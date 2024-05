Křivda se neustále opakuje. Vědec chce hranici Čech a Moravy víc zatraktivnit

Dnes jsou to přesně čtyři roky, co příznivci za obnovení zemského uspořádání na hlavních silnicích nejen ze Svitav na Poličku a Litomyšl potají vyznačili česko-moravskou hranici, aby upozornili na fakt, že Česká republika se skládá ze tří historických zemí, a to Čech, Moravy a Slezska, a že současné samosprávné kraje zemskou hranici nerespektují.