franšízy. (Zjednodušeně řečeno, Wendy’s poskytuje franšízantovi obchodní značku a schopnost vytvářet jejich produkty za finanční kompenzaci, pozn. red.)

Gros byznysu tohoto řetězce z Ohia leží v USA. V západní Evropě má zatím restaurace pouze ve Velké Británii. Příští rok hodlá otevřít první podniky v Irsku.

Před dvěma týdny jste oznámili, že v Česku aktivně hledáte franšízanty, takže byste na trh mohli vstoupit již v příštím roce. Není už pozdě, když řetězec Popeyes přišel do Česka loni v listopadu a řetězec Five Guys se k tomu chystá letos?

Dobrá otázka, ale rozhodně si nemyslím, že je pozdě. Evropa pro nás představuje strategicky obrovskou příležitost k růstu. Proto jsme se v roce 2021 po více než dvaceti letech vrátili do Velké Británie. Tu jsme vždy považovali za předmostí pro otevření dalších evropských trhů. V Česku nyní aktivně nabíráme kandidáty na franšízu a věříme, že budeme úspěšní, i když na trhu působí jiné podobné podniky.