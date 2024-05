ONLINE: Siniaková hraje v Paříži druhé kolo, v programu i Bouzková či Macháč

Celkem pět českých tenistů by se mělo objevit na kurtech v rámci pátého dne Roland Garros a usilovat o postup do třetího kola grandslamového turnaje. Do akce jde Kateřina Siniaková, její utkání s Francouzkou Chloé Paquetovou sledujeme v podrobné reportáži. Později nastoupí Tomáš Macháč a Markéta Vondroušová s Marií Bouzkovou budou dohrávat své zápasy přesunuté ze středy. Jako poslední z Čechů by se měla objevit Linda Nosková.