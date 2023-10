Úžasný pardubický úspěch trenérky Kabelkové kalí jen úraz kolegy

„Jeho úraz mi kazí celkový dojem,“ řekla Kabelková, která proto musela kromě vlastních koní zařídit také transport Liškových zpět do Železných hor. Pozitivní zprávou alespoň je, že devítiletý Argano, po nedávném triumfu v závěrečné čtvrté kvalifikaci jeden ze spolufavoritů Velké, karambol, při němž popadalo vícero účastníků, přestál bez úhony.

Mít stříbro a bronz z Pardubic se ovšem počítá. Pro Talenta, vítěze Velké z roku 2021, je to přitom třetí „bedna“ v řadě, druhý byl i loni. Majitelům tak na překážkách vydělal už přes 5,1 milionu korun.

„Je to radost, ale byla bych radši, kdybychom byli raz – dva,“ usmála se už Kabelková. „Ale vím, že to je neskromné, to se nedělá. Pro tak malou stáj, jako je ta naše, je to samozřejmě úžasný úspěch,“ poznamenala. Sacamiro v sedle s Janem Faltejskem sice nakonec Talenta s Pavlem Složilem porazil jistě o pět koňských délek, ovšem dlouho to nikterak jasné nebylo.

Star v sedle s Markem Stromským ve Velké pardubické.

Ryzák Talent navíc s běloušem Starem (ž. Marek Stromský) sváděl ve finiši stájový minisouboj. Zprvu měl navrch Star, který byl oproti Talentovi zhruba o hlavu vpředu, nicméně tenhle mazák, jejž si Kabelková piplala už od hříběte, ze sebe přece jen dokázal vyždímat o chlup víc.

„Chvilku předtím to přitom vypadalo i na to, že by Star mohl vyhrát, ale pak mu trošku došlo. Bylo to však parádní,“ konstatovala Kabelková. Klíčové pro ambice obou koní bylo, že na rozdíl třeba od Argana nebo obhájce prvenství Mr Spexe nepohořeli hned na Taxisu, čtvrté překážce 6 900 metrů dlouhého kurzu. Kabelková si tohle pohlídala patřičným „ordre“ žokejům.

„S klukama jsme byli domluvení, že pojedou za polem koní, aby před sebou Talent se Starem viděli prostor. Zaplaťpánbůh to dodrželi a vyplatilo se to,“ oddechla si.

V dalším průběhu se potvrdilo, že pozice hloub v průběhu závodu nemusí vzhledem k nesmírné náročnosti dostihu znamenat nic zásadního. „Ano, není kam spěchat,“ přisvědčila Kabelková.

Co bude s Talentem a Starem dál? Kdoví, třeba je na startu Velké uvidíme i napřesrok. Trenérka tu variantu rozhodně nevylučuje.

„Budu to vědět až v průběhu týdne, podle toho, jak na tom budou. Důležité je, aby vydrželi zdraví, pak by znovu klidně mohli zkusit seriál kvalifikací a Velkou,“ nastínila, že se vysokého věku svých svěřenců nebojí. Ostatně Velká pardubická zná i třináctileté šampiony: hnědáka s případným jménem Vítěz (1952) a ryzáka Železníka, ikonu dostihu (1991). A tmavý hnědák Unkas vyhrál dokonce ve čtrnácti (1954).