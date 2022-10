Šampion na záskok. Matuského cesta od nádrží do aut k triumfům ve Velké

Potom v sedle Hegnuse vyhrál Velkou pardubickou a všechno se v jeho životě změnilo.

Začal se věnovat koňům na plný úvazek.

Letos 35letý slovenský žokej triumfoval podruhé. Tentokrát v sedle osmiletého hnědáka Mr Spexe a takříkajíc na záskok. Povolali jej totiž teprve poté, co se v září v Meranu zranil stálý jezdec tohoto koně Jan Kratochvíl.

„Dostal jsem pak nabídku na Mr Spexe od trenéra Urbánka,“ říkal Lukáš Matuský. „Věděl jsem, že je dobrý, že byl loni ve Velké třetí, tak jsem neváhal. Jinak bych nejspíš ve Velké jel Stara pro Jardu Brečku.“

Luboš Urbánek si Matuského vyhlédl také kvůli povahovým vlastnostem: „Kvalitních jezdců, co jsou v Česku k dispozici, moc není. A já měl navíc tušení, že Lukáš bude k Mr Spexovi pasovat, protože je kliďasem jako málokdo.“

Totéž se dá říci i o Mr Spexovi.

„Je bezproblémovým, charakterním a hodným koněm, na němž může jezdit v podstatě kdokoliv a kterého by chtěl trénovat každý,“ vychvaloval jej Urbánek. „Taky je to ultravytrvalec. A v mých očích pořád velké děcko. Ovšem už ve dvou letech byl excelentním skokanem.“

Už tehdy se s majitelem koně Karlem Jalovým rozhodli připravovat Mr Spexe speciálně na pardubické dostihy a na Velkou.

Což byla velká sázka do loterie.

Ale vyšla jim.

„Přitom jsem Mr Spexe pořídil jako dvouletého na dražbě, kde jsem ani nebyl,“ líčil Jalový. „Líbila se mi jeho máma a měl jsem jeho polobratra. Tak jsem Zdenovi Koplíkovi (trenérovi) tehdy řekl: Když bude k mání do 10 000 eur, kup mi ho. Nakonec jsem ho získal takhle naslepo za 8 500 eur.“

V neděli vydělal za vítězství dva miliony korun.

Ovládl dostih, který byl pohromou pro trenérskou skupinu otce a syna Váňových, jimž nedošel do cíle ani jeden ze tří koňů. Dostih, který dopadl zle i pro největší žokejské matadory.

Jaroslav Myška (43 let) při svém jubilejním dvacátém startu ve Velké spadl z Imphala na Taxisu. Největší smolař posledních let Marek Stromský (48 let) skončil s Dusigroszem na Francouzském skoku. A trojnásobný šampion Josef Bartoš (41 let) s druhým největším favoritem Brunch Royalem na dropu.

„Neodrazil se, neskočil dolů, spadly mu zadní nohy dřív než přední, neustál to a šli jsme,“ popisoval Bartoš. Mohlo by se zdát, že roli sehrála i nezkušenost debutanta Brunch Royala s kurzem Velké. Ale Bartoš namítal: „Zrovna tuhle překážku zná výborně, výskoky a seskoky skáče ve Francii třeba šestkrát za dostih. Možná sehrálo roli, že drop je tu proti tribunám. Takový řev tribun neznal. Asi se tak nesoustředil.“

Osmý rok v řadě neviděly Pardubice ani obhajobu prvenství.

Loňský vítěz Talent s Pavlem Složilem mladším proběhl cílem po souboji s Mr Spexem druhý.

„Že tak dlouho nikdo neobhájil, je jen náhoda,“ tvrdil Složil. „Ty koně jsou suprově nachystané, i Talent byl, přes všechny problémy, jaké trenérka s ním má. Akorát letos stál Bůh na jiné straně. Možná jsme do toho začali jít naplno o něco dřív než v minulých letech, a ty síly pak chyběly v posledních metrech.“

Budiž ticho? To bylo. Teď tribuny hučely

Dlouho velmi vyrovnaný dostih, v němž se až do závěrečné fáze drželo pohromadě osm koní, Lukáš Matuský popisoval: „Naší taktikou bylo nikam se nehnat. Ale po Taxisu jsme se ocitli v první pětce, tak jsem v ní Mr Spexe nechal, protože tempo bylo místy pomalé a nebylo potřeba tahat ho víc dozadu. Podobně jsem vyhrál předloni s Hegnusem. S ním jsme se taky drželi kolem páté pozice, než jsme na trávě zaútočili.“

Atmosférou byla obě jeho vítězství úplně odlišná. V sezoně 2020 panovalo v covidovém čase na závodišti bez diváků podivné hluboké ticho. „Zato letos vyburcovaly zaplněné tribuny k ještě většímu úsilí i koně,“ porovnával.

Předloni poslal svůj triumf do nebe mamince, která krátce předtím zemřela. „Maminku mají vždycky všichni nejradši a já ji miloval moc,“ vyprávěl tehdy. „Chtěl jsem vyhrát a věnovat to mamince. Párkrát tu se mnou byla, ale radši zůstávala doma a nedívala se, protože měla strach.“

ROK 2020. Lukáš Matuský s Hegnusem, vítězové Velké pardubické

I nyní se radoval z vyvrcholení dostihu spíše potichu, ve svém nitru. Tam zpracovával rovněž nabídku od Karla Jalového: „Chci, abys byl našim novým stájovým jezdcem.“

Jako by mu osud vynahrazoval smůlu, která jej v minulosti třikrát připravila o start ve Velké kvůli zraněním těsně před dostihem. Tak jako například v roce 2017, kdy měl startovat v sedle favorizovaného Nikase, ale po pádu z Pyšného páva v rámcovém dostihu dostal kopytem strašlivou ránu a odváželi jej do nemocnice.

Hegnus, na němž zvítězil předloni, už mezitím odešel do koňského důchodu, ale do Pardubic se letos vrátil jako vážený host a vodil pole koní při slavnostní přehlídce.

Symboliky spojené s tímto dostihem ale bylo ještě mnohem víc.

„V roce 2015 jsme vyhráli Velkou s Ribelinem, když měl startovní číslo sedm,“ vzpomínal majitel nejrychlejšího koně Jalový. „Mr Spex měl letos taky sedmičku. A sedm let po Ribelinovi jsme vyhráli znovu. Ta magie asi funguje.“

S Ribelinem je vyhlásili vítězi až po dodatečné diskvalifikaci původně prvního Nikase, kterému našli v těle nepovolené látky.

„Pohár jsme přebírali teprve v únoru na radnici,“ vzpomínal Jalový. „Až dnes jsme si to vychutnali naplno. Mám koně patnáct let, vyhráli jsme toho spoustu, ale před takovým davem a v takové atmosféře ještě ne,“

Trenérovi Urbánkovi se zas a znovu promítala cesta od hříběte k šampionovi, která k tomuto dni vedla.

„Byl to běh na dlouhou trať, spousta času a práce a investic od majitele,“ rozhovořil se a ujišťoval, jak si ke koníkovi vytvořil i osobní, emocionální vztah. „Nejtěžší je udržet ho zdravého, protože stačí špatně šlápnout a může se stát cokoliv. V pěti letech měl jediný zdravotní zádrhel. Ale už tehdy jsem věřil, že pokud zůstane zdravý, mohlo by to jednou na Velké klapnout.“

Stalo se.

„A mně to furt nedochází. Dojde mi to asi až za týden,“ zasmál se Urbánek.