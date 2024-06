ONLINE: Oštěpař Vadlejch je v polovině finále třetí, v akci i tyčkaři Holý a Ščerba

Pět medailí už Vadlejch z velkých akcí má, nyní usiluje o šestou. Před dvěma lety v Mnichově dosáhl český oštěpař na stříbro, druhý skončil také na olympijských hrách. Na mistrovství světa dosud posbíral stříbro a dva bronzy.

Jen velké zlato Vadlejchovi zatím chybí. Nadešel v Římě jeho čas?

ONLINE: 6. den atletického ME – večerní blok Večerní program sledujeme v podrobné reportáži.

Během úterní kvalifikace se na stadionu zdržel pouze po dobu nezbytně nutnou. Hned prvním pokusem do vzdálenosti 83,36 metru přehodil metu pro přímý postup do finále a měl hotovo. „Samozřejmě, že jsem to takto chtěl,“ pravil pak spokojeně.

Český atlet cítí formu a cílí na vysoké umístění. „Hrozně rád bych medaili pro Česko získal. Ať je jakákoliv. Chtěl bych hodit dál než v kvalifikaci. Což bude, myslím, znamenat slušné umístění,“ řekl.

Byť se během uplynulých dní Češi blýskli několika povedenými výsledky, na medaili zatím reprezentační výprava v Římě čeká. Maximem jsou dosud tři čtvrtá místa. Právě Vadlejch, jehož závod začal ve 20:28, je ale největší českou nadějí.

Souběžně s oštěpaři bojují ve finále také tyčkaři a v tomto sektoru má Česko díky Holému a Ščerbovi hned dvojnásobné zastoupení. První jmenovaný v kvalifikaci překonal laťku ve výšce 5,60 metru a spolu se čtyřmi dalšími soupeři postoupil z děleného prvního místa. Ščerba se se stejnou výškou protáhl do finále jako jedenáctý.

Velkým favoritem tyčkařské soutěže je Švéd Armand Duplantis, od kterého se čeká nejen útok na vítězství ale i na vylepšení světového rekordu. Mezi dálkařkami by měla cílit na zlato Němka Malaika Mihambová, která jako jediná v kvalifikaci dolétla za sedm metrů. Norský běžec Jakob Ingebrigtsen se pokusí po triumfu na pěti kilometrech přidat i vítězství na patnáctistovce.