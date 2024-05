Poběží Talent a Star Velkou pardubickou? Není to žádné dogma, říká trenérka

„Talentův žokej Pavel Složil loni avizoval, že skončí s ježděním, takže jsme hledali náhradu. A mě zaujal výkon Niklase, který vyhrál v Polsku Velkou wroclawskou takovou trpělivou, velmi vyčkávací jízdou,“ líčila Kabelková.

„Řekla jsem si, že přesně to by svědčilo Talentovi a že bychom to s tímhle žokejem mohli zkusit, když Pavel Složil končí, i když nakonec neskončil... (v dostihu jede slovenského Kaiserwalzera) Asi ani neměl zájem o spolupráci, protože mě vůbec nekontaktoval,“ dodala Kabelková.

Žokej Složil vlastně oznámil konec s ježděním už po vítězství s Talentem v roce 2021.

Vzala jsem to jako hotovou věc. Zkrátka jsme za něj našli náhradu a věřím, že dobrou.

S novým rajťákem tedy sázíte na to, že přesně vystihne, kdy má Talenta vybídnout k jeho závěru?

Lovén je velezkušený. Nikdy jsem ho loni neviděla, že by se s koněm takzvaně „urval“ a šel do finiše moc brzy. Líbí se mi jeho vyčkávací taktika, to by Talentovi mohlo sedět.

Jak Lovén reagoval na nabídku? Přiletí ze Švédska pouze jezdit Talenta v kvalifikaci?

Řekl, že na něj sedne rád. Kromě toho pojede ještě naši Askeranu. Ptala jsem se, jestli mohu jeho služby nabídnout do dalších dostihů. Přece jen náklady na zahraničního jezdce jsou jiné než na tuzemského... Ale on už měl svá ryta pro Grega Wroblewského a dalšího polského trenéra Swiateka.

Kvalifikace je nabitá velkými jmény, z české překážkové špičky chybí jen vítěz Velké Sacamiro. S čím do ní jdete?

„Dědci“ jsou myslím připraveni, vypadají dobře. Sama jsem na to zvědavá, jestli je dostihy ještě budou bavit a jak moc. A jestli to bude stačit na mladší ročníky. Jsou připraveni tak, aby neudělali ostudu.

V přípravě matadorů se ani žádné novinky čekat nedají, že?

Neměnili jsme vůbec nic. Přišel jen lehký problém s Talentovou ztracenou podkovou. Na pár dní vypadl z tréninku a museli jsme chladit, ale dopadlo to dobře, naskočil zpátky a má splněno, stejně jako Star.

Toho pojede opět Marek Stromský. Vítězná sestava zůstala.

Marek chtěl Stara jezdit, pan majitel o to stál, vše do sebe zapadlo.

Ve stáji máte ještě Del Reye, který loni kvůli zranění pauzíroval, ale měl se teď pokusit kvalifikovat se do Velké. Nechtěla jste tedy poslat tři koně ze stáje proti sobě?

Tak to není. Del Rey má ještě čas. Nyní se zotavuje po operaci, která by měla ještě umocnit to, aby vydržel dostihovou zátěž. Byla to spíš preventivní věc, která zvýší jeho šance na dobrý návrat. Všechno se podařilo, vypadá velmi slušně. Kvalifikaci by měl jít koncem léta.

Pár koňských délek od Talenta, Stara a Del Reye obývá svůj box ještě Argano, kterého u vás ve Vápenném Podolu připravuje Martin Liška. Prozraďte, jak si stojí tato dvojice?

Nevím. Jezdí ho odpoledne a neptám se. Jak znám ale Martina, tak mají sobotní start na rozběhnutí. Martin je naším pracovním jezdcem, v tréninku sedlá Stara a výjimečně i Talenta, ale já se na Argana neptám. Ale jeví se skvěle.

První kvalifikace je početná a kvalitní. Překvapuje vás takový zájem hned zkraje sezony?

Nepřekvapuje, protože ta druhá je kratší, tudíž to mnoha starším koním tolik vyhovovat nemusí a počasí směrem k létu je náročné.

Ještě otázku k vašim dostihovým „dědkům“, jak jim říkáte. Věk nezastavíme. Je to pro valachy poslední sezona?

Určitě. Pro oba. Majitelé Stara se ještě divili, že bych to s ním chtěla zkusit, ale on je v pořádku a při chuti. A pro Talenta platí to samé. Kdybych měla podezření, že je to moc nebaví, tak ukončí kariéru teď hned. Není dogma, že určitě poběží Velkou pardubickou. Pokud uvidím, že do dostihu nedali všechno, tak skončí. Nepotřebuju s nimi běhat dostihy čtvrté kategorie, jezdit do Brna nebo Slušovic. Talent ani Star už nic dokazovat nepotřebují.