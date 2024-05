Čínský dravec BYD chce být v roce 2030 hlavním výrobcem elektroaut v Evropě

Čínská automobilka BYD zvažuje výstavbu další továrny v Evropě. Uvedl to šéf evropských aktivit podniku Michael Shu na konferenci o budoucnosti automobilového trhu pořádané listem Financial Times v Londýně. Dodal, že BYD se do roku 2030 hodlá stát vedoucím výrobcem elektromobilů v Evropě.