Vítěz Faltejsek o pádu na Taxisu: Pořád obtížná překážka, soupeř neměl třmeny

„Vyhrát je vždycky krásné, klidně i menší dostih. Ale tohle je Velká, výkladní skříň českého turfu, takže je to moc fajn,“ popisoval Faltejsek na tiskové konferenci. Po krátké odmlce dodal: „Je složité vysvětlit, jakou má člověk radost.“

Když začneme ještě před samotnou Velkou, jak se v posledních dnech vyvíjelo vaše zranění z pádu před dvěma týdny v Itálii?

Zaplaťpánbůh se můj zdravotní stav s časem zlepšoval, ne zhoršoval. Dnes se mi poškozené vazy v rameni povedlo zahřát, takže jsem byl schopný program absolvovat. V týdnu jsem volal s Evou (trenérkou Petříkovou) a říkal jsem, že se může stát, že to fungovat nebude. Hodně mi pomohl David Jindra, fyzioterapeut z Karlových Varů, pak taky Petr Trávníček přímo tady na závodišti. I díky nim jsem to zvládnul.

Na Taxisově příkopu spadlo sedm koní, jak jste se kolizi vyhnul?

Před takovými překážkami si hledáte svoji stopu, potřebujete prostor, aby kůň skákal sám. I když jsou na něm jisté úpravy, tak je Taxis pořád obtížná překážka. Problému jsem si všiml, když jsem se otočil, viděl jsem, že Marcel Novák na pravé straně nemá třmeny (za irskou lavicí kvůli tomu musel zastavit). Naštěstí jsem měl dobrého lídra Lodgiana, i Kaiserwalzer byl dost spolehlivý. Snažil jsem se za nimi vyvézt, ale stejně si to musíte najet sám.

Jak jste vnímal těsný finiš? Váš Sacamiro do cílové rovinky najížděl vedle dalších tří koní.

Mezi vodama jsem si myslel, že když budeme do tří, tak to bude fajn. Kaiserwalzer furt upaloval, obrovský nástup měl Star, o kterém vím, že má dobrý konec. Hned vedle mě byl Talent. Já jsem tam byl trochu zavřený, že jsem stejně nemohl nic dělat, a možná díky tomu Sacamiro dostal čas a konec měl nejlepší.

Sacamiro byl podle kurzů hlavní favorit, v čem vyniká?

Je skvělý skokan. I když mu nevychází krok, tak dá do skoku sílu a výšku, což je dost důležité, protože tím se dostanete na druhou stranu překážky, byť je za ní třeba příkop. A má výborný závěr. Je mu deset let a že postupem času získal sílu a zkušenosti, je práce trenérů, kteří s ním měli trpělivost od jeho tří let, co se o něho starají. Dneska byl finální den, který se povedl, což je hlavně jejich práce.