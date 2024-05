Designová frajeřinka. Karavan pro milence jsme zapřáhli za ladný hyundai

Stavitelé minikaravanů kráčejí různými designovými cestami. Na veletrzích a výstavách se tak potkávají co možná nejjednodušší krabicové tvary, který odkazují na pracovní přívěsné vozíky, až po vypiplané designovky. LifeStyleCamper SteelDrop se hlásí k těm druhým svým kapkovým tvarem a ještě přikládá retrostyl padesátých let zamilovaných do leštěného kovu, bílých proužků na plášti pneumatik a kovových poklic na kolech.

Na rozdíl od řady X-line Premium od stejného výrobce, jenž si troufá i do těžkého terénu (test najdete ZDE), je SteelDrop silniční model. Stojí na na kovovém podvozku a pneumaticky nastavitelnou světlou výšku u něj rozhodně nehledejte.

Spaní pro dva

Ač vyvedený v retrodesignu, drží se SteelDrop zavedených jistot a nepouští se do žádných dobrodružství s nejistým koncem. Alespoň co se týká layoutu. Kuchyňku s prostornou pracovní deskou najdou cestovatelé ukrytou pod výklopným víkem v zadní části přívěsu. Vepředu ostatně být ani nemůže, neboť kuchař by neustále musel překračovat oj. Kuchyňské zázemí nabízí umyvadlo s tekoucí vodou, lednici, vařič.

SteelDrop v číslech délka: 350 cm

výška:170 cm

šířka: 195 cm

hmotnost: 500 kg (prázdný)

střešní plošina: 280 cm (nosnost 200 kg)

postel: 140 × 200 cm

solární panely: ano

nádrž na čistou vodu: 58 litrů

cena: od 13 260 eur

výhradní zastoupení: LifeStyleCamper.cz

Na záludnou ženskou otázku: „A má kuchyňka dost úložných prostorů?“ je odpověď jednoduchá: Ano a jsou ukryté za dvířky, takže kuchyňské suroviny se nebudou ani při trochu divočejší jízdě potulovat po lince. Všechny LifeStyleCampery spojuje design ovladačů na hlavním panelu: jsou to klasické masivní kovové páčky. Hlavní kontrolní panel výrobce umístil do prostoru kuchyně. Nádrž na čistou vodu má objem téměř šedesát litrů.

Přívěs poskytuje pohodlný prostor na přespání pro dva dospělé, velikost lůžka je 140 × 200 centimetrů. Každý ze spáčů má k dispozici vlastní dvířka s okýnkem, které se dá otevřít. O větrání se stará střešní ventilátor. Každý z nocležníků má k dispozici vlastní poličku s USB portem. Uvnitř designéři vytvořili i úložné prostory v podobě skříněk a nechybí ovládací panel s oldschoolovými přepínači, kterým se zapínají vnitřní a vnější světla. Dětští pasažéři jejich kovové cvakání milují, můžeme potvrdit z vlastní zkušenosti.

Pokud venku panují nepříznivé klimatické podmínky, o vytápění se stará nezávislé naftové topení umístění v přední části přívěsu. SteelDrop jsme testovali v horách při teplotách kolem nuly, kdy na jeho povrch střídavě sněžilo a pršelo. Bufík, který má průduchy pro teplý vzduch do obytné části v oblasti nohou, pracoval celou noc, byl překvapivě tichý a posílal teplo přesně tam, kde jej bylo nejvíce potřeba.

Stačí obyčejné béčko

Přední „boule“ nad ojí ukrývá menší nákladní prostor, kam se dá uložit předstan, záložní plynová láhev či další kempovací příslušenství. Na přídi, v servisních otvorech, je možné zahlédnout vnitřní žebroví tvořící konstrukci přívěsu. To je, na první pohled možná překvapivě, tvořené speciální tvrzenou překližkou.

„Překližka je lehká, pevná a přitom cenově dostupná,“ vysvětluje šéf firmy LifeStyleCamper Tomáš Vingrálek (rozhovor čtěte zde).

SteelDrop tak váží méně než 750 kilogramů a soupravu s ním může řídit šofér s obyčejným řidičákem na osobní auta, tedy s řidičským oprávněním skupiny B. A navíc je s přívěsem snadné manipulovat. To jsme si ověřili během našeho testu, kdy jsme jako tažný vůz používali elektromobil Hyundai Ioniq 6. Ten má dobíjecí zásuvku navpravo vzadu. Každá zastávka u nabíječky tak znamenala nutnost odpojit minikaravan a někam jej zaparkovat. Po prodlouženém víkendu a nájezdu zhruba 800 kilometrů jsme zapojování a odpojování přívěsu brali jako rutinu, která se nezaslouží zvláštní pozornosti.