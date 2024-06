Čekat čtyřicet minut na latte? Fronty ve Starbucks deptají obsluhu i zákazníky

Zaměstnanci Starbucks pro agenturu Bloomberg uvedli, že v pobočkách, kde ještě před rokem připravovalo kávu například pět lidí, zbyli nyní pouze tři nebo čtyři zaměstnanci. Z nedostatku pracovníků částečně viní algoritmus, který společnost Starbucks používá k plánování směn. Ten předpovídá počty zákazníků i jejich objednávek a podle toho pak sestavuje doporučený plán počtu zaměstnanců v jednotlivých kavárnách.

Podle zaměstnanců však tento plán dostatečně nezohledňuje narůstající množství speciálních požadavků ze strany zákazníků, jako jsou extra dávky espressa nebo studená mléčná pěna. Ty totiž přípravu nápojů prodlužují. A algoritmus nebere údajně v úvahu ani větší počty marketingových a slevových akcí, které do prodejen naženou zákazníky jednorázově.

Výsledkem je nekonečné čekání nespokojených kávomilců. Podle údajů společnosti Technomic čekalo v posledním loňském čtvrtletí na vyřízení objednávky osm procent zákazníků Starbucks mezi patnácti a třiceti minutami. Ve stejném období roku 2019 tak dlouho nečekal prakticky nikdo.

My vám to spočítáme

Společnost Starbucks popírá, že by měla nedostatek zaměstnanců, ale přiznává, že delší čekací doba přispěla k prvnímu čtvrtletnímu poklesu tržeb od roku 2020. „Společnost v posledních osmnácti měsících vylepšila algoritmus práce a další personální politiku, aby zajistila dostatečnou kapacitu pro uspokojení poptávky,“ uvedl v rozhovoru ředitel firmy Frank Britt. Starbucks podle něj zavádí nová opatření, která mají přispět ke zkrácení čekacích dob a snížení počtu nedokončených objednávek.

Frustrace zaměstnanců způsobují podle Bloombergu i protichůdné požadavky generálního ředitele Laxmana Narasimhana.Ten od svého nástupu do čela společnosti před více než rokem klade důraz na efektivitu a zároveň žádá baristy, aby trávili čas povídáním si s hosty. Tyto protichůdné požadavky způsobily, že někteří zaměstnanci i zákazníci mají pocit, že atmosféra ve Starbucks v konečném důsledku příliš vlídná není.

Symbolem tohoto rozporu se staly odpočítávací hodiny. Ty se červeně rozblikají, pokud baristé mluví se zákazníky déle než 30 sekund, které jsou vyhrazeny na jednu objednávku.

Nespokojení jsou i stálí zákazníci. Američan Chris Mills letos na Den matek čekal v kavárně v Sheltonu ve státě Connecticut čtyřicet minut na latté, které chtěl vyzvednout jako pozornost pro svou ženu. „Nikdo z přítomných, a to včetně mě, ostatních zákazníků a dokonce i personálu, nevypadal spokojeně,“ popsal zákazník Bloombergu pocit z honičky šesti baristů, kteří se snažili dokončit objednávky.

Baristé ve Starbucks

Takové negativní hodnocení podtrhuje obavy Howarda Schultze, který během tří let ve funkci generálního ředitele vybudoval ze Starbucksu globální gigant a zůstává největším individuálním akcionářem společnosti.

„Obchody vyžadují silné zaměření na zákaznickou zkušenost,“ napsal Schultz v květnu na sociálních sítích. Manažer, který se do Starbucksu dvakrát vrátil poté, co předchozí vedení selhalo, veřejně napomenul vedoucí pracovníky a členy představenstva za prodejní výsledky společnosti a vyzval je, aby se vydali do obchodů pracovat po boku baristů.

Podle ředitele Starbucks Franka Britta mohou občas baristé přičítat některé problémy personální politice, i když jsou ve skutečnosti příčiny jiné. Jako příklad uvádí vadnou troubu, která způsobila hromadění objednávek pokrmů. „Zákazníci jsou netrpěliví a pracovníci se začnou cítit přetížení. Baristům se pak taková situace jeví jako problém s personálem,“ řekl Britt.

Firma se ale podle něj snaží situaci řešit, například zavedením pozice zvané play caller. Tento pracovník nemá přidělenou pevnou pozici, jeho úkolem je operativně odhalovat problémy a zasáhnout, když například vznikají fronty u pokladen, v přípravě nápojů nebi při výdeji.