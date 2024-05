Espézetky máte jen půjčené od státu. Upravením či zakrytím riskujete řidičák

Jen před pár dny zastavili pražští policisté řidiče, který měl na svém autě nainstalovaný systém, pomocí kterého bylo za jízdy možné měnit mezi dvěma registračními značkami. V jeho případě navíc falešnými. Nejde ale jen o jízdu s falešnými značkami nebo systémem, který je za jízdy mění.

Jakákoliv úprava nebo zakrytí registrační značky je z pohledu zákona velký problém. Je jedno, jestli jste si znak EU přelepili znakem Česka, upravili nějaké číslo na jiné, nebo značku ztratili a napsali ji na kus papíru. To vše je z pohledu zákona špatně.

Na nálepky zapomeňte

Na internetu se za pár korun dají sehnat samolepky na překrytí unijního znaku. Většinou na nich bývá český lev, česká vlajka nebo dokonce s dávnými značkami ČSSR. Je ale potřeba si uvědomit, že těch pár korun může v konečném důsledku vyjít hodně draho. Zákon totiž jakékoliv úpravy registrační značky zakazuje. Stejně tak překrývání nebo jakékoliv ztížení její čitelnosti. Problém mohou být i výrazně poškozené značky, třeba po nehodě.

Za to všechno je potřeba se připravit na správní řízení, kde je možné se dočkat pokuty od 4 000 Kč do 10 000 Kč, ale i zákazu řízení na dobu od šesti do 18 měsíců. Jde o přestupek, který s vámi policisté nebudou, a ani nemohou, řešit na místě.

A co tedy dělat?

Jak už bylo řečeno, standardní registrační značka je majetkem státu a jako taková musí zůstat v původním provedení. Pokud třeba jednu ztratíte, není vhodné si ji dokreslit na kus papíru a vyrazit na silnice. Fakticky i bez jedné registrační značky vůbec nesmíte vyjet, a to do doby, dokud si neopatříte jinou. To samé platí pro situace, kdy je značka nějak výrazně poškozena při nehodě. Opravdu není možné ji (nebo její poškozený zbytek) umístit za okno a dojet domů nebo na úřad. Takové auto nesmí na silnici.

A jak je to s registračními značkami na nosiče kol? Řada řidičů kvůli nim chodí na úřad, kde platí za třetí registrační značku určenou právě pro nosič. Je to ale zbytečné. Zákon nevyžaduje mít na nosiči třetí značku. Bohatě stačí, když na něj umístíte zadní značku ze svého vozidla. Ale pozor, ani na nosič nesmíte umístit žádnou maketu značky! Znovu by šlo o přestupek.

Registrační značky jsou také nepřenositelné, to znamená, že jsou vydané jen na jedno konkrétní auto. Existuje výjimka, kterou jsou značky na přání. „Značka na přání je přenositelná, můžete ji použít na další svůj automobil, motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo. Značka je vázána na konkrétní osobu, nelze ji tedy například prodat další osobě,“ vysvětlilo ministerstvo dopravy. Ovšem i v tomto případě platí, že ani značky není možné nijak upravovat, přelepovat nebo měnit. Tak, jak ji úřad vydá, tak musí zůstat.