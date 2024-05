Stíhací vlajková loď stojí u Renaultu pod milion. Nabídne spoustu techniky

Dnes nese jméno Rafale francouzská stíhačka, kterou si kromě domovské země objednaly třeba Egypt, Indie nebo Chorvatsko. Ale nejde o první letoun tohoto jména, už před 1. světovou válkou se na výrobě stejnojmenného letadla podílel samotný Renault. I díky motoru značky Renault dosáhlo letadlo v roce 1934 rychlostního rekordu ve své kategorii, 445 km/h. Po historickém jméně nyní sáhl Renault znovu, a to pro automobil, který mu má zlepšit reputaci a získat zákazníky v segmentu D, tedy ve střední třídě.

V rámci masivní obnovy své modelové palety Renault v posledních letech nejvíc investoval do segmentu nižší střední třídy, kde představil nové modely Megane, Scenic, Austral a Arkana, které doplní ještě hybridní Symbioz. O třídu výš pak zamířil až 7místný Espace. A vrcholem nabídky bude SUV coupé Rafale. S Espacem má společné skoro totožné rozměry. Rafale má na dálku 4,71 metru, Espace 4,72 m. Podobná je i šířka 1,86 m vs. 1,84 a výška 1,61 m vs. 1,65 m. Úplně stejný je rozvor 2 738 mm. Novinka má ale širší rozchod kol vpředu i vzadu.

Zajímavý je rozdíl v designu. Kromě toho, že Rafale má samozřejmě odlišnou linii střechy při pohledu zboku, tak rozdílná je přední maska. Přestože Espace byl uvedený nedávno, vyvinut byl ještě ve starším designovém jazyku, takže má komplikovaná světla ve tvaru písmene C, kdežto Rafale už má stejně jako Clio nebo Scénic elegantní LED denní světla ve tvaru rozpůleného diamantu.

Vraťme se ale ještě na chvíli k tvaru střechy. Její sklon má evokovat coupé, ale i přesto nijak dramaticky neomezuje prostor pro cestující na zadních sedadlech. Ti mají prostor pro hlavu 880 mm. Střecha je navíc tvarována tak aerodynamicky, že na okně pátých dveří chybí zadní stěrač, voda by odsud měla odtékat sama proudem vzduchu. Ani zavazadlový prostor není tvarem karoserie příliš omezen, jeho objem činí 627 litrů. Ovšem Espace nabídne 777 litrů. Hlavním omezením karoserie je tak mohutný C sloupek poněkud komplikující výhled vzad, možná i proto jsou zadní parkovací senzory i parkovací kamery součástí standardní výbavy.

Interiér kopíruje několik nejnovějších modelů Renaultu. Najdete tady zploštělý, v podstatě šestiúhelníkový volant, který nepadne do ruky úplně ideálně, posuvnou loketní podpěrku ve tvaru velkého madla nebo plně digitální palubní desku složenou ze dvou velkých displejů. 12,3palcový přístrojový štít doplňuje 12palcový na výšku orientovaný centrální dotykový displej. Infotainment běží na systému Google, takže nabídne spoustu funkcí a není tak úplně nutné si zrcadlit vlastní telefon. Uživatel má k dispozici třeba Google mapy a další aplikace. Rychlost reakcí displeje je skvělá a uspořádání obrazovky a jejího menu je logické a přehledné, jen písmena jsou v některé části menu poměrně malá. Klimatizace má základní funkce včetně nastavení teploty na fyzických ovladačích, zbytek na digitální liště na spodní hraně centrálního displeje.

Na středovém tunelu je spousta odkládacího prostoru, protože i v tomto modelu se páka převodovky přestěhovala na páčku vpravo od volantu. To samotné je praktické, negativem je, že vpravo od volantu jsou teď páčky tři – kromě převodovkové ještě klasická na ovládání stěračů a dole pod ní ještě pro Renault typické ovládání infotainmentu. Zvyknout si na to chce trochu času. Zajímavostí interiéru je panoramatická prosklená střecha Solarbay o rozměrech 1 470 × 1 117 mm s elektronicky nastavitelnou průhledností založenou na polymerických krystalech. Střecha má celkem 9 segmentů a úroveň průhlednosti lze nastavit nejen tlačítkem, ale i hlasem prostřednictvím Google Assistant v celkem čtyřech variantách – celá světlá, celá tmavá, nebo polovina světlá, druhá polovina tmavá a opačně.

Tato unikátní střecha je jen jednou z inovativních vychytávek, kterým se Renault snaží demonstrovat, že si s technologiemi rozumí a Rafale je opravdu vlajková loď se vším všudy. Další takový prvek najdeme na výrazně tvarovaných předních sedadlech, která jsou ve výbavě Esprit Alpine pokryta perforovanou alcantarou, a mají na sobě svítící logo ve tvaru písmene A.

Světla jsou zasazena do pružné tkaniny, takže netlačí do zad a jejich barva se přizpůsobuje nastavení ambientního osvětlení celé kabiny. Já popravdě jsem spíš praktik než vizuální konzument a technologický nadšenec, takže ocením spíš třeba inovativní loketní opěrku mezi zadními sedadly, která kromě nabíjecích portů nabídne i otočný držák na tablet nebo telefon.

Do začátku jediný motor

Pohonná jednotka je v tuto chvíli jediná a shodná s tou v modelu Espace. Jde o full hybrid vlastní konstrukce s celkovým kombinovaným výkonem 200 koní. Základem je přitom benzínový přeplňovaný tříválec o objemu 1,2 litru o výkonu 130 k (96 kW) a točivém momentu 205 Nm. Už sám o sobě je technicky celkem unikátní, kombinuje totiž Millerův spalovací cyklus, nízkotlakou recirkulaci výfukových plynů, turbodmychadlo s proměnlivou geometrií a dlouhý zdvih podobný vznětovým motorům. Dosahuje se tak vysoké energetické účinnosti 40 %. Doplňují ho dva elektromotory. Ten hlavní poskytuje výkon 50 kW (70 k) a 205 Nm a je spojený s lithium-iontovou baterií s kapacitou 2 kWh, takže umožňuje i několik set metrů ryze elektrické jízdy. Sekundární elektromotor je vysokonapěťový startér-generátor o výkonu 25 kW a 50 Nm, který spouští motor a pohání řazení rychlostních stupňů v automatické převodovce.

Výsledkem je na jedné straně přijatelný výkon pro běžnou jízdu, ale hlavně velmi nízká spotřeba paliva. Díky pokročilému systému rekuperace umí auto po městě jezdit v elektrickém režimu až 80 % času a spotřebuje tak o 40 % méně paliva než s ekvivalentním spalovacím motorem. Automatická převodovka kombinující 4 stupně pro spalovací a 2 pro elektrický pohon z celkem 15 různých variant vybere vždy tu nejúspornější, takže výsledkem je papírová kombinované spotřeba 4,7 l/100 km. Auto přitom není žádný loudal, když je potřeba, dostane se na stovku za 8,9 sekundy. Daní za složitost celého systému je, že převodovka občas chvíli váhá, co má zařadit, občas přeřadí trochu necitlivě. Ale během prvních desítek testovacích kilometrů se zdálo, že je naprogramovaná lépe než u jiných modelů značky. V režimu Sport jsou pak reakce ještě lepší. Chválíme i odhlučnění motoru, který není téměř slyšet ani při razantním sešlápnutí plynového pedálu, to spíš by bylo dobré zapracovat na odhlučnění kol.

Během podzimu přibude do nabídky ještě jedna verze, tentokrát pro Renault unikátní plug-in hybrid o maximálním výkonu 300 koní. Renault by se do tohoto typu pohonu asi nepouštěl, ale přidání dalšího elektromotoru na další nápravu umožní nabídnout v Rafalu pohon všech kol. Tato verze bude mít i systém natáčení zadních kol 4Control a nový podvozek slibující „inteligentní řízení“. Co to přesně bude, na to si budeme muset počkat zhruba do října.

Povinná čtyřkolka

Systém natáčení zadních kol 4Control Advanced je součástí výbavy i základní hybridní verze, a to poněkud netradičním způsobem. Rafale má v ceníku pouze dvě výbavy – ve vyšší Esprit Alpine je 4Control automaticky zahrnutý, v nižší Techno se za něj připlácí 40 000 Kč, ovšem v ceníku najdete poznámku, že tento výbavový prvek je povinný a zájemce si ho musí přikoupit. Jde v tuto chvíli o komplikaci ve výrobě, verze bez tohoto prvku budou k dispozici později.

4Control výrazně zvyšuje ovladatelnost vozu. Ve vyšších rychlostech nebo při předjíždění se zadní kola natáčejí mírně až o 1 stupeň ve stejném směru jako přední kola, čímž se zlepšuje se stabilita. Při nízkých rychlostech se zadní kola natáčejí naopak až o 5 stupňů v opačném směru, což se hodí při otáčení a parkovacích manévrech, protože poloměr otáčení je díky tomu jen 10,4 m, což je stejné jako u malého Renaultu Clio. Se systémem 4Control je spojena nejen víceprvková zadní náprava, stejně jako třeba v modelech Austral a Espace, ale Rafale dostal navíc i systém Vehicle Motion Control 2, což je elektronický systém řízení tlumičů zadních kol, který pomocí senzorů předvídá ztrátu přilnavosti, takže auto je v zatáčkách jistější a na nerovnostech naopak komfortnější. Díky tomu je Rafale jízdně o něco dál než stejně velký Espace, který přece jen na velkých nerovnostech občas odskakuje.

Rafale je důstojnou vlajkovou lodí Renaultu, a pokud máte rádi tuhle značku, tak v Rafalu najdete to nejlepší, co vám může v současné době nabídnout. Tolik techniky v autě za rovný milion bez jednoho tisíce korun v základní výbavě Techno nebo za 1 099 000 Kč ve výbavě Esprit Alpine najdete u málokterého výrobce, většina by si za to nechala zaplatit mnohem víc. Nemluvě třeba o podobně velkém BMW X4, které stojí o polovinu víc, podobně jako Audi Q5 Sportback. Ale i Škoda Kodiaq, Lexus NX nebo Volvo XC60 jsou dražší.

Přesto to Rafale nebude mít jednoduché. Renault je silný v jednoduchých levnějších vozech typu Clio nebo Captur, v jehož faceliftované verzi se projedeme už za 14 dní. Nabízet auta ve střední třídě Renaultu ale historicky moc nešlo a najít si v tomhle segmentu nové zákazníky nebude vůbec snadné. Navíc na českém trhu, kde víc než 85% prodejů SUV segmentu D tvoří diesely s pohonem všech kol.

Bez šance ale není, což si myslí ředitel komunikace firmy Louda Auto, která Renaulty prodává, Tomáš Brada: „Nový Renault Rafale má velkou šanci uspět i na českém trhu, který zatím hybridům nefandí. Rafale ale přináší velmi atraktivní design módního kupé-SUV, k tomu nabízí výkonný motor 147 kW a bohatou základní výbavu. Podle našeho dohadu bude největší zájem o nejlevnější verzi Techno, které se u nás vejde do 1 milionu Kč a přináší vše podstatné včetně černého laku, dvouzónové klimatizace, adaptivního tempomatu. V základu nabízí i couvací kameru, vyhřívané přední sklo, přední sedadla i volant a dokonce i 20“ kola. Renault Rafale bude na českém trhu konkurovat hybridním verzím domácí Škody Kodiaq. Cenová výhoda je přitom na jeho straně.“