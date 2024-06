Jak se hledá ropa a plyn mezi vinohrady. Reportáž z nejhlubšího vrtu v Česku

Kovová věž s logem společnosti MND, vnější část průzkumného vrtu Krumvíř 3, je vidět z dálky. V poklidné jihomoravské krajině působí tak trochu nepatřičně. Příjezdovou cestu k vrtu lemují z levé části ovocné sady a zprava typické vinohrady.

Vrtná souprava Bentec 350 u obce Krumvíř na Břeclavsku. (5. června 2024)

„Ještě to objev není, je to průzkumný vrt, který má ověřit předpoklad. Na základě dřívějších prací a geologického zpracování jsme dospěli k závěru, že je to lokalita, kde by mohlo být významné ložisko plynu,“ říká Jana Hamršmídová, CEO MND Energy. Jak dodává, pokud by se potvrdila očekávání, tak by šlo o strukturu srovnatelnou s největšími ložisky plynu, které byly na území České republiky objeveny

Průzkumný vrt Krumvíř 3 však spadá do kategorie „High risk-high reward“, což znamená, že se počítá s rizikem, že zůstane „suchý“. Zároveň se ale sází na potenciálně velký výnos v případě nálezu uhlovodíků. Světový standard úspěšnosti těžby je podle odborníků v případě průzkumných vrtů tři vrty z deseti.

Těží se více než sto let

V Česku je evidováno několik desítek ložisek ropy a zemního plynu, jejich těžbu nelze zcela oddělit. Prvopočátky těžby těchto surovin na území dnešního Česka se datují více než sto let zpátky. Souvisí s aktivitami průkopníka v „těžbě“ a ve využívání zemního plynu. Byl jím Ján Medlen, který při kopání odvodňovací strouhy na svém pozemku ve Gbelech ležícím na slovenské straně náhodou narazil na zemní plyn.

Tento kutil a podivín jej zavedl do svého obydlí a využíval jej k vytápění. Systém přívodu plynu byl primitivní, což vedlo v roce 1913 k jeho nahromadění a následné explozi. Ta však odstartovala jeho pozdější těžbu v oblasti. Ložiska nabyla na významu během 2. světové války, kdy bylo k nalezení na jižní Moravě více než 1 200 vrtů.

Česko není těžařská velmoc a ani nikdy nebude. Většinu ropy i plynu získáváme z dovozu. Společnost MND však reaguje na nové trendy a zvyšuje investice do průzkumu a těžby. Geologové a těžaři firmy vychází v případě rekordního vrtu Krumvíř z geologických výzkumů, které se realizovaly v oblasti již v 70. a 80. letech minulého století. Tehdy zde proběhly geofyzikální průzkumy a takzvaná 2D seismická měření, na která v roce 1990 navázalo modernější 3D seismické měření. V dnešní době se postupuje ještě pokročilejšími metodami.

Těžaři pracují u vrtu Krumvíř 3 na Břeclavsku. (5. června 2024)

Krumvíř 3 patří mezi usměrněné vrty, kdy vrtací souprava nepostupuje kolmo do hloubky, ale šikmo, v tomto případě má vrt tvar písmena J. Důvodem je dřívější historie vrtu a i okolní soukromé pozemky, na nichž jsou například i zmiňované vinohrady.

“Momentálně jsme před nejdůležitější fází, začínáme vrtat produkční kolonu. Očekáváme, že v hloubce 3 500 až 3 550 bychom měli navrtat náš zájmový obzor, paleogenní pískovcový komplex. Doufáme, že bude pozitivní,“ vysvětluje Lenka Klímová, geoložka MND Energy.

Projektovaná konečná hloubka je 4200 metrů plus minus 200 metrů. Průzkumné cíle jsou sedimenty paleogenního stáří, které se předpokládají v hloubkovém intervalu 3 300 až 4200 metrů. Pokud se podaří prokázat přítomnost plynu nebo ropy, může se jednat o potenciálně významné ložisko uhlovodíků na jižní Moravě. Geologické riziko aneb pravděpodobnost úspěšnosti je podle MND kolem 16 až 20 procent.

Riziko, že se zde nakonec těžit nebude, existuje, nicméně odborníci spoléhají na dřívější průzkumy a i nejnovější indicie.“Právě v hloubce mezi 3 500 až 4340 metrů očekáváme, že najdeme nějaké obzory. Myslíme si to díky vrtné historii, která tady již probíhala, a také máme výsledky provedených pokusů. U prvního pískovcového komplexu byly již indicie, že by se tam měla ložiska nacházet,“ dodává Klímová.

Veškeré informace z vrtu se zpracovávají hned v laboratoři, kam putují úlomky, které se navrtají. Přítomnost plynu také indikují technická čidla.Odborníci ze společnosti MND Drilling & Services (MND DS), která působí jako vrtný kontraktor, pracují na Krumvíři 3 nepřetržitě a za každého počasí. Aktuálně vrtají v hloubce 3 396 metrů. Návštěvníci je mohou pozorovat při práci přímo na plošině, kam vede kovové schodiště. Bezpečná a pevná obuv, přilba, rukavice a ochranné brýle jsou však podmínkou krátké exkurze.

Řídicí centrum vrtné soupravy na vrtu Krumvíř 3. (5. června 2024)

Na pracovišti panuje hluk připomínající výrobnu ve velkém průmyslovém podniku. Zatímco dva technici umísťují pomocí závěsného zařízení kovovou tyč do samotného otvoru vrtu, jejich práci řídí mistr, kterého od venkovního hluku izoluje prosklená kabina umístěná na plošině.

“Zvenku to vypadá jako počítačová hra. Vedoucí pracovník sedí v křesle a má tam joysticky, ale v podstatě tím zařízením se ovládá celá vrtná souprava. Je to moderní, plně automatizované, jakýkoliv parametr se tam nastaví, tak souprava je schopna to držet,“ vysvětluje Petr Ořeský, technický manažer MND, který na vrtu Krumvíř 3 pracuje. Celá průzkumná operace je nákladná, pouze vrtací hlavice stojí přibližně milion korun.

Další vrty jsou v plánu

V loňském roce odvrtala MND DS na území České republiky sedm vrtů pro mateřskou MND, konkrétně se jednalo o Koryčany 18, Hustopeče 101 a Břeclav 44, Ladná 12, Klobouky 7, Dambořice 9 a Nechvalín 1. Kromě toho realizovala v Česku také 63 podzemních oprav, z toho bylo 22 likvidací sond, případně vrtů a dvě opravy sond na podzemním zásobníku plynu. Firma vrtala i v zahraničí, přičemž dva projekty realizovala v Itálii, další pak ve Francii, Španělsku a Německu. Letos provozuje společnost pět zahraničních a dvě tuzemské osádky pro projekty v Maďarsku, Německu, Francii, Chorvatsku a ve Španělsku.

Těžaři pracují u vrtu Krumvíř 3 na Břeclavsku. (5. června 2024)

Divize MND Energy zaměřující se na průzkum těžby ropy a plynu provedla loni na území Česka, Rakouska a také Ukrajiny deset nových vrtů a 312 km2 nové 3D seismiky. „Letos plánujeme dvanáct průzkumných a ověřovacích vrtů, 250 km2 nové 3D seismiky a investice ve výši 1,6 miliardy korun,“ upřesňuje ředitelka Hamršmídová.

Společnost MND je také aktivní na Ukrajině, a to již jedenáct let. V první fázi války stáhla z oblasti své lidi, ale po pár měsících tam odborníci opět začali jezdit. Omezení kvůli konfliktu využila firma pro průzkumné práce a analýzy. Jak potvrzuje ředitelka Hamršmídová, část průmyslu byla na Ukrajině zničena, doprava je složitá, nelze tam letět, přejezd hranic není bez komplikací, stejně tak transfer peněz.

Připouští, že lidský faktor hraje také roli, protože místních zaměstnanců aktivního věku se týká branná povinnost. Přes veškeré obtíže společnost MND spustila letos v lednu na Ukrajině zkušební provoz větrné elektrárny. Nachází se v oblasti Lvova, tvoří ji deset větrníků. „Co však na Ukrajině vyděláme, tak tam i investujeme. V plánu máme další projekty. Letos jsme tam odvrtali již další tři vrty,“ potvrzuje.

Vrtná souprava Bentec 350 na vrtu Krumvíř 3 na Břeclavsku. (5. června 2024)

Pozornost se však nyní soustřeďuje na domácí vrt Krumvíř 3. Nejistota ohledně historického nálezu plynu bude totiž trvat v podstatě až do konce vrtacích prací. Souprava by mohla vrtat klidně i do šesti kilometrů, ale z geologického hlediska to již nemá smysl.

„Hlouběji se vrtat nebude, v dalších vrstvách již nic zajímavého pro nás není,“ uvádí geoložka Klímová. Vrt by měl být dokončen v druhé polovině června. Pak budou následovat analýzy, na jejichž základě bude zvolen další postup.“Jestli se vyplatí těžit, zjistíme až na samotném konci, kdy se udělá čerpací pokus a zkouška a všechny testy. Pak teprve budeme vědět, zda plyn v tom obzoru je a o jak velké ložisko se jedná,“ říká.

Hamršmídová dodává, že pokud by se potvrdilo, že akumulace je skutečně velká, následovalo by vypracování projektu, budování přípojky a následně i jednání s majiteli okolních pozemků. „Připojení vrtu trvá v průměru dva roky. Těžit by se mohlo pět až deset let, ale záleželo by od velikosti zásob. Průzkumné vrty máme i jinde, jsou však mnohem mělčí. Krumvíř 3 je zdaleka nejhlubší, nejnákladnější, ale i rizikový,“ dodává.