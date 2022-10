Talent neobhájil. Velkou pardubickou opanovali Mr Spex s Matuským

Osmiletý hnědák trenéra Luboše Urbánka před startem nepatřil mezi největší favority. Kurzy na něj byly kolem 9:1. Do karet mu ale hrála měkčí dráha, na které mohl ukázat tradičně silný závěr.

O vítězství bojoval hlavně s obhájcem loňského prvenství Talentem s žokejem Pavlem Složilem mladším. Na cílové rovince jeli dlouho po boku, bylo to drama.

Více sil ale na konci 6900 metrového dostihu ukázal právě Mr Spex. Postupně se obhájci mírně vzdálil a jel si pro největší vítězství.

„Je to borec. Suprově jsem se svezl,“ radoval se Matuský v ČT. „Nekafral jsem mu do toho. Jak jsem viděl, že se Marcel Novák (kůň Player) s Pavlem Složilem začali nahánět, tak jsem to zkusil s nimi. Řekl jsem si, že to buď dáme, nebo ne. Ale cítil jsem, že to dáme.“

Mr Spex si s žokejem Lukášem Matuským běží pro první místo ve Velké pardubické.

Mr Spex byl loni na Velké třetí i přesto, že se mu v kvalifikacích tolik nedařilo. Ani letos nezářil, nejlépe byl čtvrtý. Jenže v tom rozhodujícím klání ukázal nejlepší formu.

Matuský se na slavné steeplechase raduje podruhé. Poprvé slavil před dvěma lety v sedle Hegnuse. Tehdy to bylo kvůli covidovým omezením bez diváků, to letos si svůj triumf mohl užít naplno.

„Vítězství věnuju mamince a celé rodině,“ smál se slovenský žokej.

Pro třetí místo si po boji doběhl Sacamiro s Jakubem Kocmanem. Čtvrtý byl Player s Marcelem Novákem.

Do cíle z původně patnáctičlenného startovního pole dorazilo osm koní. Ani jeden z dvou zástupců trenéra Josefa Váni – No Time To Loose a Dusigrosz – mezi klasifikovanými nebyli.

Jak se vše odehrálo

Koně se ke startu 132. Velké pardubické začali řadit kolem šestnácté hodiny. Svítilo sluníčko, bylo vyprodáno, trať skvěle připravená.

Co víc si přát?

Do závodu se pustilo patnáct účastníků, nejméně od roku 2016. Zároveň v listině i tentokrát chyběl zahraniční zástupce.

Odstartovat se podařilo napoprvé. Na čelo se po začátku dostali Stretton, Player a Imphal a pořádně natáhli pole. Poslední zmiňovaný ale během Taxisu spadl, stejný osud potkal i Star.

Obhájce Talent se držel spíše na konci pořadí a Složil měl co dělat, aby se vyhýbal padajícím koní. Tak jako třeba v případě Kaiserwalzera. I proto ho zkušený žokej pobídl a postupně se propracovávali vpřed.

Na čele se mezitím nic nemělo.

Stretton udával tempo, za ním následoval Player. Pole už ale tak natažené nebylo, jelikož žokej Thomas Garner zpomalil a ostatní se k němu dotáhli.

Na dropu skončil Brunch Royal, jeden z favoritů, v sedle s Josefem Bartošem. V závodě tak pokračovalo už jen deset koní.

A počty se stále snižovaly.

Hadí příkop vystavil stopku někdejšímu vítězi z roku 2017 No Time To Loose a na Suchém příkopu udělal minelu i Stretton.

Garnera sice ze sedla nevyhodil a pokračovali dál, bylo ale jasné: první místo se vzdaluje. Na vedoucí pozici se dostal Player, za ním se už pohyboval Talent.

Skvělá stíhací jízda!

Vysoko se pohybovali také Sacamiro a na svou šanci číhal Mr Spex. Právě tito koně si to na cílové rovince rozdali o vítězství. A byl to osmiletý hnědák Mr Spex, který v závěru ukázal nejvíce sil.