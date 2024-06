Fousek na radnici dostal loď v lahvi. Porážka v závěru? Jako nůž do srdce

„Takových akcí jsem zažil už opravdu hodně, při Euru tahle pozvání patří k tradičnímu bontonu,“ vysvětloval Fousek. „Absolvovali jsme to rádi. Není to jen povinnost, ale i výraz respektu k hostitelskému městu a podmínkám, které nám tu vytvořili.“

Jak se vám přijetí na radnici líbilo?

Věděl jsem, co zhruba čekat. Půdorys těchto akcí je vždycky hodně podobný. Přispělo to k renomé českého fotbalu i České republiky, byli tu i zástupci našeho velvyslanectví. Je to tak správně, Hamburk je významné město a Eurem celé Německo žije.

Stihl jste i nějaká diplomatická jednání?

Prioritou je tým a český fotbal, to nesmím šidit. Ale samozřejmě tu mám i jiné funkcionářské povinnosti, jsem členem výkonného výboru UEFA, takže jsem stihl zahajovací zápas, jednání UEFA v Mnichově, v pátek zápas Chorvatsko - Albánie tady v Hamburku, takže jsem viděl stadion v akci. Je dobré si to oživit.

I když na Hamburk moc hezké vzpomínky nemáte.

Byla to jedna z věcí, která mi naskočila, když jsme dostali tohle pozvání. Na mistrovství světa do Německa v roce 2006 jsme odjížděli se silným týmem, podobným jako byl na úspěšném Euru 2004, měli jsme výborného trenéra Brücknera a velká očekávání. Vítězství nad Američany v prvním zápase nás naladilo, porážka ve druhém to zkomplikovala a Itálie ve třetím utkání, které se hrálo právě tady v Hamburku, už byla zkrátka nad naše síly. Vždyť také celý šampionát vyhrála.

Jak se vám líbil český výkon v zápase s Portugalskem?

Jako předsedu mě zajímají výsledky a výsledek je jasný. Stejně jako matematika pro zbylé dva zápasy. Výkon byl v prvním poločase pasivní, ve druhém zlepšený, ale fotbal je nevypočítatelný: nakonec jsme od remízy nebyli daleko. Nesuďme teď, do jaké míry by byla spravedlivá.

Každopádně vás porážka musela bolet.

Na konci bolí vždycky, to je nůž do srdce.

Vzal jste si po zápase slovo?

Před ním. Řekli jsme si na hotelu v Lipsku, jak moc je ten turnaj důležitý, že tu máme mladé, dravé hráče, že se nemáme čeho bát. Máme ambici postoupit do osmifinále, ze strany asociace jsme pro to udělali všechno, vytvořili jsme nejlepší možné podmínky. Teď je čas to prodat na hřišti.

Kdy před tým předstoupíte znovu?

Podle toho, jak se turnaj bude vyvíjet. Nechci rozhodně mluvit před i po každém zápase, zásadní roli mají trenér, asistenti, předseda by do kabiny neměl běhat tak často.