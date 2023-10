Talentův dostih. Dvanáctiletý ryzák má šanci přiblížit se k legendám Velké pardubické

Když při posledním startu před Velkou pardubickou, čtvrté kvalifikaci, žokej Složil vypadl z Talentova sedla na irské lavici, valach pokračoval dál. Zatímco většina volných koní by brzy vybočila, nechala se chytit vodiči a odvést do stáje, Talent to nevzdal. S ostatními účastníky poctivě přeskákal celý kurz 5800 metrů dlouhého dostihu.

Nevynechal nic. Klidně cválal po boku stájového kolegy Stara, jehož žokej Stromský se však nemusel bát volného koně bez jezdce, který často působí problémy.

133. Velká pardubická Slavný dostih se poběží v neděli v 16 hodin. Mítink začne slavnostním zahájením v 11 hodin. První dostih odstartuje o 30 minut později. Vstupenky

Na tribuny je vyprodáno. V neděli vyjde vstupné k stání na 500 korun, zvýhodněnou cenu mají děti, důchodci a zdravotně postižení. Parkování

Řidiči mohou zaparkovat na uzavřené silnici I/37 nebo letišti. Tam je ale vzhledem k omezenému počtu míst nutné zakoupit parkovací kartu předem online za 200 korun.

Talent nikde neuhnul, nezastavil, neohrožoval ostatní účastníky nepředvídatelným chováním, jak bývá zvykem. Sám jako pravý profesionál odběhl dostih, jak se od něj očekávalo.

„On je takový poctivec,“ posteskla si tehdy trenérka Hana Kabelková, která by bývala byla radši, kdyby zbytečně neplýtval silami a neriskoval zranění.

Talent se zkrátka chce rvát s nejlepšími a vítězit. Ani v paddocku před dostihem na něm není vidět stopa nervozity, nepotí se tolik jako někteří koně, nepoklusává si. V klidu kráčí se svou vodičkou, jíž je nejčastěji Kabelková.

Ta určitě nervy mít bude. I loni, kdy ryzák obhajoval, bylo vítězství tak blízko. Pral se až do konce, ale musel se sklonit před novým šampionem Mr Spexem.

Pokud Talent Velkou opět ovládne, zařadí se po bok hrstky koní, kteří slavný dostih dokázali vyhrát ve dvanácti letech. Patří mezi ně i legendy, jako jsou Železník, Peruán nebo Orphee des Blins, nejčerstvěji pak v tomto věku uspěl Hegnus (2020). Absolutní rekord Velké pardubické potom drží čtrnáctiletý Unkas (1954).

„Věřím, že když nám bude přát štěstí a nic se nestane, zase tam bude dobře. Co mu vadí, je prach, nesmějí tedy být prašné oranice. Ale pevnější půda mu vždycky seděla,“ konstatuje Kabelková. „Z přípravy mám velmi dobrý pocit, i ze Starovy. Mladší, devíti- či desetiletí koně mají ještě šanci Velkou párkrát jít. Ale ti naši dva dvanáctiletí už moc příležitostí mít nebudou, pokud vůbec nějaké. Doufám, že oba budou za peníze,“ komentuje jejich aktuální formu.

Valachovo křehčí zdraví vyžaduje zvláštní zacházení

„Zase tam bude dobře“ ovšem může snadno znamenat i celkový triumf, někde vzadu to Kabelkovou jistě hlodá. Vždyť vítězství ve Velké je pocit, který se nikdy neomrzí. Chvíle, kdy si řeknete, že všechno, co obětujete tomu, abyste koně dostali do top formy, mělo smysl.

Talentův trénink přitom doprovázejí možná až bizarní momenty. Trenérka pro něho musí vzhledem k jeho křehčímu zdraví volit netradiční postupy. Pro nadšence ze stáje ve Vápenném Podolu je toto jen další dílek, který skládá obrázek mimořádného koně na startu Velké pardubické.

„Klíčové bylo, že se nám podařilo vymyslet trénink, u nějž jsme si pak ověřili, že na Talenta funguje. A že jsou mu lidé ve stáji ochotní věnovat čas. O ten jde především, protože s Talentem za tréninkem vyrážíme jinam. Je to třeba den strávený v autě; musíme ho někam odvézt a pak se s ním zase vrátit. Vždycky, když jedeme, za nás taky někdo musí pracovat doma,“ vysvětluje Kabelková.

Celodenním „výletem“ je třeba výprava na Ještěd. Trenérka s Talentem a nějakým dalším koněm z Podola, jeho sparingpartnerem, cestuje 170 kilometrů, aby měl motivaci a pořádně se protáhl. Oba koně se svými jezdci nahoru vyklusají jen za pár minut. Účelem rozhodně není simulovat rychlý dostih; mohutné svaly zabírají a účinek má už jen samotný sklon hory, který zvířata musí se zátěží v sedle překonávat.

„Je tam dost velké převýšení, takže ta práce je adekvátní. Já tu míru úplně nepoznala, ale kdysi mi to doporučil pan Koráb, který tam též trénoval koně. Například Makemona do Velké pardubické – je to převzatý podnět,“ říká Kabelková.

Slušnou štreku s koněm absolvuje i do Brna, kde Talent kluše ve vodním pásu. „Je v něm třeba deset nebo dvanáct minut a vracíme se domů. Nebo když jedeme plavat, dopravíme ho třeba k Praze a jde dvakrát sedm minut,“ popisuje trenérka neortodoxní metody, které nahrazují cvalovou práci.

Má to však i nevýhody. Tou největší je nejistota, zda alternativní trénink bude stačit na výkon, který předvedou největší soupeři. Před dvěma lety to platilo beze zbytku.