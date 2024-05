My se dostali do mixu? Šok. Katce nesahám ani po kotníky, říká Macháč

Nad zapsáním do smíšené čtyřhry Roland Garros uvažovali delší dobu, ale když se do soutěže skutečně přihlásili, ani nedoufali, že se mezi 32 dvojic vejdou.

„Bylo mi řečeno, že na 80 procent to spíš nevyjde, takže jsem byl v šoku,“ přiblížil Macháč s úsměvem reakci, když zjistil, že česká dvojice v pavouku figuruje. „To je tak, když něco uděláte, a ono to dopadne tak, jak vůbec nečekáte.“

V Paříži tedy oba čeká tuze náročný pobyt: nastoupí do všech tří disciplín, které turnaj nabízí. „V Austrálii mi debl hodně pomáhal i ve dvouhře. Mix do toho samozřejmě malinko hází vidle, ale uvidíme, jak to půjde,“ předeslal Macháč poté, co v úterý zvládl první kolo dvouhry.

Grandslamovou smíšenou čtyřhru si se Siniakovou vyzkoušeli už na Australian Open 2022, kdy Macháč za svou o pět let starší přítelkyní ještě v tenisových zkušenostech i úspěších výrazně zaostával.

„Zápas byl nic moc, protože mě hodně bolela ruka. Nechtěl jsem ho skrečovat, protože to se nedělá, ale ani bych ho nepočítal,“ vzpomíná.

Podruhé se dali dohromady při letošní exhibici v Indian Wells, kde už se cítili lépe. „Ale mix je pro mě pořád úplně něco jiného,“ přiznává Macháč. „Přijde mi, že proti holce ani nemůžu hrát. Ostýchám se zahrát rychle, natož ji třeba nastřelit. Musím si zvyknout.“

Nyní už oba figurují těsně za první třicítkou singlového žebříčku, Macháč navíc minulý týden zdolal Novaka Djokoviče a sbírá i vítězství v mužské čtyřhře. Spojení s elitní ženskou deblistkou Siniakovou tudíž otevírá zajímavé možnosti.

Třiadvacetiletý tenista v minulosti hlásil, že ho partnerka motivuje ke sportovnímu růstu. Věděl, že pokud se zlepší a probojuje na grandslamy a další velké turnaje, budou moct společně trávit více času. Zároveň si od přítelkyně bral inspiraci i rady.

„Můžeme se popohánět, kdo bude dál, ale nesoutěžíme. Tomáš je taky na dobré vlně a doufám, že se mu bude dařit,“ chválí přítele Siniaková.

„Bude skvělé, když budeme oba co nejdál,“ souhlasí Macháč. „Každopádně Katka už toho dokázala tolik, zvlášť v deblu, že jí zatím nesahám ani po kotníky. Já si teprve postupně začínám dokazovat, že na takové věci taky mám, ale pořád k nim mám daleko.“

Mezi své přednosti vy rádi zařadili i smíšenou čtyřhru. Třeba už nyní na Roland Garros, hlavně pak na blížících se olympijských hrách, které za necelé dva měsíce zakotví v areálu antukového grandslamu.

V mixu na nich bude startovat pouze 16 párů, takže pokud se mezi ně dostanou – což bude samozřejmě složité – mohou pomýšlet na hodnotný výsledek.

A po aktuální pařížské zkušenosti už třeba nebudou zaskočení, když se do soutěže kvalifikují.