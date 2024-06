ONLINE: Boj o čtvrtfinále. Vondroušové stojí v cestě srbská kvalifikantka

Vondroušová se na postup do osmifinále pařížského majoru, ve kterém byla naposledy v roce 2021, příliš nenadřela. Domácí divokou kartu Chloé Paquetovou vyřídila rychle 6:1 a 6:3. Mnohem těžší práci měla ve druhém kole, kdy v duelu s Katie Volynetsovou, který déšť rozdělil do dvou dnů, musela otáčet skóre po nepovedeném prvním setu.

ONLINE: Markéta Vondroušová vs. Olga Danilovičová Osmifinálový zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Mezi nejlepší šestnáctku antukového grandslamu se probojovala potřetí v kariéře, v roce 2019 v Paříži senzačně dokráčela až do finále, před třemi lety nestačila v osmifinále na Paulu Badosaovou. Nyní je proti 125. hráčce světa favoritkou.

Danilovičovou navíc letos už jednou porazila, v lednu ji ve třech setech přemohla na týmovém United Cupu. Šikovné levačky se v Paříži střetnou přesně osm let a jeden den po vzájemném duelu na zdejším juniorském podniku, kde rovněž slavila česká tenistka.

Srbka však prožívá životní turnaj a na Roland Garros se drží ve hře jako poslední kvalifikantka. Po senzačním skalpu světové desítky Danielle Collinsové ve druhém kole, nastoupila k zápasu s Donnou Vekičovou, kterou po velké bitvě porazila ve třech setech 0:6, 7:5, 7:6.

Skluz v deblových soutěžích

Kvůli přetrvávajícímu dešti nejsou v Paříži dohraná ještě ani první kola deblových soutěží, ve kterých se v neděli představí i čeští zástupci. Tomáš Macháč, který v sobotu vypadl ze singlové části ve třetím kole po hrdinském boji s Daniilem Medveděvem, nastoupí po boku čínského parťáka Čang Č’-čena.

V ženské čtyřhře zabojuje Marie Bouzková společně se Španělkou Sarou Sorribesovou, Kateřina Siniaková zase vyměnila zraněnou Australanku Storm Hunterovou za mladou Američanku Coco Gauffovou. Na kurtu se proti sobě postaví i dvě Češky: Linda Nosková, která tvoří pár se Slovenkou Terezou Mihalíkovou, vyzve Barboru Krejčíkovou s Němkou Laurou Siegemundovou.

Do smíšené čtyřhry by měl zasáhnout český pár Siniaková a Macháč, kteří se tak mohou připravovat na nadcházející olympijské hry, kde by rovněž chtěli společně startovat. V prvním kole v Paříži je však čeká nelehký úkol, vyzvou totiž duo Sie Šu-wej a Jan Zielinski, které ovládlo letošní Australian Open.