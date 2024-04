Bizarní logistický hlavolam. Trump by šel do vězení i s prezidentskou ochrankou

Už minulý týden se na žádost prokuratury sešli zástupci Tajné služby Spojených států amerických a dalších relevantních bezpečnostních úřadů na federální, státní i městské úrovni k narychlo uspořádanému jednání s jediným cílem: projednat, jak zajistit Trumpovu bezpečnost v nepravděpodobném případě, kdy jej soudce nechá krátce uvěznit v soudní cele za pohrdání soudem.

Větší otázkou, na kterou však zatím není jasná odpověď, je, jak „bezpečně“ uvěznit bývalého prezidenta, pokud porota rozhodne o jeho vině a soudce mu udělí trest odnětí svobody namísto domácího vězení nebo podmíněného trestu. Několik zdrojů, s nimiž list The New York Times (NYT) hovořil, nicméně soudí, že trest vězení je pro Trumpa nepravděpodobný. A pokud se pro něj soudce eventuálně rozhodne, případ se téměř jistě měsíce potáhne přes odvolací soudy až k tomu nejvyššímu.

Nízká míra pravděpodobnosti však nesmaže znepokojivou vyhlídku uvěznění předpokládaného republikánského nominanta na post amerického prezidenta, a to nejen pro příslušníky prezidentovy ochranky a vězeňské služby, kteří by této logistické noční můře museli čelit v první řadě.

„Pochopitelně bychom šli do neprobádaných vod. Žádný státní ani federální vězeňský systém se s něčím takovým zatím nemusel potýkat,“ uvedl Martin Horn, který pracoval ve vysokých funkcích ve vězeňském systému států New York a Pensylvánie.

Vězeň pod ochranou agentů

Chránit Trumpa ve vězeňském prostředí by znamenalo ubytovat ho odděleně od jeho spoluvězňů i kontrolovat jeho jídlo a osobní předměty. V zařízení by 24 hodin v kuse musela hlídkovat skupina agentů, kteří by byli ozbrojení střelnými zbraněmi, byť jsou ve věznicích zakázané. Jiný zdroj NYT popsal, že v New Yorku je několik státních věznic, které byly uzavřené nebo zčásti uzavřené, a mohly by tak k držení exprezidenta i ubytování jeho ochranky posloužit.

Mluvčí tajné služby Anthony Guglielmi se odmítl s novináři bavit o konkrétních „ochranných operacích“, uvedl však, že federální zákony ukládají tajné službě chránit bývalé prezidenty za použití nejnovějších technologií, zpravodajských informací i taktiky.

Mluvčí pro newyorské státní věznice Thomas Mailey uvedl, že jeho úřad nemůže spekulovat, jak bude nakládat s člověkem, který ještě nebyl odsouzený. Systém je však podle něj připravený přistupovat k lidem se zvláštními bezpečnostními i zdravotními potřebami, duševními i fyzickými. „Oddělení by pro bývalého prezidenta našlo vhodné místo,“ řekl Maileyho kolega z příbuzného úřadu Frank Dwyer.

Proces pokračující na Manhattanu je jedním ze čtyř trestních řízení týkajících se bývalého prezidenta a patrně jediný, ve kterém padne rozhodnutí poroty před listopadovými prezidentskými volbami. Prokuratura Trumpa viní z falšování finančních záznamů ve 34 bodech. Pokud porota rozhodne o jeho vině, soudce Juan Merchan by mohl vybrat ze škály trestů od podmínky po čtyřleté vězení, ačkoliv víceleté odnětí svobody pro prvopachatele v Trumpově věku by bylo extrémní, napsal NYT.