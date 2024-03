Píše popisy aut, vyřizuje telefony. V AAA Auto pilně pracuje umělá inteligence

Největší obchodník s ojetinami v Česku zažívá skvělé časy. Minulý rok málem překonal magickou hranici 100 000 prodaných automobilů. I výsledky za leden a únor 2024 jsou rekordní. Nové majitele v „Áčkách“ získalo od začátku roku téměř 16,5 tisíce vozů, což je nejlepším výsledkem skupiny od roku 1992.

Málokdo ví, že firma posledních deset let mohutně investuje do IT a vytváří si vlastní digitální nástroje pro zefektivnění výkupu, nacenění i prodeje ojetin. Podle co-CEO Petra Vaněčka je to právě technologický náskok, který ji odlišuje od konkurence.

„Musíme umět najít auta, která mají perspektivu, že se zobchodují rychle a ideálně s nějakou pozitivní marží. S tím nám pomáhá technologie,“ vysvětluje Vaněček s tím, že firma se dostala do takových objemů transakcí, že jen lidé by na úkoly nestačili. „Náš software v podstatě každou minutu ‚prohledává‘ trh a vyhledává mezi inzeráty s ojetými auty. Dál pak vyhodnocuje příležitosti, které se objeví, a to na pěti trzích,“ vysvětluje Vaněček. Aures Holdings obchoduje s auty v Česku, na Slovensku, v Polsku, Maďarsko a Německu, ale vykupuje téměř po celé Evropě.

Největšímu českému autobazaru pomáhá v posledních měsících umělá inteligence. Píše nové inzeráty a také mluví s lidmi na zákaznické lince. „Vždycky jsme si zakládali na tom, že máme v call centru stovky lidí, protože přímý kontakt je důležitý. Ale s nástupem umělé inteligence se to trochu změnilo. Je neuvěřitelně efektivní. První testy ukazují, že AI má výsledky na úrovni těch nejlepších lidí. Samozřejmě, pořád určitá část hovorů nakonec končí u skutečného operátora, ale to jen v případě velmi specifických požadavků či otázek,“ říká Vaněček, který sám v call centru „Áček“ začínal před pětadvaceti lety a jeho provoz stále patří do jeho gesce.

Zároveň ale Vaněček zdůrazňuje, že firma rozhodně nesměřuje k tomu, aby zaměstnance nahradila. „V budoucnu si to ideálně představujeme jako synergii lidí a umělé inteligence. Auto je pro velkou část zákazníků pořád ještě emocionální záležitost. Když nám zavolá člověk, který chce mluvit s člověkem, zajistíme to. Na druhou stranu je už dnes pro mnoho našich zákazníků příjemnější, že slyší pouze fakta od umělé inteligence a těm dávají přednost, „ doplňuje Vaněček, podle kterého firma počítá s tím, AI do byznysu zapojí ještě více. „Není to však tak, že by byla levnější než lidská pracovní síla. Ale jednou ten okamžik nastane. Například v Německu už je pro nás využití umělé inteligence výrazně levnější,“ dodává.

Podaří se letos Aures Holdings prodat sto tisíc aut? Kdo ve firmě bere víc? Odborníci na z IT, nebo specialisté na nacenění aut? A proč Petr Vaněček dostává k podpisu všechny nákupy aut nad dva miliony korun? Více se dozvíte v podcastu Industrial.