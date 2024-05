Vzdušný zámek šampiona nízkých cen. Dacia Jogger umí být low-cost obytňákem

Dacia Jogger s nejdostupnějším motorem o výkonu 100 koní s možností jízdy na plyn je ve skutečnosti kombi variantou Sandera s výrazně prodlouženým rozvorem a SUV laděním, včetně lemů blatníků. Na nezpevněných cestách potěší solidní světlostí 20 centimetrů. V terénních zlomech si ale musíte dát pozor na dlouhý rozvor náprav.

Ten je u Dacie Jogger dokonce o 23 centimetrů delší než u Škody Octavie. Nabídka místa pro nohy zadních cestujících tomu však zcela neodpovídá. Sedák je dosti plochý a sedí se poměrně vysoko, děti tedy mají dobrý výhled z auta. Variabilita je slabší, zadní sedadla totiž nejsou podélně posuvná.

O to více místa je tak pro zavazadla, k dispozici je totiž v pětimístném uspořádání velkolepých až 829 litrů. Všichni ti, kdo potřebují co největší kufr, jsou u této dacie na správné adrese. Můžete mít případně i třetí řadu sedadel nebo speciální spací box se stanem, který jsme si také vyzkoušeli.

Dacia Jogger tak vyhoví zejména těm, kdo mají rádi jednoduchá auta. Na nic si nehraje. V interiéru jsou jen samé tvrdé plasty, část palubní desky má ale čalouněný povrch, což zlepšuje výsledný dojem. Interiér je relativně úzký, však se jedná o natažené sandero, je z něj však dobrý výhled. K dispozici je příplatková navigace od tomtomu, dobře přístupný USB vstup pro mobil, který lze mít v držáku hned vedle, umožňuje snadno využít navigaci v mobilu.

Elektronická parkovací brzda přijde vhod, stejně jako dobře přístupné tlačítko vypínání stop-startu na středové panelu přístrojové desky, kde jsou i ovladače ventilace. Dacia Jogger je autem celkově koncipovaným pro odolnější, outdoorově zaměřené lidi. Sedadla čalouněná koženkou mají plošší sedáky (hlavně ta vzadu), jsou ale docela pohodlná. Výhled z auta je dobrý a jízdní vlastnosti předčí očekávání. Přes šedesátiprocentní balonové pneumatiky jsou však znát nerovnosti.

Dvě nádrže na dlouhé cesty

Tříválec má příjemný zvuk a během jízdy je poměrně kultivovaný, jen na volnoběh lze zkraje jízdy zaznamenat drobné vibrace. Výkon 100 koní (74 kW) má jen při pohonu na LPG, na benzin je to jen 90 koní (67 kW).

Jak již napovídá název, Jogger není žádný sprinter. Z 0 na 100 km/h mu to trvá 12,3 s, resp. 12,5 s. Dovede ale hezky zatáhnout již odspodu, k čemuž přispívá relativně krátké zpřevodování. Znamená to, že musíte častěji řadit. Páka šestistupňové převodovky se pohybuje po dlouhých drahách, a spojka zabírá hodně vysoko. Než si na to zvyknete, je jízda poněkud uhrkaná. Lepší sladění pohonného ústrojí je tedy úkolem pro příští modernizaci.

Dacia Jogger si v provedení na LPG kromě nádrže na propan butan o objemu 40 litrů, která zabrala místo pro rezervní kolo, stále ponechala i standardní padesátilitrovou benzinovou nádrž. Není tedy problém ujet s autem na jeden zátah tisíc kilometrů. Spotřeba LPG se pohybuje okolo 9,8 l/100 km, v případě benzinu to je o více než o dva litry méně. Přepínat mezi oběma palivy lze pomocí tlačítka vlevo pod volantem. Na jaké palivo jste jeli před vypnutím motoru, s ním pokračujete i při další jízdě. To je rozdíl od aut na CNG, které preferovaně spotřebují nejdříve obsah nádrže na zemní plyn.

Provizorium s kompromisy

V testovaném provedení pro cestovatele dává Dacia Jogger pojmu velkoprostorové auto zcela nový význam. V případě, že si přikoupíte kempovací sadu s matracemi a zatemňovacími roletkami za téměř 52 tisíc korun, a k tomu i stan za dalších 9 tisíc, máte k dispozici to základní zázemí při cestách za dobrodružstvím. Camping box, matrace, zatemňovací rolety a stan jsou jednotlivé položky, koupit tedy můžete jen ty, co chcete. Samotné auto v outdoorové verzi Extreme vyjde na půl milionu korun.

Přibližně padesátikilová dřevěná skříňka může mimo sezonu odpočívat v garáži. Zabírá totiž celý zavazadelník, ale kromě stanu a roletek se do něj vejdou i polštáře a deky. Kam s dalšími věcmi? Zbytek musí při rodinných expedicích na střechu. Součásti podélných ližin lze jednoduše vyjmout a použít je jako příčníky.

Rozložit box na rám postele, natáhnout matraci a dát na skla přesně pasující zatemňovací roletky, je otázkou jen několika minut. Matrace je ale umístěna poměrně vysoko, což ztěžuje nastupování dovnitř. Musíte se tam otvorem pod vyklopeným zadním víkem vyloženě nasoukat. Poté nezbývá než si zvyknout na to, že ležíte poměrně blízko stropu. Mezi matrací a střechou je totiž jen 60 centimetrů. Celkově se jedná o provizorní řešení, vhodné spíše pro dva hubenější lidi. V běžném kombíku tedy máte možná více místa, ale zase nespíte v rovině.

Skládání stanu jako teambuildingová akce

Na stavění stanu si ale již musíte vyhradit minimálně hodinku. Lepší je ho stavět ve dvou, to celý proces usnadní a urychlí. Nedříve je nutné vše vybalit a v jednotlivých dílech se zorientovat. Provizorní plán, který jsme měli k dispozici my, je jen orientační, a tak místy nastoupila lidová tvořivost. Postupně bylo třeba spojit tyče a protáhnout je napříč hlavním dílem, přidat další pro zadní předsíňku, stan vzpříčit, část natáhnout na vyklopené zadní víko a pomocí popruhů ho přichytit k autu s vyklopeným zadním víkem.

Celý stan následně kolíky a lanky zajistit, a nakonec zbývá jen vztyčit zadní stříšku a dovnitř instalovat ložnici. Podařilo se!

Dacia Jogger je tedy nejen přehlídkou řady kompromisů, ale i celé řady zajímavých řešení, která podtrhují její univerzálnost. S tímto autem se rozhodně nebudete nudit. Stavění stanu může posloužit jako zajímavá rodinná teambuildingová akce.