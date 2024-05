Superrychlých nabíječek kolem hlavních tahů přibývá, na sídlištích chybějí

Každý den vpodvečer je to stejné. Řidiči aut, kteří dlouze krouží kolem vysokých paneláků v pardubických Polabinách, marně hledají místo na zaparkování. Na sklonku loňského roku vedení druhého městského obvodu proto představilo studii nového parkovacího domu Polabiny. Tristní dopravní situaci má na největším pardubickém sídlišti odlehčit u osmnáctipatrového věžáku v Bělehradské ulici, u něhož by mělo přibýt 70 parkovacích míst.

Překvapivé na tom je, že zatím žádná z variant studie v domě nepočítá s dobíjecími místy pro elektromobily.

„V tuto chvíli s žádnou nabíjecí stanicí nepočítáme. Ale je pravda, že jsme to neřešili ani jinde. Až se pustíme do projektové dokumentace, možná se dopracujeme k tomu, že tady bychom něco vybudovat asi měli,“ řekl starosta Polabin Radek Hejný.

Přístup radnic v otázce dobíjecí infrastruktury je všude stejný. Městům to však nelze vyčítat. Česká republika je v podílu elektromobilů za loňský rok až na 25. místě ve srovnání s ostatními zeměmi EU, předběhli jsme pouze Slovensko a Chorvatsko. Po silnicích Pardubického kraje jezdilo na konci letošního března 1 034 aut do zásuvky. Jen pro srovnání, před čtyřmi lety to touto dobou byly necelé tři stovky čistě elektrických aut.

Do budování dobíjecích stanic se pustily hlavně velké energetické společnosti, které se zaměřují na frekventované silniční tahy, kde je koncentrace elektroaut logicky největší.

Přibývají rychlým tempem

V kraji bylo podle databáze Centra dopravního výzkumu na sklonku loňského roku 83 dobíjecích stanic. Největším hráčem na trhu je společnost ČEZ, která v kraji umožňuje řidičům elektromobilů dobít „šťávu“ na 27 místech. Že dobíjecí infrastruktura roste rychlým tempem, dokazuje i fakt, že před čtyřmi lety měla polostátní firma takových dobíjecích lokalit pouze osm.

Když to architektura vozidla umožňuje, v provozu jsou v kraji také čtyři superrychlé dobíjecí stanice, každá o výkonu 180 kW, která je schopná během 10 minut doplnit baterie elektromobilů na dalších 150 kilometrů jízdy. Tři stojany se nacházejí u čerpací stanice v Rokytně na sjezdu dálnice D35 a jeden v novém obchodním parku v Poličce.

Největší provozovatelé rychlých nabíjecích stanic v Pardubickém kraji (50 kW a více) ČEZ 27 (4 ultralychlé o výkonech 180 kW, 19 stojanů 50 kW) E.ON 8 (2 o výkonech 75 kW, 6 stojanů 50 kW a více) PRE 8 (4 o výkonech 75 kW, 3 stojany 50 kW) innogy 9 (1 o výkonu 150 kW) Lidl 6 (o výkonu 50 kW)

Zahuštění dobíječek u budované dálnice bude v příštích letech prioritou. „Určitě bychom chtěli rozšířit nabídku u hlavní krajské tepny, kterou je budovaná dálnice D35 spojující Čechy s Moravou. I tady platí, že bude záležet na tempu povolovacího řízení, přivedení a rezervace dostatečného výkonu a podobně,“ sdělila mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

Někde už superrychlé stanice začaly růst. V těchto dnech je dělníci například instalují poblíž rozestavěné dálnice u čerpací stanice na okraji Svitav, kde bude k dispozici 7 dobíjecích míst.

Podobný počet stanic, jako má ČEZ, ovšem pomalejších, má i společnost innogy. Své nabíječky mají na parkovištích supermarkety Lidl a ve spolupráci s potravinářským řetězcem Penny staví dobíjecí stanice také společnost E.ON.

Majitelé elektroaut v panelácích mají zatím smůlu. Třeba v Pardubicích se šestnáct dobíjecích stanic nachází převážně u velkých obchodních center a prodejců automobilů. Nejlépe si v tomto stojí obyvatelé sídliště Karlovina, kteří mají „pro sebe“ nabíjecí stanici u bývalé tepelné elektrárny.

Energetické společnosti přiznávají, že se zaměřují na superrychlé dobíjecí stanice v lokalitách, které pro ně mají největší smysl. „Jsou to například supermarkety, hlavní dopravní tahy a podobně, takže na sídliště aktuálně příliš necílíme. Nicméně co se týká městské infrastruktury, tak to není jen o nás, ale určitě by pomohlo i větší zapojení ze strany měst a obcí a budování jejich vize řešení veřejné infrastruktury pro dobíjení,“ uvedl Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure, která má v kraji aktuálně 8 dobíjecích stanic s 16 dobíjecími body.

O dobíjecí stanice v hustě zalidněných částech měst však není zájem. „Občas vidím, že někdo má kabely natažené do auta u Penny, ale že by někdo vyvíjel iniciativu na veřejných místech, to neevidujeme,“ řekl starosta třetího pardubického obvodu Vítězslav Štěpánek.

Chybějí vhodná místa

Postavit nové dobíjecí stanice třeba v Polabinách, kde je jeden stojan u Kauflandu a u čerpací stanice na Hradecké ulici, bude podle starosty Hejného problém. Kvůli nedostatku parkovacích míst nevidí vhodné pozemky, na kterých by dobíjecí stanice mohly vzniknout.

„V Polabinách bojujeme o každé místo. Když si představím, že bychom teď vybudovali deset dobíjecích míst, která budou z 80 procent zet prázdnotou, tak je to pro nás deset míst, která by chyběla,“ nedovede si Hejný představit budování nabíječek na sídlištích.

Už dnes se však podle něj tu a tam objeví někdo s elektromobilem, který baterii vozu nabíjí pomocí natažené prodlužovačky z bytu.

„Jsou to spíš jednotky případů. Osobně jsem viděl majitele hybrida, který si takto nabíjel vůz ze suterénu,“ řekl Hejný a dodal, že prodlužovačky, které visí z oken paneláků, jsou pro něj do budoucna noční můrou.

Stát výstavbu dobíjecích stanic štědře dotuje. V současné době je alokováno pět miliard korun. „V současné době běží lhůta pro podávání žádostí u výzev na podporu budování běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích, rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro nákladní vozidla i osobní vozidla nebo například rozvoje dobíjecí infrastruktury s bateriovým úložištěm,“ sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.