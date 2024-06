Autofotka: Šraňky dolů, a všichni z cesty! VW Bulli jako ajznboňácký dříč

Volkswagen Transport má řadu rozličných podob, do kterých ho přestavěli příznivci této klasické dodávky, přezdívané Bulli. Loni měli možnost vidět na VW Bus Festivalu v Hannoveru model T1 se čtyřmi nápravami, z nichž dvě byly vybaveny pásovým pohonem. A letos se jim oddělení Oldtimer divize užitkových vozů Volkswagenu rozhodlo na setkání v rámci akce „Bulli & Coffee“ představit oprášenou drezínu na bázi modelu T1.

Vše začalo tím, že se v roce 1954 Německé dráhy rozhodly pro nákup nových kompaktních drezín. A místo vývoje zcela nového vozidla se rozhodly pro kombinaci modelu Volkswagen Transporter s železničním podvozkem. Jeho výrobou byly pověřeny společnosti Martina Beilhacka z Rosenheimu a konkurenční firma z Donauwörthu. Každá z nich během jednoho roku stihla přestavět patnáct Bulli pro železniční provoz.

Vozidla Klv-20 (zkratka znamená „malý vůz se spalovacím motorem“) byla vyřazována z provozu až v 70. letech 20. století a dodnes se jich dochovalo jen několik provozuschopných a v tak dobrém stavu, jako je kus s číslem podvozku 20-5011, který postavila firma z Rosenheimu.

Zrenovovaný „kolejový busík“ sloužil německým spolkovým drahám až do 70. let 20. století. V bavorském Plattlingu byla drezína používána v železničním depu a později sloužila oddělení pro správu signalizačních zařízení. Po odchodu do „důchodu“ se tento kus dostal v roce 1988 přes Falc ke sběrateli železničních vozidel v Hesensku, a poté do sbírky historických užitkových vozů Volkswagenu v Hannoveru.

Karoserie VW T1 Kombi byla přizpůsobena předpisům železničního provozu. Světla byla demontována a otvory zakryty plechem a místo nich na nových místech drezína dostala svítilny předepsané pro železniční dopravu, vpředu dvě bílé a vzadu jednu červenou.

V kabině drezíny nahradily volant i palubní desku jen madlo a sporé přístrojové vybavení. Tři lavice umožňují převoz celkem sedmi osob, obě zadní lze v případě potřeby převozu nákladu snadno demontovat.

K pohonu drezíny slouží běžný čtyřdobý zážehový čtyřválec o objemu 1,2 litru v zádi s nejvyšším výkonem 21 kW (28 k). Čtyřstupňová mechanická převodovka má čtyři převodové stupně pro jízdu vpřed a jeden pro zpětný chod. Z převodovky je hnací síla přenášena na zadní kola prostřednictvím dvou kyvných polonáprav s kloubovými hřídeli.

1,5 tuny vážící „Bulli rail“ dosáhne nejvyšší rychlosti 70 km/h. Stejně jako u výchozího auta má i drezína na obou nápravách bubnové brzdy s hydraulickým ovládáním na povel brzdového pedálu. Jeden pár kol je brzděn také mechanicky pákou ruční brzdy.

Karoserie je s rámem spojena pryžovými prvky. Motor je uložený v podvozkovém rámu svařeném z tlustých ocelových profilů. Ocelová kola mají průměr 550 mm a mezi jejich vnější a vnitřní části jsou vlisovány pryžové prvky, které zajišťují velmi dobré tlumení hluku za jízdy.

Specialitou drezíny je hydraulické zdvihací a otáčecí zařízení, díky němuž ji dokáže jedna osoba na místě zdvihnout a otočit, aby se vozidlo nemuselo do výchozí stanice vracet na zpětný chod.