ONLINE: Rozjetý Macháč vstoupí do Roland Garros, start odkládá déšť

Na svoji druhou účast na Roland Garros se Macháč naladil téměř dokonale. Na turnaji v Ženevě před čtyřmi dny vyřadil v semifinále světovou jedničku Novaka Djokoviče, načež nestačil až ve finále na Caspera Ruuda.

Letos už slavil i jiné zajímavé výsledky. Na tisícovce v Miami došel až do čtvrtfinále a několikrát přehrál zvučné soupeře, na Australian Open postoupil do třetího kola. Po odstoupení Jakuba Menšíka jediný Čech v pavouku Roland Garros do zápasu s Borgesem nastupuje jako mírný favorit.

Sedmadvacetiletý Portugalec ale v poslední době rovněž hraje ve formě. V Melbourne překonal černou sérii 13 porážek ve druhém kole grandslamů a postoupil až do osmifinále, porazil i Bulhara Grigora Dimitrova. Na nedávném podniku v Římě končil až v osmifinále na raketě Alexandera Zvereva.

Do kolonky vzájemných zápasů po úterním mači přibude první zápis. Pro Macháče by šlo v Paříži o premiérové druhé kolo, o čtyři roky starší Borges si ho zahrál už loni.

První zápasy Djokoviče i Sabalenkové

Trojnásobný vítěz Roland Garros Djokovič změří síly v posledním úterním duelu na dvorci Philippa Chatriera s Francouzem Pierrem-Huguesem Herbertem, 142. hráčem světa.

Pro Srba jde o jubilejním dvacátou účast na pařížském grandslamu, jen dvakrát skončil dříve než ve čtvrtfinále (2005, 2009). V prvním kole nevypadl nikdy.

O předposlední duel na hlavním kurtu se postará světová dvojka Sabalenková. Vítězka letošního Australian Open by se ráda poprvé kvalifikovala do pařížského finále, první překážku pro ní představuje Ruska Erika Andrejevová.