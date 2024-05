Účast Češek je nízká, Macháč vyhlíží Medveděva. Jaké jsou šance v Paříži?

Markéta Vondroušová (5. nasazená)

Úřadující wimbledonská šampionka vyhrála v letošní sezoně maximálně tři zápasy po sobě, do semifinále se dostala na turnaji ve Stuttgartu, kde si připsala skalp světové dvojky Aryny Sabalenkové. Na prvním grandslamu sezony nepostoupila z prvního kola, na oblíbené pařížské antuce, kde v roce 2019 bojovala o titul, by se jí mohlo dařit lépe.

Působení na Roland Garros odstartuje proti Španělce Rebece Masárové, se kterou jediný vzájemný zápas loni v Linci ovládla hladce dvakrát 6:1. Ve třetím kole může narazit na krajanku Siniakovou, v případě osmifinálové účasti jí hrozí rozjetá Američanka Danielle Collinsová, jež se po sezoně rozloučí s profesionální kariérou.

Barbora Krejčíková (24.)

Utkání vyhrála naposledy 8. února, na kurty ji dlouho nepustilo zranění a při pokusech o návrat ji trápila špatná forma. Nejlépe si počínala na Australian Open, kde ji zastavila až ve čtvrtfinále Sabalenková. Loni na Roland Garros vypadla hned v úvodním kole, před třemi lety senzačně dokráčela až k titulu.

Letos jí los přidělil Švýcarku Viktoriju Golubicovou, se kterou poslední dvě utkání vyhrála. Při postupu do třetího kola může čelit Rusce Jekatěrině Alexandrovové, v osmifinále se rýsuje souboj s obhájkyní titulu a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

Linda Nosková (27.)

I ona se od úvodního grandslamu sezony potýká s kolísající formou, v Melbourne se blýskla fantastickým skalpem jedničky Šwiatekové, s úvodním majorem se rozloučila až po prohraném čtvrtfinále. Na areál Rolanda Garrose má dobré vzpomínky, v roce 2021 vyhrála v Paříži soutěž juniorek. Loni ji mezi dospělými ve druhém kole vyřadila Jelena Rybakinová.

Nyní se pokusí přehrát Britku Harriet Dartovou, se kterou se utká poprvé v kariéře. Při účasti ve třetím kole může narazit na Řekyni Marii Sakkariovou, kterou porazila na únorovém podniku v Dauhá.

Kateřina Siniaková (32.)

Po odhlášení Jessicy Pegulaové poslední nasazená hráčka v pavouku si na začátku května podmanila challenger ve španělském městě Lleida, na akcích WTA se letos dostala nejdále do třetího kola v Dauhá. Loni v Paříži vypadla hned po prvním zápase, v lednu na Australian Open proklouzla jen o kolo dál.

Los k ní byl na úvod Roland Garros příznivý, druhý grandslam sezony odstartuje utkáním s maďarskou kvalifikantkou Dalmou Gálfiovou, na nasazenou hráčku by narazila ve třetím kole, kdy by ji čekalo české derby s Vondroušovou.

Marie Bouzková

První ze dvou nenasazených Češek si na začátku dubna zahrála finále turnaje v Bogotě, na ostatních podnicích vyhrála vždy maximálně jeden zápas. Naposledy vypadla ve druhém kole akce ve Štrasburku, nedařilo se jí ani na úvodním grandslamu roku, v Melbourne na úvod podlehla krajance Noskové.

Nyní startuje duelem s turnajovou devětadvacítkou Veronikou Kuděrmětovovou z Ruska, proti které má negativní bilanci 2:3. Ještě zvučnější soupeřka by ji čekala v případě postupu do třetího kola, ve kterém by narazila na obávanou Šwiatekovou, se kterou se nikdy předtím neutkala.

Karolína Plíšková

Po protrápené loňské sezoně se v únoru nakopla ziskem titulu v rumunské Kluži, po náročném přeletu do Dauhá si navíc připsala čtvrtfinálovou účast. Od března však vyhrála jediné utkání a momentálně patří bývalá světová jednička v žebříčku aktuálně až do šesté desítky.

Z českých tenistek schytala pro první kolo Roland Garros asi nejtěžší los, na úvod ji totiž čeká souboj s turnajovou patnáctkou Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, se kterou má sice kladnou bilanci 5:4, poslední čtyři vzájemné duely však prohrála.

Tomáš Macháč

Po odhlášení Menšíka jediný český účastník letos předvádí solidní výkony. Na probíhajícím podniku v Ženevě si v sobotu zahraje o premiérový titul, v semifinále senzačně přemohl Novaka Djokoviče. Na tisícovce v Miami došel až do čtvrtfinále a několikrát přehrál zvučné soupeře, na Australian Open postoupil do třetího kola.

Roland Garros odstartuje duelem s Portugalcem Nunem Borgesem, v případě postupu do třetího kola může narazit na světovou pětku Daniila Medveděva, kterému před dvěma lety podlehl v Indian Wells.