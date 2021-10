Vítězství Kabelkovým přeju, porazil nás lepší kůň, uznal druhý v cíli

Plné tribuny hnaly Evžena i Talenta cílovou rovinou. V jejím závěru se ukázala zkušenost a silový projev staršího 10letého valacha. Na Evženovo druhé místo po doběhu se dá ale pohlížet známým příslovím, že jedno oko se směje a druhé pláče.

„Musíme to tak brát. Uteklo to o kousek. Ale vítězství Kabelkovým přeju, vím, že u Talenta řeší různé alternativy, aby ho mohli trénovat, když má zdravotní trable. Na přehlídce vypadal výborně, porazil nás lepší kůň,“ řekl po doběhu Velké žokej Jaroslav Myška.

Natěšený Evžen „tahal“ celý dostih. Myška se jej snažil držet v poli koní, tam se ale děly skokanské karamboly, definitivně posunul Evžena do špice u Anglického skoku.

„Už jsem mu chtěl dát šanci. Kdybych ho pořád držel, znechutil bych mu dostih a mohl by se mi na to vykašlat,“ vysvětluje Myška rozhodnutí vypustit svého svěřence do čela.

A populární Evžen začal zabírat. Nad jeho síly byl jen Talent. „Evžen je chytrý. Ví, že když na koně nemá, nevydá se. Nepůjde do krajní meze,“ říká Myška. Druhé místo bere sportovně a s nadhledem, i když ví, že takhle blízko nikdy vítězství nebyl.

„My tady budeme vyhrávat, až do toho tady dají pořádný prachy,“ řekl Myška v narážce na podruhé sníženou dotaci z pěti na tři miliony korun pro sedmičku nejlepších koní v cíli. Ve vážnici pak s ostatními žokeji hodnotil ve zpomaleném záznamu překonávání Taxisu. „S klukama jsme se shodli, že úprava Taxisu měla smysl. Chválili si to. Koně, kteří ho nedoskočili, se z toho vysekali a cválali dál,“ říká Myška.

Důležité je pro něj také zjištění, že Evžen takzvaně prostojí maratonskou trať sedmi kilometrů. „Je důležité, že to zažil, má to v sobě a můžeme dál pracovat,“ říká Myška.

Myšlenku zkusit se sedmiletým valachem otestovat výkonnost na italských či francouzských drahách rezolutně odmítá. „V Pardubicích běhá od čtyř let, není důvod vymýšlet nic nového, ani majitelé by si nepřáli s ním někam cestovat,“ říká Myška.

Ti berou stříbro jako velký úspěch. „Jít 5 800 metrů, nebo 6 900 metrů, to už je rozdíl. Evžen je vynikající kůň a ten tu Velkou pardubickou vyhraje. Rozhodla zkušenost. Jarda to s ním nemá jednoduché. Když si Evžen řekne, že nepůjde, tak nejde. Víme ale o něm, že má rád bouřlivou atmosféru. Tahle kulisa mu pasuje,“ říká jeho majitel Miroslav Kulhánek.

„Je to mladý začínající kůň, sbíral zkušenosti, těch pokusů vyhrát Velkou pardubickou bude, doufám, hodně,“ řekl druhý majitel koně Zbyněk Englic.

Společně se stájovým partnerem dávají svým koním pěkná česká jména. „Vymýšlíme si je sami. Už jsme měli Sašu, Bazalku,“ říká Kulhánek. Evžen přišel z Anglie beze jména. To mu jeho majitelé vybrali podle papouška, kterého měl kamarád veterinář Ivo Strauss, který se mimo jiné staral na pardubickém závodišti o welfare koní.