Odpady vyřeší společně. Obce ve Zlínském kraji spojí síly, i kvůli penězům

Je to boj s časem. Do roku 2030 by měly být obce v Česku připravené na konec skládkování. V té době by měly vytřídit zhruba dvě třetiny veškerého odpadu. Do dalších pěti let pak drtivou většinu odpadů recyklovat nebo energeticky využívat. Podle odborníků však samosprávy na tento stav zatím připraveny nejsou. I proto začínají ve Zlínském kraji odpadovou problematiku řešit společně.