Natrhl si hubu, ale má formu. Pomohl česnek, říká Talentova trenérka Kabelková

„Teď už v tom žádná věda není, natrénovali jsme, co jsem si předsevzala. Podle mých loňských tréninkových deníků jsem viděla, že je na tom letos dobře a všechno snáší, proto jsem mu ještě malinko práce přidala. O to malinko se mi letos líbí víc,“ říká Talentova trenérka Hana Kabelková.

Ryzákova sezona ale byla jak na houpačce. Ne kvůli jeho výkonnosti, druhou kvalifikaci přesvědčivě vyhrál. První náraz přišel, když se Talentův žokej Pavel Složil těžce zranil na dostizích v italském Meranu a nebylo jasné, zda se vůbec vrátí do sedla. To se sice povedlo, ale pak se zase mladý žokej nechal slyšet, že končí s kariérou.

Když se žokejova váha ustálila a on své rozhodnutí změnil, spadl trenérce ze srdce velký kámen. Nebo spíš balvan, neboť špičkových žokejů je málo a mladý Složil je pro svůj kumšt a cit pro koně žádaný. Karambol pak přišel při generálce na Velkou pardubickou při poslední kvalifikaci. Tehdy Složil skončil po skrumáži na Popkovickém skoku na zemi, Talent vyběhl z lesíka sám a k tomu kulhal. Starosti trenérka definitivně rozptýlila poté, co zjistila, že to byla jen chvilková indispozice. A „Ťuldu“, jak mu ve stáji domácky říkají, vyslala do Pardubic znovu. Tentokrát cválal jen se svým jezdcem, bez soupeřů.

„Jak začal být v pohodě, do Pardubic jsme se vrátili a šel si sám dostih něco kolem pěti kilometrů,“ popisuje Kabelková.

Ne, na jednoho koně toho ještě nebylo dost. Před dvěma týdny se mu zachytila deka, v níž ve stáji pobývá, za dolní pysk. Pokoušel se ji ze sebe sundat a při tom si natrhl právě tuto citlivou část huby.

„To byla prekérka, protože jsme mu to nemohli nijak ošetřit — veterinářka mu nemohla píchnout sedativa, aby to nebyl doping před Velkou pardubickou. Zatrnulo nám. Jediné, co jsem pro něj mohla udělat, bylo zvýšit dávky česneku jako antibiotika,“ vzpomíná Kabelková na nedávnou patálii. Valach si tehdy se zraněním poradil sám. Kousek kůže mu odpadl a on se mohl naplno věnovat tomu, co má nejraději, tj. požírání všeho, co se dá, sena a ovsa. Venku Talent automaticky sklání hlavu a začíná se pást.

Z letošní přípravy sice Talentovi vypadlo pověstné šplhání na Ještěd, ale plavání a běhání ve vodním pásu už je jeho standardní dostihovou porcí. „Pohybový aparát se ušetří a přitom se tam dost ‚zafoukne‘. To nahrazuje těžkou cvalovou práci,“ vysvětluje Kabelková.

Sundá z něj deku a vidíte koně, který nemá navíc ani gram tuku. Jestli byste loni na jeho těle nějaký přece jen našli, letos kráčí za obhajobou jako stoprocentní atlet.