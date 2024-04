Pražský vynález: dodávky ohlídá umělá inteligence, odpočítá jim parkování

Často je zabírají i obyčejná auta a zásobovači pak stojí buď na chodníku nebo i blokují vozovku. „Už v roce 2017 vjíždělo do naší městské části denně 44 tisíc zásobovacích vozidel. V roce 2022 už to bylo skoro 70 tisíc a současně se odhaduje už 80 tisíc vozidel. Po covidu se obrovsky vzedmulo doručování zásilek z e-shopů, jídel a nákupů,“ popisuje radní pro investice a IT Richard Bureš (ODS).

Vzhledem k tomu, že zákon vymezuje zásobování velmi neurčitě, je nejefektivnější způsob dohledu kontrolovat maximální dobu stání na určených místech, která na více než 80 procentech z 255 parkovacích míst pro zásobovače v Praze 1 je jen 15 minut. Tento limit od loňského roku hlídají v testovacím režimu časomíry, a to zatím na šesti místech pro celkem 20 stání.

„Nový systém je součástí celého projektu citylogistiky, tato podstatná část, se týkala právě hardwaru, řešení přímo v ulicích. Vznikl tedy poměrně robustní systém a celý backoffice, kdy jsou vytipovaná místa evidovaná, vybavena čidly, která evidují obsazenost, tabulemi, které ukazují délku stání vozidel,“ popisuje Richard Bureš. Zelené světlo znamená, že je parkování konkrétního vozu v pořádku, červeně, jakmile je to přes limit. „Takže i na tom konkrétním místě vidí nejenom veřejnost, ale řidič a strážníci, zda se řidiči dopouštějí přestupku, protože místa zásobování jsou vyhrazena na 15 minut,“ dodává.

Jednu parkovací laboratoř lze najít na Václavském náměstí. Vyhrazených míst je tady celkem šest, přičemž na polovině z nich časomíry pouze měří čas. Zbylé tři však už umějí díky umělé inteligenci číst i registrační značky, což v budoucnu umožní automatizovat udělování pokut, jako je to v případě modrých zón. Nejdříve to však městská část ještě musí legislativně doladit. Díky čtečce bude navíc možné, aby si zásobovači místo pro určitý čas předem rezervovali. Součástí řešení je totiž také rezervační rozhraní. „V aplikaci vidíte, jaká jsou volná časová okna a vytvoříte si rezervaci,“ popisuje Richard Bureš.

Jedno místo na stání navíc blokuje zábrana, která se spustí jen pro rezervované auto. Rozhraní pro rezervace nicméně městská část teprve testuje. „U těch dvou je to na důvěře, která funguje v Itálii, v Německu, ve Francii, kde obdobné systémy používají a nikdo si nedovolí na to místo z rezervací zastavit. Víme, že u nás je to trochu jiné, je to spíš takový sport,“ komentuje Bureš.

„Jedno místo jsme vybavili fyzickou zábranou, která se vztyčí, jakmile je to místo volné a rezervované. A řidič, který si místo rezervoval v mobilní aplikaci, zmáčkne při příjezdu tlačítko a zábrana se spustí. Takže jede na jistotu, jede s tím, že jde zásobovat a nebude tady kroužit 20 minut a hledat místo. A nakonec auto nedá někam na chodník nebo nevhodně,“ popisuje radní s tím, že radnice chtěla na Václavském náměstí takto vyzkoušet různé varianty řešení.

Bez čekání strážníka

Registrační značky dokážou číst kamery také na dvou stáních ve Štěpánské ulici. Časomíry na Národní třídě před Palácem Metro, u Nové scény, ve Spálené a na Smetanově nábřeží už tuto přídavnou funkci nemají, jelikož se tam parkuje podélně a značky jdou na kamerách hůře vidět.

„I na těchto místech jsme je nicméně zkoušeli ze záznamu vyčíst a v 60 procentech případů to bylo možné, díky snímkům při příjezdu. Na zdokonalování budeme dále pracovat,“ říká Bureš. Celý tento systém má vytvořenou mapovou aplikaci, která automaticky ohlásí podezření z přestupku.

Městská policie ji zatím nevyužívá, jelikož čeká na dovybavení hlídek tablety, které budou mít aplikaci nainstalovanou. Kromě vytipovávání přestupků budou navíc moct systém používat jako zdroj důkazních prostředků. Technologie totiž i bez poznávací značky dokáže detekovat přestupek, zaevidovat ho a hlavně vytvořit fotodokumentaci před přijetím vozidla, při přijetí a hlavně ve chvíli, kdy překročí povolený čas, vznikne tedy rovnou celý protokol.

Jen je bez načtení poznávací značky potřeba přítomnost strážníka. Ten však už nebude muset ztrácet čas čekáním u auta, až překročí celou povolenou dobu.

Podle Bureše je nicméně klíčová především odstrašující funkce. „Nám úplně stačí, když městská policie jednou denně na každém místě někoho ‚popraví před nastoupenou jednotkou‘, abychom tím dosáhli požadovaného efektu,“ podotýká.

V rámci pilotního provozu už městská část nasbírala data o 72 tisících zaparkováních. Podle dopravního experta z Fakulty dopravní ČVUT Zdeňka Lokaje, který má nad projektem technický dozor, výrazně klesla míra delikvence, a to i přesto, že zatím de facto jen svítí počítadla.

„Průměrná délka stání se snížila z 35 minut na 21. Danou maximální dobu stání překračovalo 60 procent řidičů oproti původním 73 procentům,“ vysvětluje Lokaj s tím že se také zvýšil počet vozidel, která se denně na místech protočí, a to z 22 na 31.

Celopražský systém

K systému má Praha 1 výhradní licenci, takže je možnost do něj zapojit i další městské části, kterým by tak stačilo osadit vybraná místa technologií a připojit je. Další postup podle Bureše závisí mimo jiné na jednání s Technickou správou komunikací.

Na základě toho se uvidí, zda si Praha 1 bude systém obhospodařovat sama nebo se z toho stane celoměstský projekt, což by se podle radního muselo stát, pokud se budou chtít přidat i další radnice, přičemž zájem projevily už i Prahy 2 a 10.

„Důležité na tom projektu je, že jsme ho dokončili, všechno bylo schváleno, splnili jsme naprosto všechny podmínky Evropské unie, a tím, že jsme nyní vlastníky zdrojového kódu, můžeme systém rozvíjet. Jiné městské části už to bude stát pouze fyzické zařízení na dané místo, protože to nejdražší, licence, backoffice, zpracování celého systému už je ve vlastnictví Prahy 1 a jsme připraveni vše převést pod hlavní město Prahu, tak aby se z toho stal celopražský projekt,“ vysvětluje radní.