Vylepšená Dacia Duster vyjíždí. Vyzkoušeli jsme plyn i vrchol s automatem

Dacia je fenomén. Vysmívat se mu je jednoduché a hloupé, hledat na něm chyby stále těžší. Pohříchu je to jedna z posledních značek vyrábějících normální obyčejná auta. Taková, která si lidé za své peníze opravdu koupí.



Není to jen pocit, vždyť Sandero je dnes nejprodávanější auto Evropy. Ano, Dacia porazila jeho veličenstvo VW Golf a stále složitější a nabubřelejší Fordy Fiesta a Opely Corsa. Když se má totiž i bohatý Západoevropan rozhodovat, volí podle své peněženky. A tam emoce z plakátů ustupují racionalitě.

Duster je dacia v té nejryzejší formě novodobé éry značky. Líbivá, dobře a chytře vymyšlená. S festovním základem a holt přístrojovkou z tvrdého plastu.

Levné obyčejné auto se spalovacím motorem za normální peníze dnes v Evropě začíná být ohroženým druhem. Dacia bez vytáček přiznává, že emisní bilanci dusteru, loganu a nově joggeru bude vyrovnávat maličkým a jen ve městě a okolí využitelným bateriovým Springem dováženým z Číny (už jsme v něm jeli, čtěte zde).

Dacia se snaží si v emisní matematice vypomoci. Jako jediná značka v Evropě tak dnes nabízí továrně vyrobená auta na LPG. Plyn Evropa centralizovaně odmítá, protože prý není dostatečně „zelený“, gramy CO 2 ovšem ošetřit dokáže velmi efektivně. A ceník dusteru to ukazuje naplno: za verzi LPG s litrovým turbotříválcem s nepřímým vstřikem připlatíte oproti „neplynové“ výhradně benzinové variantě jen deset tisíc. Kromě nižších emisí dostanete výrazněji nižší provozní náklady, delší dojezd a vyšší výkon i točivý moment. A automobilka ušetři miliardy na pokutách za nadměrné CO 2 .

Zaměření na funkčnost

Dacie se nestydí za to, že jsou stavěné lacině, vývoj techniky, kterou používá, zaplatili zákazníci Renaultu. Drží si však až nepochopitelně sveřepě jednu drahou specialitu: plynové vzpěry kapoty, dokonce dvě. To prosím nemá ani octavia za milion. A obrovitou kapotu Bentleye Bentayga za čtyři miliony podpírá jen jedna. Proč na tom Dacia trvá, zatím nikdo nerozklíčoval. Možná průzkumem mezi servismany, když už facelift prý dělá podle připomínek zákazníků. Nutno dodat, že pod kapotu dacií moc často zavítat není třeba.

Ale zpátky k dusteru, který se po třech letech dočkal faceliftu. A zas je to ve jménu vylepšování a racionality, nikoliv módní manýra.

Pozměněný čumák s novou texturou masky a grafika předních i koncových světel auto osvěžily. Čelní lampy teď líp ozařují cestu. Nově má duster i v základním provedení LEDková koncová i potkávací světla a směrovky, žárovková zůstala jen dálkovka. Spíš než nová grafika je u zadních světel důležité, že mají i úlohu denního svícení.

Všimněte si disků kol. Extra je šlechtili v aerodynamickém tunelu tak, aby líp proplouvaly vzduchem, prý umí ušetřit emise CO 2 . Další gram(y) ušetřil nový velký spojler nad zadním oknem víka kufru, nebo plastový kryt pod motorem který nahradil původní plechový. To je druhá cesta k lepší emisní způsobilosti: odlehčování.

„Konstrukce nového zadního spoileru a nových 16 a 17palcových kol z lehkých slitin byla vyvíjena ve větrném tunelu. Veškerá optimalizace CO 2 (nová ložiska kol a pneumatiky, osvětlení LED) včetně snížení odporu vzduchu umožňuje novému modelu Dusteru snížení CO 2 až o 5,8 g/km u verze s pohonem všech kol,“ upřesňuje mluvčí českého zastoupení značky Jitka Skaličková. Pro kontext dodejme, že skoro 6 gramů je skvělý výkon, emise CO 2 se u dusteru teď pohybují mezí 124 až 152 gramy.

Rajský plyn

Skladba motorů tedy zůstala dacii stejná: benzin, nafta, plyn. My se svezli nejdřív ve verzi na LPG, Dacia zůstala pohříchu jediná, která dnes tovární provedení na propan-butan nabídne. Nepřímo vstřikový tříválcový litr s výkonem sto koní je nejlepší pro superúsporný městský a příměstský provoz. Typické auto pro každodenní službu doma i v práci. Motor je díky nové elektronické regulaci tlaku turba, a hlavně díky manuálnímu šestikvaltu, který už koncem loňska nahradil původní kostrbatý pětistupňový, vyhlazenější než býval; řazení je teď už přesné a hladké. Motor nezabírá skokově, je pružný, plynulý. Aby se na dálnici razantněji rozjel, chce to víc otáček, tak tři a půl tisíce. Do sedmi litrů plynu se s ním dá jet úplně v pohodě.

Že aktuální facelift není jen kosmetické oprášení potvrzuje právě LPG varianta, má totiž zcela přepracovanou podlahu v zadní části, aby se tam nad zadní nápravu vešla větší nádrž na plyn. Takže teď má s padesátilitrovou benzinovou a padesátilitrovou zásobou na LPG duster dojezd 1 200 kilometrů. Důležitou změnou je také to, že nově není nádrž na plyn zespoda u podvozku, ale zevnitř, takže ji nežere rez a nemusí se měnit. Estetickou změnou je nové tlačítko přepínání pohonu na LPG, které konečně zapadá do designu přístrojovky. Další příjemnou inovací je to, že plnost plynové nádrže ukazuje palubní počítač.

Zkusili jsme i nový stopadesátikoňový vrchol se čtyřválcovou přímovstřikovou přeplňovanou třnáctistovkou spárovanou s automatem pohánějícím přední kola. Tady už na poměry žánru nemůže výkon chybět nikomu, sprint na stovku s ním zvládá jako jediný duster pod deset sekund. Tato kombinace umí jet za sedm litrů benzinu. S dvouspojkovou šestistupňovou skříní, která se vrátila do nabídky, se ale musíte naučit trochu pracovat. Renaultímu EDC dodávanému Getragem jsou vlastní trochu obhroublejší způsoby při rozjezdech. Než se vztekat a dupat do plných je lepší na plynu při startu trochu povolit, rychlost naberete stejně rychle, ale bez přískoku a cukání. I jemnou modulací plynu se nevyhnete trochu frenetickému záběru. Pak už je všechno v pořádku. Ze skříně se suchými spojkami holt nikdy nevymámíte absolutní hladkost a plynulost.

Motory jsou odhlučněné dobře, na podvozek se s tlumícími materiály zrovna neplýtvalo, pokud jedete po rašplovitém povrchu, slyšíte pneumatiky už dost, když je hrubozrnného asfaltu moc, sem tam rozrezonují i plastový obklad kabiny. S pohonem předních kol je totiž nový Duster standardně vybaven novými gumami se sníženým valivým odporem (minus deset procent) pro co nejnižší CO 2 a spotřebu. Tvrdé gumy o sobě také dávají vědět na nerovnostech. Trochu tp kazí dojem z jinak měkkého a spíš houpavějšího podvozku, který jinak elasticky vyhlazuje rázy. Díry a výstupky svědomitě dotlumuje a filtruje na rozumnou míru. Na rozbité okresce je duster komfortnější než nabubřelé prémiové SUV za desetinásobek.

Nově je naladěné řízení, jehož posilovač při překročené sedmdesátky ztuhne pro větší pocit jistoty.

Podvozek 21 centimetrů nad zemí podtrhuje to, že s dusterem opravdu můžete do terénu. A vzhledem k ceně a plastovému brnění karoserie vás nějaký šrám nebude mrzet. Dustera jsme terénem zkusmo protáhli, vyzkoušeli boční náklon –30 stupňů se zdá na papíře málo, ale to už fakt spíš ležíte na dveřích, než sedíte v sedačce, při přehoupnutí se přes vrchol pomůže kamera na přídi, pro jízdu krokem se hodí hodně krátká jednička, která supluje redukci. Automat pro verzi 4×4 duster nabídnout neumí. Na velkých hrbolech se popere s rozjezdem, když má jedno kolo ve vzduchu, s naprostou jistotou. Nájezdové úhly jsou na poměry SUV skvělé, rozumné křížení náprav zvládne taky.

Chytré auto bez přechytralých blbostí

Novinkou v interiéru je mezi předními sedadly středový box s loketní oporou, který nahradil úzké sklopné opěrky. Zezadu boxu mohou být dva USB nabíjecí porty. USBčka vpředu se přestěhovala od středového dotykového displeje dolů do schránky před řadicí pákou. Sedadla dostala nový materiál čalounění a opěrky hlavy ze sandera; z něj je také volant.

Zvětšená televize uprostřed přístrojovky má přehledné a jednoduché ovládání a rychlou odezvu. Jen když jedete podle navigace, musíte odvracet zrak od dění na silnici víc, než je dnes zvykem – tablet je spíš níž.

Za příplatek umí mít i další rozmazlovadla: automatickou klimatizaci s digitálním displejem, vyhřívaná přední sedadla, nebo handsfree karta pro bezklíčový přístup a startování. My hlasujeme hlavně pro hlídač mrtvého úhlu, nejužitečnější ze všech moderních pomocníků.

Nastupování do kabiny na dvaceticentimetrovém podvozku (217 mm světlé výšky u pohonu předních kol a 214 mm u čtyřkolky) je pohodlné, výhled skvělý. Jen když vezmete za venkovní kliku, připomene vám duster lowcostovou kategorii. Zaklapnutí dveří je ovšem už naopak akorát tlumené bez papundeklového zadunění.

Nejlevnější duster je za 285 tisíc, to je nejzákladnější verze bez klimatizace a rádia. Pokud chcete aspoň tyto položky výbavy, zaplatíte minimálně 370 tisíc, za LPG verzi je zmíněný desetitisícový příplatek. Stopadesátikoňový čtyřválcový duster už se dostává s cenovkou nad půlmilion (od 519 tisíc), ovšem s nejvyšší výbavou včetně navigace.