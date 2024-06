Ty mrcho! Ukrajinská šermířka odmítla podat Rusce ruku, ta jí sprostě nadávala

Video ukazuje, jak Kryvycká naznačila pozdrav zbraní a kráčí po souboji opačným směrem než Gučmazová.

Ruská šermířka poté vychrlila několik nepříjemných slov vulgárních soupeřce i všem ukrajinským sportovcům.

„Co si, ty mrcho, myslíš?“ volala na Kryvyckou.

Překlad následného výstupu Gučmazové směrem k rozhodčím by mohl znít zhruba takto: „Proč to do pr... (Ukrajinci) dělají? Proč jim do pr... dovolují tohle dělat, jsou to blázni, nebo co?“

Paradoxem je, že obě dotyčné šermířky se narodily na území dnešního Ruska. Kryvycká v roce 1987 ještě za časů SSSR v Rostovu na Donu, odkud se na začátku 90. let její rodina přestěhovala do ukrajinského Ternopilu.

Gučmazová pochází z Vladikavkazu a nadále v Rusku žije. Odchodem do reprezentace Gruzie, k němuž se rozhodla už v roce 2017, sledovala zištné cíle snáz se dostávat na mezinárodní akce.

Kryvycká už od počátku Putinovy invaze na Ukrajinu o ruských sportovcích tvrdila: „Musí si vybrat stranu. Příliš mnoho jich (k útoku na Ukrajinu) mlčí a nic neříkají. To není přijatelné, protože jsou ve skutečnosti zapojeni. Patří k Rusku. Měli by říci, že jejich prezident dělá hrozné věci.“

Není to poprvé, kdy ukrajinská šermířka odmítla podat ruku ruské. Jednoznačně nejvíce medializovaný případ se stal loni na mistrovství světa v Miláně, když čtyřnásobná světová šampionka v šavli Olga Charlanová porazila Rusku Annu Smirnovovou - a funkcionáři Mezinárodní šermířské federace (FIE) ji za to z turnaje vyloučili.

Charlanová byla tehdy s výjimkou tenistů prvním ukrajinským sportovcem, jenž se utkal s ruským protivníkem poté, co Rusům povolili start v pozici takzvaných neutrálů.

Rozčilená Smirnovová po prohraném duelu deset minut demonstrativně seděla na židli u planše a požadovala diskvalifikaci Ukrajinky podle článku 4.6 předpisů FIE, jenž hovoří o diskvalifikaci v případě, že sportovec odmítne podat ruku soupeři. A skutečně, Charlanové později ukázali funkcionáři FIE černou kartu znamenající vyloučení z celého mistrovství.

Charlanová už před střetnutím avizovala: „Neumím si představit scénář, ve kterém bych jí podala ruku.“ Místo toho nabídla po souboji jen dotek šavlí, který se aplikoval v době covidu.

Vyřazení z turnaje jí významně zkomplikovalo možnost kvalifikovat se na hry do Paříže. Následně však zasáhl prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach a zaručil Charlanové místo na hrách. Pokud by kvůli vyřazení z MS nezískala dost bodů, měla jí být přidělena divoká karta.

Ukrajinská šavlistka Olha Charlanová odmítla po výhře v 1. kole podat ruku Rusce Anně Smirnovové a byla diskvalifikována.

Charlanová se později před médii rozhovořila o důvodech, které ji k nepodání ruky vedly. Vzpomínala na peklo prvních týdnů po ruské invazi v únoru 2022. Na nebezpečí, kterému čelila, na snahu odvézt svoji sestru a synovce z Ukrajiny do Itálie, na neustálý strach o rodiče, kteří se rozhodli zůstat v rodném Mykolajivu.

Normálně trénovat a soutěžit v tu dobu nepřicházelo v úvahu. „Absolutně jsem se nedokázala soustředit,“ podotkla.

Na její Mykolajiv útočili Rusové ještě v červnu 2022, když se připravovala na mistrovství Evropy v Antalyi. „Denně bylo na město vypáleno asi 50 raket. Druhý den jsem měla šermovat a ten pocit byl strašný. Tlačila jsem po telefonu na rodiče, aby město opustili. Říkala jsem jim: Pokud mě milujete, odejděte, prosím. Ale oni odmítli. Chtěli zůstat do poslední možné chvíle, než město obsadí Rusové.“

I s odstupem více než dvou let od začátku ruské agrese se pocity Charlanové nemění. „Pořád je to stejné: jezdíte na soutěže a neustále kontrolujete zprávy. Dnipro, Vinnycija, Uman, aktualizace odkudkoli. Vyplakala jsem si už oči. Rusové provádějí destrukci mé země. Dalo mi s mým psychologem hodně práce, abych takovou situaci přijala a abych pochopila, co mohu udělat pro svou zemi, svou rodinu a pro sebe.“

Stejně jako mnoho dalších ukrajinských sportovců začala organizovat akce na podporu ukrajinské armády, shromáždila peníze na léčbu raněných vojáků.

„Jednou z nejhorších částí války je, když vidíte, že vojáci sice přežili, ale vy je musíte nutit, aby chtěli žít dál, aby se chtěli zotavit z často závažných zranění,“ líčila. „Když vidím, co vše byli ochotni obětovat pro naši zemi, nedokážu si vážit sportovců ze země, která nám to vše způsobila.“

Ruský šermíř Konstantin Lochanov, který odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu a v reakci na ni emigroval do Spojených států, řekl v rozhovoru pro New York Times: „Tehdy v Miláně podle mého názoru Rusové nastražili na Olgu past, aby dosáhli její diskvalifikace. Ale rozhodla se správně. Chápu, proč to udělala. A nevidím naopak žádný důvod, proč musela její ruská soupeřka sehrát tu dramatickou scénku, kterou sehrála. Mohla se jen dotknout čepele soupeřky, stejně jako se to dělo za covidu, a odejít.“