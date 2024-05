Doosan investuje v Česku další tři miliardy, chce vyrobit turbínu pro Dukovany

Jihokorejská společnost Doosan Enerbility přesouvá do Plzně klíčová know-how v oblasti výroby vzduchem chlazených generátorů s výkonem do 300 MW. Investice by měla v první fázi dosáhnout výše tří miliard českých korun.