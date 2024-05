Na skóre 1:1. Godfrey vrátil v Pardubicích Chelmsfordovi porážku

„Považuju to za svůj největší překážkový trenérský úspěch. Dlouho jsem se za trenéra překážkových koní nepovažoval, teď jich mám ve stáji víc, takže se skokům věnujeme hodně. Jsem moc rád, že se to povedlo,“ řekl trenér Godfreye Dalibor Török.

Nevídaně se dostala do cíle celá patnáctka účastníků, a protože tento 5 800 metrů dlouhý dostih zvládli všichni do 20 vteřin za vítězem, obstarali si všichni vstupenku do Velké pardubické. K nim je třeba přičíst ještě loňského vítěze Velké Sacamira, který má jako obhájce právo startu automaticky zajištěné.

Na startu Ceny města Pardubic, která se jela jako první kvalifikační dostih na Velkou pardubickou, se sešla skutečná elita českých překážkářů a na průběhu dostihu to bylo vidět.

Chyby nepřicházely, kvalita se ukázala Všichni účastníci spolehlivě skákali v tempu, které nastolil žokej Jaroslav Myška v sedle Sexy Lorda, kterému na špici sekundovali Korfu (ž. Faltejsek) a Chelmsford (ž. Kratochvíl). Vzadu se drželi své taktiky nikam nespěchat Argano (ž. Liška) a Star, v jehož sedle za zraněného Marka Stromského zaskakoval žokej Ondřej Velek.

Drobné skokanské nepřesnosti sice přicházely, třeba když Chelmsford neskočil čistě vodní příkop, slovenský zástupce Royal Gino zase měl problémy na Velkém anglickém skoku, ovšem žádná nebyla zásadní pro vývoj hlavního dostihu. Na travnatý ovál vyběhl jako první Lombargini, kterého žokej James Best přiměl k aktivnější spolupráci, pozici si lepšil Argano. V této chvíli už bylo jasné, že do boje o přední umístění nezasáhnou Imphal (ž. Odložil) ani vítěz Velké pardubické z roku 2022 Mr Spex (ž. Beaurain), kteří už jen dobíhali do cíle. Projev Mr Spexe byl po celou dobu matný.

To vpředu se vstříc dobrému výsledku hnal Star, který také zavedl pole koní do cílové roviny. Za ním skákali Chelmsford a Sexy Lord. Na čtvrtém místě pak Godfrey, který začal zabírat k mohutnému finiši z vnějšku. Na bariéře se ale nevzdával Chelmsford.

Godfrey nakonec o krátkou hlavu zvítězil, druhý skončil Chelmsford, který se do dostihového provozu vrátil po roční zdravotní pauze, třetí místo patří Starovi, čtvrté Sexy Lordovi a pětici nejlepších uzavřeli 20letá Lenka Neprašová na valachovi Her Himovi.

„Šli jsme se kvalifikovat. Hlavní cíl je Velká pardubická. Snad jsme si loni smůlu na Taxisu vybrali. Nyní půjde Godfrey ještě jeden přípravný dostih. Zda to bude znovu kvalifikace, to se ještě budeme rozhodovat,“ řekl majitel vítězného Godfreye Jiří Trávníček.