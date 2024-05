Umělá inteligence obchoduje s auty líp než člověk. Umí i mluvit se zákazníky

Za první čtyři měsíce roku 2024 skupina AURES Holdings ve své síti autocenter AAA AUTO a Mototechna v České republice, na Slovensku a v Polsku prodala přes 35 tisíc vozů, což je nejlepší výsledek za první čtvrtletí za celou dobu její existence od roku 1992.

„Oproti stejnému období minulého roku je to růst o 12 %. Duben 2024 byl s 9 463 prodanými vozy historicky vůbec nejsilnějším prodejním měsícem AURESu za 32 let historie firmy. Skvělé výsledky v 1. čtvrtletí vedly k tomu, že AURES už na začátku března 2024 prodal za posledních 12 měsíců od března 2023 celkem 100 tisíc aut,“ vypočítává Karolína Topolová, co-CEO společnosti. Prodejní cíl pro celý letošní rok je ještě zhruba o desetinu vyšší.

„Původ tohoto úspěchu, kromě vysoké poptávky, vidíme také ve stále intenzivnějším využití technologických inovací, a to zejména nasazení generativní AI v marketingu a v komunikaci se zákazníky a další posílení využití digitálních technologií využívajících unikátní data integrovaná v rámci našich výkupních i prodejních procesů,“ říká Topolová a dodává, že investice v řádu stovek milionů korun na vývoj interních aplikací a implementaci strojového učení společnost vynaložila zejména v uplynulých pěti letech.

„Vytvořili jsme široké spektrum aplikací, které už jsou plně integrované a využívané ve všech částech našeho byznysu. Nejen ve výkupu, ale také v prodeji, v řízení skladových zásob, v marketingu či v kontaktním centru,“ popisuje Topolová a dodává, že díky všem těmto inovacím už skupina dosáhla celkového počtu víc než 3,1 milionu zákazníků, které historicky obsloužila na výkupu a prodeji.

„Například naše technologie na výkupu je postavená právě na strojovém učení. Vyvíjeli jsme ji posledních deset let a investovali do ní stovky milionů korun. Poslední rok se věnujeme i generativní umělé inteligenci. Náš software se v podstatě každou minutu dívá na trh, vyhodnocuje veškeré příležitosti, které se objeví. To není v lidských silách. Technologie určuje, pro který trh, na kterém působíme, je konkrétní auto nejlepší vykoupit. Část vozů přesouváme mezi zeměmi, je to zhruba do deseti procent. Ale víc než 70 procent aut se prodává v jiné lokaci, než na které je vykoupeno. A to už je hodně významné,“ vysvětluje co-CEO AURESU Petr Vaněček, který je odpovědný za inovace.

Nejrevolučnější inovací v oblasti digitálních technologií je nasazení AI agenta na zákaznickém centru. Tuto AI aplikaci AURES vyvinul ve spolupráci se společností ScaleVoice.com.

V callcentru AURES Holdings pracují stovky lidí. Podle Vaněčka byla společnost dříve přesvědčená, že člověk je alfou i omegou úspěchu, že je kreativní, že jedině on dokáže v průběhu telefonického hovoru se zákazníkem správně reagovat. Ale nástup umělé inteligence v minulém roce pohled firmy hodně změnil. První testy ukazují, že umělá inteligence má výsledky na úrovni těch nejlepších lidí.

„Výsledky AI jsou nadprůměrné. Jen určitá část hovorů vedených umělou inteligencí, zhruba do čtyř procent, končí u skutečného operátora. Stává se to v případě, že volající má specifické požadavky a otázky. Autonomní AI agent využívající generativní AI modely pro přirozený hlas nám významně pomáhá při komunikaci se zákazníky a při plánovaní dalších kroků, a to zcela bez zásahu živého operátora. To uvolňuje ruce živým lidem, kteří se mohou věnovat komplexnějším úkolům, a zároveň díky AI oslovíme více zákazníků a vykoupíme více vozů,“ říká Petr Vaněček.

„Měřili jsme také dopad využití AI Agenta na míru konverze poptávek z našeho webu do potenciálních obchodů. Ta se zvýšila o 7 %, což je vzhledem k objemu našeho webového provozu velmi významné.“

Produkt AI Agenta, vyvinutý za posledních osm měsíců, kdy byl AURES se svými vysokými objemy zobchodovaných vozů ideálním testovacím prostředím, nyní společnost ScaleVoice nabízí dalším firmám v automobilovém sektoru. „V současné době již probíhá implementace u několika dalších společností, včetně významných obchodníků s auty v USA,“ prozrazuje pro iDNES.cz Petr Vaněček.

Vyšší produktivita

AI agent od ScaleVoice jen za uplynulý měsíc vykoupil podle údajů společnosti automobily v hodnotě blížící se 100 milionům korun, AURES plánuje, že s jeho pomocí ročně vykoupí a prodá vozy v hodnotě jednotek miliard. AI Agent úspěšně obnovuje kontakt s potenciálními zákazníky, kteří dříve v obchodním procesu skončili před jeho uzavřením. Sám kontaktuje prodejce, kteří inzerují své ojeté vozy na internetu a domlouvá jejich výkup podle výkupní strategie obchodníka.

Společní generální ředitelé AURES Holdings Petr Vaněček a Karolína Topolová

Systém se podle ředitele společnosti ScaleVoice Ondřeje Kuchty bezproblémově integruje se systémy pro správu vztahů se zákazníky a je schopen s nimi samostatně domlouvat schůzky na konkrétních lokacích a v konkrétních časech. „Umí také vyřizovat dotazy z webových formulářů, přičemž s návštěvníky webových stránek komunikuje také prostřednictvím chatu. AI agent umí díky využití interních AI modelů vozy samostatně třídit a oceňovat podle pravidel, která může obchodník na denní bázi dolaďovat podle aktuální situace na trhu.“

„AI agent využívá nedávných pokroků v oblasti velkých jazykových modelů od společností, jako jsou OpenAI a Meta. Na jejich základě jsme vyvinuli platformu, která rozděluje složité pracovní postupy na úkoly zpracovávané několika AI agenty,“ popisuje Ondřej Kuchta. „Tito agenti zásadně mění dynamiku pracoviště tím, že budou fungovat jako přirozené rozšíření firem a zvládat rutinní úkoly podobně jako další ´živí´ zaměstnanci. Předpokládáme, že naši AI agenti, přizpůsobení pro automobilový trh budou spravovat transakce v hodnotě miliard ročně, což výrazně zvýší celkovou produktivitu obchodníků.“

Umělá inteligence popisuje vozy v nabídce

Další oblastí, ve které AURES využívá pokročilé AI technologie, je marketing vozů z vlastní nabídky. „Ta již ve středoevropském regionu dosáhla více než 15 tisíc aut na téměř 60 pobočkách v České Republice, na Slovensku a v Polsku. AURES totiž od začátku letošního roku využívá AI také při popisech aut z nabídky v inzerátech,“ uvádí Petr Vaněček. „Myšlenkou tohoto projektu je získat zákazníky lepším vysvětlením čím jsou konkrétní vozy výjimečné, a jaké mají silné stránky.“

AURES očekává, že tato inovace zlepší interakci se zákazníky a zvýší množství rezervací vozidel. „Vzhledem k velkému množství denně nakupovaných vozů není možné vytvářet takové texty ručně, protože by to bylo velmi neefektivní z hlediska nákladů. Naštěstí díky nedávným vylepšením a lepší dostupnosti velkých jazykových a transformačních modelů můžeme tyto texty vytvářet na základě atributů vozů přímo ze systému ERP, ve kterém je evidujeme,“ vysvětlil Petr Vaněček.

Obchodní oddělení má samozřejmě možnost schvalovat, znovu vygenerovat nebo ručně upravovat texty ke všem vozům. U vozů je také průběžně sledováno, zda se nezměnily jejich atributy, aby bylo možné text vygenerovat znovu a opakovaně schválit.

„Hlavním cílem tohoto projektu je generovat jedinečné a kreativní popisy vozů na základě jejich atributů načtených ze systému. Projekt využívá pokročilé technologie, jako je opět generativní jazykový AI model GPT-4 Turbo,“ popisuje Vaněček, který vysvětluje, že AI model poskytuje možnosti generování přirozeného jazyka, což systému umožňuje vytvářet dobře čitelné a poutavé popisy automobilů.

„Systém umožňuje rychle a efektivně generovat souhrny pro velké množství modelů vozů. Tím je zajištěno, že potenciální zákazníci dostanou přesné a přesvědčivé informace o automobilu, což zvyšuje šance na úspěšný prodej. Jedinečné a kreativní shrnutí vozu poskytuje výhodu oproti konkurenci, jež se spoléhá na obecnější popisy. Automatizovaný proces také šetří čas a zdroje, což umožňuje marketingovému týmu soustředit se na jiné oblasti projekty,“ dodal Vaněček.

„Použití pokročilých technologií zajišťuje, že popisky automobilů jsou velmi čtivé a poutavé, zatímco automatizovaný proces šetří čas a zdroje. Výsledkem je větší propagace produktu a v konečném důsledku vyšší prodej,“ doplnil Petr Vaněček.

Elektromobilta

Další významnou oblastí moderních technologií, které se AURES věnuje, je rozvoj elektromobility. Rok 2023 byl z pohledu prodejních výsledků AURESu v oblasti elektromobility úspěšný. Společnost překonala svůj cíl dosáhnout 10% podílu na sekundárním trhu v České republice téměř o 3 procentní body a dosáhla podílu 12,3 %. V roce 2024 ho chce zvýšit až na 15 %.

„Rovněž pokračujeme v naší dlouhodobé inovační trajektorii, kdy plánujeme rozšíření naší webové prezentace o nové odborné informace k elektromobilům, především v oblasti nabíjení a nabíjecích technologií. V nejbližší době budeme na našich webech nasazovat další technologické inovace, kdy čerpáme z diagnostických dat a informace zobrazujeme na kartách vozů, a naši klienti brzy uvidí nový tzv. ‚nabíjecí modul,‘ který se bude věnovat problematice nabíjení vozů a ukazovat velmi užitečné informace z pohledu nabíjení elektromobilů,“ vysvětlil Petr Vaněček.

„Další inovací je zcela transparentní prezentace reálného dojezdu konkrétních elektromobilů v nabídce AURESU na základě diagnostiky stavu zdraví baterie, kdy klient může zvolit různé podmínky, jako je letní nebo zimní provoz, ve městě, či mimo město, či zvolit průměrnou teplotu a webová stránka mu vypočítá reálný dojezd dle vybraných podmínek,“ popisuje Petr Vaněček.