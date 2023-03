Zkusili jsme porsche pro chudé. Nový elektrický hyundai nepřehlédnete

GLOSA

Designérský dream team Hyundaie si už dávno hraje svou vlastní ligu. Jejich poslední kreace jsou doslova exhibicí kvalitního autodesignu, jsou jedinečné, uhrančivé, neopakovatelné.

Korejská značka se v posledních letech vypracovala do absolutní špičky z pohledu stylistického ztvárnění. Hyundai navíc umí své sny představené na konceptech přetavit do sériových modelů s grácií a důsledně trvá na zachování původního vyznění. Záměrem Hyundaie je interpretovat různé „slohy“ automobilové designu, ovšem pojmout je nově. Hyundai přišel s velmi originální koncepcí, která zároveň vyžaduje spoustu odvahy. Velmi kvalitní a neskonale zajímavé studie, které doputovaly až do podoby sériových modelů, přinesly něco, co v autodesignu ještě nebylo – nazvat to můžeme třeba neoklasicismem. Není to retro ani opisování.

Po nepřehlédnutelném elektrickém Ioniqu 5, který je přiznanou poctou italskému designu, Ioniq 6 zas odkazuje na německou designérskou školu. I laik v něm pozná tvary, proporce a linky Porsche. Ovšem není to kopírování, ani retro, je to moderní variace, kterou zvládne kvalitně udělat jen opravdový designérský mistr. Až si jeden říká, že kdyby mělo design Ioniqu Porsche Panamera, konečně by z něj bylo opravdu krásné auto.

Designéři dokázali dát velkému sedanu s charakteristickou siluetou usazenou na zadních kolech eleganci a lehkost, to se v Zuffenhausenu nedaří už dvě generace. Proudnicový tvar karoserie by mohl zaujmout milovníky starých tatrovek. Italský deník La Repubblica jej zas zařazuje vedle amerických aerodynamických „streamlinerů“ třicátých let.