Třicetiminutový balet kolem Abarthu. Podívejte se, jak se servisuje rally speciál

Na digitální tabuli pověšené na servisním náklaďáku svítí čas 30:00. Přesně ten má čtveřice mechaniků týmu Agrotec Czech Abarth Team na to, aby dala „dohromady“ jedinečný Abarth 124 Spider Rally po trojici rychlostních zkoušek. Pak musí Martin Rada s navigátorem Jaroslavem Jugasem zpět do boje proti stopkám.

V jednom okamžiku se na tabuli čas změní. 29:59. Proti stopkám teď bojuje šéfmechanik Luboš Horáček, mechanik Dobroslav Krůza a dvojice mladých mechaniků, kteří jinak pracují v dílně Agrotecu na servisu zemědělských strojů.

Tento servis – v pátek večer před startem noční „erzety“ hustopečské Agrotec Rally bude patřit k těm jednodušším, rutinním. „Kdyby něco bylo, už by volali,“ vysvětluje Luboš Horáček pár desítek minut předtím, než se Abarth pilotovaný Martinem Radou zjeví v hustopečském depu.

Než rudobílý Abarth, jedno z „exotických“ aut na startu českého mistrovství v rally, dostane do týmového stanu, jsou dvě minuty pryč. Ty stráví kličkováním mezi fanoušky. Pak už se spouští dokonale secvičené představení.

Souhra a jasně dané úkoly

„Máme třicet minut mezi tím, kdy si Martin ‚pípne‘ v časovce a kdy musí vyjet zpět. Reálně je to třeba o čtyři minuty méně,“ vysvětluje Luboš Horáček. S Martinem Radou v začátcích jeho kariéry jezdil jako navigátor. Pak přišla těžká nehoda – tehdy ještě s Fiatem Bravo. Nemocnice, stavění nového auta. Luboš návrat do sedačky navigátora odkládal, až mu vlastně možnost být jen mechanikem přišla lepší. A nepochybně bezpečnější.

Teď přichází jeho chvíle. „Práci máme rozdělenou. Přední nápravu dělá Dobroš, zadní Patrik Votinský, Štěpán se postará o čištění, umytí oken,“ popisuje Luboš Horáček „dělbu práce“. Na autě pracují mechanici, kteří běžný pracovní týden tráví na dílnách Agrotecu. Rally je zpestření, odreagování, bonus. A taky adrenalin. „Jeden z našich mechaniků Pepa Bláha vždycky říká, že když opravuje traktor, má na to tři týdny. Tady máme třicet minut,“ směje se Luboš Horáček, když si povídáme během čekání na příjezd Martina Rady.

Pak už není čas skoro na jediné slovo. Rozjíždí se skvěle secvičená show. Ještě než Abarth skončí na „kozách“, už má sundaná kola. Pod auto okamžitě ulehá Dobroslav Krůza a pustí se do kontroly nápravy. Tentokrát je to opravdu jen kontrola, předchozí „erzety“ proběhly bez komplikací. Čtveřice mužů kmitá kolem auta, do práce se zapojuje i syn Martina Rady, který dorazil do depa na skútru.

Pilot, který se nebojí ušpinit

Zatímco Dobromil Krůza leží pod autem, Luboš Horáček otevírá kapotu. Olej, chladicí kapalina, všechno zkontrolovat a ujistit se, že nikde není problém. Posádka – Martin Rada a Jaroslav Jugas – zatím odpočívají, klidně si dají kafe, vyfotí se s fanoušky, prohodí s nimi pár slov. Martin Rada se pak sám pouští do opravy ostřikovačů. Nemusel by, má na to lidi. „Dřív to bývalo tak, že Martin za mnou chodil do dílny a dělali jsme na autě spolu. Teď už to nejde. Má povinnosti,“ popisuje vztah šéfa závodníka a zároveň šéfa Agrotecu Luboš Horáček. „Ale pozor, on je dobrej. Když je nějaký problém na trati, tak ho řeší, pokud má díly a je to v jeho silách, tak si to fyzicky udělá sám,“ zdůrazňuje šéfmechanik.

Problém na trati v první etapě nebyl, kromě rutinního servisu a vyčištění auta tak nejvíc času zabere instalace světelné rampy. Druhá etapa se totiž pojede už potmě. Abarth dostává čtveřici výkonných LED reflektorů na kapotu, další dva do nárazníku. Do té doby si v klidu hověla ve skříňce v teamovém trucku. Spolu s nepřeberným množstvím náhradních dílů, které by se mohly hodit. Náhradní převodovka, diferenciál, poloosy, stabilizátory, těhlice, kompresor, tlumiče. A na druhé straně i úplné drobnosti. I sebemenší součástka může stát mezi skvělým výsledkem a koncem v závodu. Ve spodním šuplíku tak jsou třeba i „přísavky“ na výměnu čelního okna.

Jednu stěnu v kamionu zabírají pneumatiky. Ty „mokré“ zůstanou naštěstí tento víkend v regálu. Nuly, desítky, dvacítky, třicítky. Tvrdost směsi se řídí obvykle vnější teplotou. Čím vyšší číslo, tím tvrdší směs do teplejšího počasí. Pokud by bylo potřeba upravit vzorek, je v kamionu i řezačka. Jakou směs zvolit a jak auto nastavit, si „šéfuje“ sám pilot Martin Rada.

„Dnes to byla jen rutina“

Na stopkách svítí ještě sedm minut, když tým v poklidu dokončuje servis. Ten druhý proběhne ráno. Bude delší, tým bude mít celých 45 minut. Dřív bývaly večer, teď jsou často ráno. Není to stres, když člověk celou noc přemýšlí, co jej ráno čeká? „Asi trochu ano,“ směje se Luboš Horáček. Když Abarth nastartuje a odjede na start další etapy, „šichta“ pro čtveřici mechaniků každopádně nekončí. Na trati je ještě zeť Martina Rady Jakub Fridrich s navigátorkou Lenkou Kreslovou. A jejich Alfa Romeo 147, „veterán“, který s Martinem Radou zažil nejlepší výsledky včetně vítězství na Rallye Monte Carlo. I ten musí čtveřice oservisovat se stejnou péčí jako mladší Abarth 124 Spider.

A druhý den znovu. Sobota už ale ke čtveřici mechaniků není zdaleka tak milostivá jako pátek. Martin Rada má defekt, kolo si sám vymění, mechanici ale musí zkontrolovat mnohem důkladněji podvozek, jestli si z incidentu neodnesl poškození. A Jakub Fridrich nejdřív poškodil zavěšení kola, „velkou ránu“ odnesla těhlice, disk, brzdový kotouč, spodní rameno. „Ten poslední servis byl nejtěžší, to bylo fakt natěsno,“ hodnotí v sobotu večer Luboš Horáček „domácí“ rally.