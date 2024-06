Zdarma vše, co potřebujete. V Kanadě otevírá potravinová banka první obchod

Od vypuknutí pandemie koronaviru v Kanadě výrazně narostl počet uživatelů potravinových bank. Jen v samotné Regině ležící v provincii Saskatchewan je jich o čtvrtinu víc. Potravinovou nouzí v současnosti trpí jedna z osmi rodin a jedno ze čtyř tamějších dětí. Měsíčně využívá tamní potravinovou banku 16 tisíc klientů, z toho je téměř polovina děti. Zprávu přinesl portál CBC News.

Středisko, které se otevře již v létě, poskytne lidem závislým na potravinové bance možnost samostatně rozhodovat o tom, co si chtějí vzít domů. Systém samoobsluhy má nahradit dosavadní způsob, kdy se všem potřebným předávají standardizované balíčky.

Take a peek inside the Community Food Hub! Because it mimics a grocery store, people have healthy options to choose from that suit their dietary needs and preferences.



Help feed the 25,000 people who go hungry in our city every single day & donate today: https://t.co/EsuSwLc1vU pic.twitter.com/QnzkRqHrP5