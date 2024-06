Křetínského partneři jsou spojeni s kontroverzními transakcemi, píše britský list

Křetínského sbírka majetku zahrnuje podíly ve velkých maloobchodních řetězcích jako Sainsbury’s v Británii nebo Casino ve Francii, trofeje v podobě mediálních značek včetně francouzského magazínu Elle nebo podíly ve fotbalových klubech West Ham United a Sparta Praha, připomíná The Guardian.

V jednom z mála veřejných vystoupení v roce 2015 Křetínský řekl, že chce vydělávat na odvětvích, která umírají, protože si myslí, že budou umírat pomaleji, než většina lidí předpokládá. Kvůli tomuto přístupu ho ochránci životního prostředí nazvali „fosilní hyenou“.

Méně pozornosti se dostává nenápadným obchodním partnerům, jejichž zapojení do kontroverzních majetkových transakcí podle Guardianu sahá až na ostrovy Turks a Caicos. Území leží v Atlantském oceánu zhruba 600 kilometrů od východního pobřeží Kuby. Jde o jedno ze 14 zámořských teritorií Spojeného království.

Hotel na konci světa

Turks a Caicos se skládá ze čtyř desítek ostrovů a ostrůvků o celkové rozloze 616 kilometrů čtverečních. Jedním z nich je i Salt Cay. Tamní a zdánlivě bezvýznamný projekt výstavby luxusního hotelu a golfového hřiště v roce 2009 přiměl britskou vládu spravovat ostrovy přímo z Londýna, protože bývalý premiér Michael Misick byl obviněn z korupce.

Jedno z obvinění proti Misickovi se týkalo tvrzení, že pomohl slovenskému miliardáři Mariu Hoffmannovi získat přednostní přístup k nákupu a zástavbě půdy britské koruny. Hoffmann byl blízkým spolupracovníkem J&T a Jozefa Tkáče, který Misicka osobně uvedl v J&T Bance, píše deník. Banka pak měla premiérovi poskytnout milionové úvěry.

Misick dlouhodobě popírá, že by se čehokoliv dopustil. Očekává se, že dostane možnost očistit své jméno v dlouho očekávaném soudním procesu, což by mohlo vyvolat znepokojení v Praze a Bratislavě vzhledem k těmto minulým vazbám. Slyšení by se mohlo zabývat půjčkou šest milionů dolarů, kterou Misick obdržel v roce 2007 od J&T Banky na rozvojový projekt na Salt Cay. Zpráva vyšetřovací komise Robina Aulda z roku 2009 uvádí: „Půjčka byla zajištěna 50procentním podílem ve společnosti Salt Cay Golf Club, na kterém se dohodl Mario Hoffmann se společností kontrolovanou bratrem Michaela Misicka, (...) po udělení stavebního povolení, které prosazoval sám Michael Misick.“

Mnoho otázek, málo odpovědí

Není jasné, zda Misick zmíněnou půjčku J&T Bance splatil. Pokud by ale premiér nesplácel, banka a Hoffmann by bývali mohli převzít vlastnictví společnosti, která v důsledku činů premiéra Turks a Caicos náhle výrazně zvýšila svoji hodnotu. Současně by stejnému premiérovi zůstalo šest milionů dolarů na účtě.

J&T uvedla, že tuto golfovou společnost nikdy nechtěla vlastnit a na transakcích neviděla nic závadného. „Vzhledem ke statusu (politicky exponované osoby) pana Misicka byla úvěrová linka z tohoto hlediska prověřena a nebylo zjištěno žádné pochybení,“ uvedla. Robin Auld s tím ve své zprávě nesouhlasil.

„Konstatuji, že existují informace o možném korupčním, případně jinak závažně nečestném jednání Michaela Misicka včetně zneužití pravomoci veřejného činitele, v souvislosti s transakcemi mezi vládou a Mariem Hoffmannem,“ napsal Auld.

Hoffmannova spolupráce s bankou pokračovala i v dalších letech. Když se potom v roce 2015 s J&T rozloučil, Tkáč oznámil: „Maria Hoffmanna si vážím jak profesně, tak osobně. Po několika letech dobré spolupráce jsme se tak dohodli na rozdělení a vypořádání společných aktivit v J&T. (...) Budeme spolupracovat na projektu výzkumu Alzheimerovy choroby.“ Hoffmann ani Misick se neozvali, když se je The Guardian snažil kontaktovat.

Zatímco vazby J&T na Hoffmanna vyvolávají otázky ohledně úsudku banky v prvním dekádě tohoto století, název společnosti figuruje v dalším případě, který se týká novějších obvinění ohledně jednání uchazeče o převzetí Royal Mail a mohl by zajímat britskou vládu, až bude posuzovat tuto akvizici z hlediska národní bezpečnosti.

Obvinění se týká klientů

Banka J&T se v roce 2019 objevila jako žalovaná strana u soudu v New Yorku ve sporu, kde žalující strana tvrdila, že další český miliardář Radovan Vítek a jeho společnost CPI Property Group s akciemi na burze ve Frankfurtu nad Mohanem spáchali rozsáhlý podvod na svých obchodních partnerech včetně investiční společnosti Investhold.

Tkáče žaloba popisuje jako jednoho z Vítkových „blízkých přátel“. Soudce rozhodl, že New York není tou správnou jurisdikcí k projednání žaloby, takže podobné případy míří k soudům na Kypru a v Lucembursku.

„Rádi bychom zdůraznili, že případy, na které se odvoláváte, se týkají obvinění z protiprávního jednání klientů, s nimiž jsme měli bankovní vztahy, nikoliv protiprávního jednání naší skupiny,“ uvedl mluvčí J&T.

„Společnost EP Group nedávno obdržela od příslušných úřadů ve Francii, Německu a Spojeném království povolení investovat do národně významných podniků a mít v nich vlastnický podíl,“ uvedl Křetínského mluvčí. „Přezkum v roce 2022 podle britského zákona o národní bezpečnosti a investicích neshledal žádný důvod, proč by EP Group nemohla prostřednictvím společnosti Vesa Equity Investment zvýšit podíl ve společnosti IDS na více než 25 procent,“ dodal. Právě IDS je vlastníkem britské pošty, uzavírá The Guardian.