Vondroušová začne Roland Garros proti Masárové, Menšíka čeká duel s Ruudem

Do hlavní soutěže nastoupí šest českých tenistek, muži budou ve dvou. Z kvalifikace je nikdo nedoplnil. Ve středu přišly o naděje Zdeněk Kolář, Dalibor Svrčina, Vít Kopřiva, Dominika Šalková a sestry Linda a Brenda Fruhvirtovy. Z turnaje se dříve odhlásila loňská finalistka Karolína Muchová, která se zotavuje po operaci pravého zápěstí. Chybí i česká mužská jednička Jiří Lehečka, jenž utrpěl únavovou zlomeninu bederního obratle.

Marie Bouzková se utká s turnajovou devětadvacítkou Veronikou Kudermětovovou z Ruska a v případě postupu do 3. kola by mohla narazit na obhájkyni titulu a světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. Kateřina Siniaková, která se po dnešním odhlášení Američanky Jessiky Pegulaové, posunula do role nasazené dvaatřicítky, bude mít za soupeřku hráčku z kvalifikace.

Juniorská vítězka z roku 2021 Linda Nosková vstoupí do turnaje proti Britce Harriet Dartové. Tomáš Macháč, který bude při absenci Lehečky nejvýše postaveným českým mužem, se utká s Portugalcem Nunem Borgesem.

Turnajová pětka a finalistka z roku 2019 Vondroušová bude hrát s Masárovou podruhé v kariéře, jediný vzájemný duel vloni v Linci vyhrála hladce dvakrát 6:1. V případě postupu až do osmifinále může narazit na Američanku Danielle Collinsovou, ve čtvrtfinále by ji mohla čekat Šwiateková.

Obhájkyně titulu a trojnásobná šampionka pařížského grandslamu Šwiateková začne proti hráčce z kvalifikace. Úřadující šampion a vítěz rekordních 24 grandslamových titulů Srb Novak Djokovič se utká s domácím Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem. Vítěze letošního Australian Open Jannika Sinnera čeká Američan Christopher Eubanks.

Čtrnáctinásobný šampion Španěl Rafael Nadal dostal na úvod svého patrně posledního Roland Garros v kariéře nesmírně těžkého soupeře, protože bude čelit turnajové čtyřce a semifinalistovi z posledních tří ročníků Němci Alexanderu Zverevovi. V úvodním kole se také střetnou Brit Andy Murray se Švýcarem Stanislasem Wawrinkou.