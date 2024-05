Siniaková o mixu s Macháčem i jeho výhře nad Djokovičem: Nesoutěžíme

Siniaková uprostřed líté řeže zažila i stěhování po areálu. Začala na dvorci číslo osm, kde si stihla vypracovat náskok 4:3 v prvním setu, po hodině a půl dešťové pauzy vybojovala zbytek klání na čtyřce.

„Pořadatelé od začátku tvrdili, že změníme kurt, že na tom původním kvůli dešti nejde hrát. Docela mě zaskočilo, že na grandslamu udělali rozhodnutí takhle rychle,“ popisovala českým novinářům v Paříži.

„Ten nový kurt byl nakonec dobrý, i když jsem z něj měla trochu obavy, protože den před zápasem jsem na něm trénovala a připadal mi hodně mokrý, přestože byl krásný den. Ale pak už jsem to neřešila.“

Proti Gálfiové, která do hlavní soutěže proklouzla až jako šťastná poražená z kvalifikace, se pořádně nadřela. V celkovém součtu získala jen o dva míče více. „Soupeřka hrála opravdu dobře, nedělala moc chyb,“ uznala Češka. „Musela jsem hodně bojovat.“

V první sadě zaostávala 1:3, ve druhé 1:4, ale v obou případech dokázala nepříznivý vývoj zvrátit. Zdařilými obraty potvrdila svou aktuální pohodu, v žebříčku se nachází na 34. místě, což je jen o tři pozice za jejím kariérním maximem, na které dosáhla už v roce 2018.

„Poslední zápasy byly super, jsem moc ráda, že konečně hraju na antuce,“ pousmála se s odkazem na svůj nedávný titul z akce WTA 125 ve španělské Lleidě. „A na žebříček úplně nekoukám, beru ho jako bonus. Byla jsem mile překvapena, že jsem teď v Paříži nasazená. Je to pro mě nová role a možná o to víc byl zápas těžší. Ale jsem ráda, jak se sezona vyvíjí a že jsem zdravá.“

Houževnatou Maďarku přetlačila před zraky svého přítele Tomáše Macháče, který jí fandil jen dva dny potom, co v semifinále turnaje v Ženevě zaskočil hvězdného Novaka Djokoviče.

„Super výhra. Povedl se mu skvělý turnaj, což mu moc přeju,“ chválila partnera Siniaková. „Můžeme se popohánět, ale nesoutěžíme spolu. Je taky na dobré vlně a doufám, že se mu bude dařit.“

Přičemž v Paříži by se mohli pokusit i o společný úspěch, rádi by se přihlásili do smíšené čtyřhry.

„Hrát všechny tři soutěže je náročné, navíc Tomáš má v singlu víc setů, takže to nechávám na něm. Přeci jen byl teď nemocný a mix není úplně nutnost. Ani nevím, jestli se do něj dostaneme,“ přiblížila Siniaková.

A kdyby ne, pořád se budou podporovat při individuálních výzvách.