Poučení z těsných porážek a Djokovičův fígl. Mám na velký výsledek, cítí Macháč

„Poslední set jsem hrál úplně nejlíp. Zápas byl kvalitní, stejně jako soupeř. Ze začátku se hledal, ale pak se chytil,“ popisoval Macháč ve čtvrtek pozdě večer českým reportérům v Paříži.

Co jste si říkal, když jste před rozhodující sadou opustil kurt?

Vzpomněl jsem si na Djokoviče, že několikrát taky takhle odešel. Často se stává, že hráči jdou po prohraném setu do šatny, tak jsem to taky zkusil. Chtěl jsem si trochu orazit, převléct zpocené oblečení a srovnat si myšlenky.

Pryč zamířil i Navone. Šli jste na spolu?

Jeho jsem vůbec nepotkal, měl jsem místnost sám pro sebe. Teda místnost… Byl to záchod, kde ani skoro nebyl prostor se převléct. Pak mi přinesli židli a alespoň jsem si mohl sednout, ale na grandslam to bylo hodně špatné. Když jsem se ptal, jestli můžu skočit do šatny, která byla minutu daleko, tak mi řekli, že ne. Zklamalo mě to, ale o to víc nakoplo.

Argentinec letos na antuce sbíral skvělé výsledky. Obával jste se ho?

Loni začínal na challengerech a za rok se dostal ze 180. místa na 30., takže kvalitu určitě má. Klidně bych řekl, že se dá považovat za hráče nejlepší světové desítky na tomhle povrchu. Měl jsem z něj respekt, ale on ze mě taky. Když nastoupil, přišel mi nervózní, jenže pak se rozehrál a já se musel vracet zpátky.

Jak se vám to povedlo?

Využil jsem zkušenosti ze zápasů, které jsem dřív prohrával. Dva pětiseťáky na grandslamech, loni ve Vídni s Tsitsipasem, teď finále v Ženevě s Ruudem... I když prohrajete, hodně se ponaučíte.

Bitvu doprovázela poměrně hlučná kulisa. Vnímal jste ji?

I čtyři pět lidí může udělat slušný kotel. Atmosféra byla fajn. Z Argentiny tam bylo sedm osm lidí, já měl zase českou podporu. Vytvořily se dva kotle, které šly proti sobě. Ale férově.

Fyzicky jste tříhodinovou řež ustál?

Úplně v pohodě. Až mě to samotného překvapilo, protože program posledních deseti dnů byl opravdu náročný.

Máte s sebou i kondičního trenéra?

Byl v Ženevě a pak odletěl domů, což bylo domluvené. A místo něj mi přiletěl chiropraktik Milan Javanský, aby mi udržoval zdraví, protože hrát na pět setů je opravdu náročné. Jsem rád, že jsem se nejdřív připravil kondičně, teď se starám hlavně o regeneraci.

Do třetího kola jste letos prošel taktéž na Australian Open. Jak vás těší, že své zlepšení z posledních měsíců ukazujete i na grandslamech?

Moc. Tenis hraju právě proto, abych taková utkání hrál a vyhrával. Myslím, že když budu makat dál a budu houževnatý, tak můžu na grandslamu uhrát velký výsledek. Mám více zkušeností, takže není omyl, že na nich hraju dobře.

Ve třetím kole vás čeká Rus Medveděv. Říkáte si, že když jste nedávno porazil Djokoviče, tak jeho můžete zdolat taky?

Čím později v turnaji těmhle velkým jménům čelíte, o to hrají líp. Ale když budu předvádět tenis jako v posledním setu s Navonem, můžu porazit kohokoliv. I když tenis je nevyzpytatelný. Můžu tu být ve čtvrtfinále, nebo taky prohrát další zápas.

V čem je Medveděv silný?

Je zkušený hráč, už jsem proti němu jednou nastoupil (před dvěma lety v Indian Wells prohrál 3:6 a 2:6). Teď vidí, že jdu nahoru a mám dobré výsledky, takže mě určitě nepodcení. Čekám dobrý zápas. A jdu ho vyhrát. Nepůjdu si to jen užít, tohle období už mám za sebou.

Cítíte větší šanci, protože se s ním utkáte na antuce?

Jeho oblíbeným povrchem je beton, to je jasné, ale loni vyhrál tisícovku v Římě a tady navíc není tak pomalá antuka jako třeba v Jižní Americe. Míče tady skáčou docela dobře, takže se mu hraje líp. Ale myslím, že šanci určitě mám. Uvidíme.

Program turnaje se kvůli dešti natahuje a vy navíc postupujete dál. Pořád plánujete startovat i ve čtyřhře a mixu?

Ano. Jestli jsem páteční rozpis dobře kontroloval, tak debla ani nic jiného nehraju, což je super, volno mi určitě pomůže. A v sobotu mi dají nejspíš singla a po něm debla.