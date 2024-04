Cukrovka se dá zcela vyléčit. Dietou a pohybem, říká profesor Haluzík

V Česku je v současné době přes milion pacientů s diabetem. Asi 95 procent z nich jsou lidé s cukrovkou druhého typu, tedy diabetem, který se může rozvinout nejen díky genetickým dispozicím, ale i nezdravému životnímu stylu. „Diabetes je ve vyspělých zemích světa nejčastější příčinou slepoty i potřeby náhrady funkce ledvin,“ říká Haluzík, přednosta Centra diabetologie z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

V kolika letech se nejčastěji cukrovka druhého typu objevuje?

Stále je to onemocnění vyššího středního věku. Nejvyšší procento pacientů je mezi 60 a 75 lety. Ale trend je, že se hranice posouvá do mladších věkových skupin. Dříve jsme nevídali pacienty pod 40, kteří by měli tento typ cukrovky.