Dny v kómatu, konec kariéry, návrat. Žokej Složil má za sebou divoké léto

Hrůzný pohled, zvlášť když se potom 24letý žokej nehýbal a zůstal ležet na trávě. Složila okamžitě transportovali do nemocnice, kde ho několik dní udržovali v umělém spánku.

„Vůbec nevím, jak dlouho jsem v něm byl, já si z toho měsíc nepamatuju,“ přiznal s odstupem, že mu zranění hlavy sebralo čtyři týdny vzpomínek. Nepamatuje si cestu z Merana domů, nepamatuje si, že za ním do Itálie několikrát dorazila přítelkyně se synem.

Podle původních zpráv mu hrozila až tříměsíční pauza, on místo toho už po šesti týdnech triumfoval na stejném místě, tedy v Meranu. Žádnou velkou radost ale neprojevoval. V té době byl totiž naprosto rozhodnutý skončit.

„Chci žít normální život, tak jsem řekl dost,“ prozradil na začátku srpna pro iSport.cz. „Ámen. Od loňské Velké pardubické mi koluje hlavou, že bych měl ukončit kariéru. Teď jsem ji ukončil.“

Co že tak najednou? Jasně, těžký pád na začátku léta hrál svou roli. Třeba i proto, že si Složil najednou mohl vyzkoušet normální život. Nemusel si hlídat váhu a týrat kvůli ní své tělo, aby se vešel pod povolenou hranici kilogramů.

Žokej Pavel Složil vyhrál s Talentem v roce 2021 Velkou pardubickou.

Snídaně? Svačinka? Paráda!

Přesvědčit vlastní organismus, že nepotřebuje tolik energie, je obtížné. Při jeho výšce 190 centimetrů musí při dostizích vážit šibeničních 66,5 kilogramu.

„V pondělí můžu pojíst, od úterý se drží před dostihy dieta. Jím meloun nebo něco lehčího. Hotovo. Byl jsem u výživového poradce, aby mi dal nějaké rady, jak s tou mou váhou vyjít. Když zjistil, že mám 68 kilogramů, a on mi vypočítal, že mám mít 80, dost se divil,“ popisoval svůj těžký boj. Boj, který už nechtěl svádět.

Otec ano a syn ne Zatímco Pavel Složil mladší svého tátu překonal a Velkou pardubickou dobyl, majitele nejslavnějšího českého dostihového jména potkal opačný osud. Josef Váňa mladší na otce – osminásobného vítěze Velké pardubické – nenavázal. Během 14leté kariéry projel cílem dvakrát pátý, jednou ho později odhalený doping Nikase posunul na čtvrtou příčku. I tak talentovaný žokej ovládl přes 300 závodů, vítězil v Itálii i ve Francii, než ve 27 letech ukončil kariéru a vrhl se na trenéřinu.

„Vždyť je tak krásné se s malým synkem a přítelkyní ráno nasnídat, pak si dát svačinku, pohoda. To jsem nikdy nezažil. Vždycky jsem snídal jen kávu, celý den nejedl, na oběd jenom ovoce, večeře zase jen ovoce, zelenina,“ tvrdil.

Trvalo pár týdnů, než se mu zdánlivě definitivní rozhodnutí začalo přece jen v hlavě měnit. K návratu ho přemlouvala partnerka, která ho ráda vidí v sedle. Taky trenér Josef Váňa, pro kterého často jezdí koně, nebo táta Pavel Složil starší.

„Možná jsem dostal trochu brouka do hlavy. Pokud mi váha spadne za týden za dva, je možné, že bych se vrátil do sedla. Procento je ale malé, já spíš svoji dráhu považuji za ukončenou, rozhodnou následující dva týdny,“ tvrdil v srpnu.

A za čtrnáct dní se skutečně vrátil. Asi i proto, aby si připomněl loňskou velkou rodinnou radost.

Splnil tátovi sen

Vždyť táta Pavel Složil starší jel Velkou desetkrát, před 25 lety dokonce v sedle hnědáka Marketplace sahal po výhře, na vítězného Vronského s Josefem Váňou ale ztratil půl délky. Ve Velké skončil i třetí, čtvrtý, pátý, jen triumf se mu vyhýbal a sen projet cílem jako první si nikdy nesplnil. Až díky synovi se loni dočkal.

„A táta mi hned gratuloval, že se mi povedlo, po čem on toužil celý život. Jsem rád, že jsem to dokázal, protože je to i o štěstí,“ vyprávěl tehdy po vítězství s Talentem.

Před rokem přitom ještě podle bookmakerů mezi adepty na úspěch nepatřili, byl na ně vypsán kurz 25:1. Letos už je všechno jinak, jedenáctiletý ryzák platí za favorita všech favoritů.

Do Velké vjede se čtrnáctkou a podle posledních zpráv je ve formě a fit po menším karambolu v poslední kvalifikaci. „Za tři dny byl v pořádku,“ usmívala se jeho trenérka Hana Kabelková.

Její svěřenec dokonce mohl absolvovat i rychlostní test, protože ho Dostihový spolek pustil na pardubickou dráhu. Trochu jsme mu tady simulovali dostih. Chtěli jsme, aby měl nějakou porci skoků a rychlostního podnětu v nohách. Zkusili jsme to a vypadá dobře, je v pohodě,“ uvedla trenérka.

Prožijí spolu v neděli odpoledne druhý happy end?