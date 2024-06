Neubránily jsme klíčové hráčky Švédek, to byl problém, mrzelo Mlejnkovou

Je to velké zklamání?

Náš cíl byl dostat se do finále, každá chtěla zlatou medaili. To se bohužel nepovedlo, ale věřím, že postupně budeme pyšné na to, co jsme dokázaly.

Nedocházely vám v pátém setu síly po těžkém sobotním duelu s Rumunkami, který jste vyhrály 3:1?

Neřekla bych, oba týmy na tom byly stejně. Soupeřky měly ještě o jeden set navíc. Měly sice o nějakou hodinu více odpočinku, ale na to se nemůžeme vymlouvat. To nebyl ten problém, proč jsme prohrály.

A ten byl?

Že jsme nedokázaly ubránit jejich klíčové hráčky a častěji jsme se dopouštěly chyb.

Opět jste ztratily první set, ale taková nervozita jako proti Rumunkám už na vás znát nebyla. Je to tak?

Nervozita ne, ale zase jsme hrozně chtěly a možná jsme tím byly svázané, což nás trochu sráželo dolů. Ale od druhého setu jsme ukázaly, co umíme hrát. Od třetího už to byl boj o každý balon a rozhodovaly maličkosti.

Zvedly jste se i tím, že jste od druhé sady zlepšily servis, který vám v první vůbec nešel?

Určitě. V tom prvním jsme ho hodně kazily. To jsme si moc nepomohly. Ale i tak to bylo dost vyrovnané na to, že jsme zahodily asi šest podání. Postupně ale náš servis znovu nebyl až tak dobrý, takže soupeřky si ho přihrály. A pokud ne, tak Haak (univerzálka Isabelle) je neskutečná. I při horším příjmu šla přes blok a my ji nedokázaly ubránit.

Také její sestra Anna vás trápila na smeči, že?

Ano. Když si dobře přihrály, útočily na náš rozhozený blok, což pro ně bylo jednoduché.

Teď vás v červenci na Filipínách čeká ještě Challenger Cup, boj o Národní ligu...

To byl hlavní cíl. Vyhrát Zlatou ligu by byl bonus.

Podle všeho byste ve čtvrtfinále Challenger Cupu měly narazit na Argentinu.

Řekla bych, že je to už jisté. Hrály jsme s ní na mistrovství světa v roce 2022, to jsme nepředvedly vůbec dobrý výkon. Pokud ale budeme hrát naši hru, mohly bychom uspět.