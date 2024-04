VW chystá restart v Číně. Nový koncept jsme prozkoumali jako jediní na světě

„Je to první showcar pro Čínu, ale budou ještě další. Na nich ukážeme diferenciaci pro společné podniky, které tam máme s různými automobilkami,“ vysvětluje Andreas Mindt. Značka chce v Číně do roku 2030 představit více než 30 nových modelů.

Volkswagen má v Číně jedinečnou pozici, pro starší generace je jméno značky dokonce synonymem pro auto. V roce 1984 tu totiž partnerstvím německého výrobce s čínskou firmou SAIC automobilismus začal. Volkswagen Číňanům vtiskl představu o tom, jak má správné auto vypadat, do té doby znala většina z nich jen jízdní kolo.

Jenže dnes už je situace výrazně odlišná. Na čínský trh se za poslední dekády vydala většina světových automobilek, které naučily nové ambiciózní domácí značky vyrábět auta. Dnes z toho těží a svět vyděšeně sleduje, jak Čína svou celosvětovou ekonomickou moc rozšiřuje i na autoprůmysl.

Volkswagen po čtyřiceti letech sesadila z trůnu prodejů na čínském trhu domácí automobilka předloni. Předjel ho místní ambiciózní výrobce elektromobilů BYD, který se mimochodem razantně tlačí i do Evropy. V souvislosti se snížením prodeje spalovacích motorů tržní podíl Volkswagenu v Číně loni klesl na 14 z 18 procent v roce 2018.

„Německá automobilka usiluje o rozšíření své produktové řady v Číně, aby přilákala zákazníky zejména v základním a středním segmentu elektromobilů. Současná nabídka koncernu je však cenově vyšší než u mnoha čínských konkurentů, kteří nabízejí pouze elektrické vozy,“ píše Reuters.

Volkswagen oznámil, že plánuje v Číně investovat 2,5 miliardy eur (63 miliard Kč) do rozšíření svého výrobního a inovačního centra ve městě Che-fej v provincii An-chuej.

A všechny nové plány na restart v Číně ponesou podpis Andrease Mindta, alespoň z pohledu designu, kterému u značky Volkswagen začal velet před rokem. Mindt je ostřílený veterán koncernu VW, kromě volkswagenů nesou za osmadvacet let v jeho službách podpis desítky volkswagenů, audin, ale i bentleye i porsche.

Granturismo podle čínských pravidel elektroaut

ID. CODE jsme mohli vidět jako jediní „civilisté“, kteří nepatřili mezi samotné tvůrce z automobilky, nebo nebyli mezi modeláři a řemeslníky, již ho stavěli. V této fázi rozpracovanosti ho vidělo tedy jen pár lidí na světě.

Na pohled je obrovský, při osobním setkání je ten svalnatý dynamicky tvarovaný hatchback se shootingbrakeovou zádí na vyšším podvozku a velkých kolech – říkat mu SUV nebo crossover se mi ale příčí – vyvážený, není agresivně obhroublý. Spíš je to svalnaté granturismo v moderním pojetí, něco, o co se snažilo Ferrari při stavbě svého Puronsangue.

Andreas Mindt klade důraz na proporce. „Máme hodně dlouhou kapotu, ale ta je velmi nízká. V dnešní době z elektromobilů s krátkou strmou kapotou nevidíš nic z přídě. Tady uvidíš tento sval,“ hladí vystouplé linie blatníků, mezi kterými je „utopená“ kapota. Možná je to malá reminiscence na Porsche 911, které si Andreas hýčká v garáži. Protože je to elektromobil s baterií v podlaze a elektromotory u náprav, mohla být kapota opravdu co nejníž. Z toho plyne i to, že je přístrojovka usazena hlouběji, je kratší a netvoří mohutnou hradbu před řidičem, níž je díky tomu i tablet infotainmentu.

„Je to koncept elektromobilu vytvořený pro čínský trh. Analyzujeme ho a tohle se lidem líbí, to od nás očekávají,“ vysvětluje. „Auto má stabilní postoj. Výrazné kulaté blatníky a štíhlé tělo.“ Číňané mají podle šéfdesignéra Volkswagenu rádi fluidní design, proto má ID. CODE vyhlazené tvary s plochami, které plynule „plynou“, navazují na sebe a přetékají jedna v druhou.

Mindtův tým chtěl dát konceptu dojem pohybu. Nešli na to ale obvyklým fíglem s klínovitým obrysem pontonu karoserie, naopak, hrana oken navazující na kapotu je skoro vodorovná.

„Použili jsme vlastně podvozek SUV, ve kterém je tlustá baterie, ale na něj dali subtilní tělo. To je trik, jak udělat karoserii elegantní a nízkou. Dlouhý rozvor, krátké převisy a velká kola dávají autu opravdu pěkné přirozené proporce,“ popisuje Mindt s tím, že právě elektrický pohon umožňuje designérům proporce takto vyvážit a volně si s nimi hrát. Zadní okno je velmi nízké, to je daň za dynamickou siluetu. Světlo do interiéru pouští velká prosklená plocha střechy.

Andreas Mindt ještě upozorňuje na světla, u jejichž tvorby mají dnes díky diodové technologii designéři téměř úplně volné ruce. „S několika vrstvami LED můžeme dát světlu hloubku, můžeme také vytvořit animaci, může se třpytit nebo vás pozdravit,“ popisuje. ID. CODE má být schopen zvládat plně autonomní řízení úrovně 4, ale v reálu je to statický showcar, socha bez interiéru, ten popisují skici, vizualizace a animace.

Čínská mise

ID. CODE se představí na autosalonu v Pekingu, který se koná v termínu od 25. dubna do 4. května. Představuje nejen nový designový jazyk, ale též nový technologický standard budoucích modelů Volkswagen. Nová strategie nese název „V Číně pro Čínu“. „Cílem je ještě těsnější přizpůsobení se specifickým požadavkům zákazníků na největším světovém automobilovém trhu a poskytnout jim přesvědčivou nabídku produktů ve všech relevantních segmentech,“ shrnuje vedoucí produktové komunikace značky Stefan Voswinkel.

Rodina elektrických modelů ID. se do roku 2030 rozroste na celkem 16 modelů. „To zahrnuje pět elektromobilů nové podznačky ID.UX. Volkswagen také postupně představuje elektrické verze svých modelů se spalovacími motory, rozšiřuje své portfolio v Číně o nové, vysoce účinné plug-in hybridy s elektrickým dojezdem přes 100 kilometrů,“ vypočítává Voswinkel. Do roku 2030 má dorazit dvanáct nových spalovacích modelů značky a šest hybridů. „Nová progresivní podznačka ID.UX hraje klíčovou roli také z hlediska profilu Volkswagenu na čínském trhu. S plně elektrickými modely zaměřenými na životní styl je navržena tak, aby oslovila zejména mladší zákazníky.“ První model ID.UX je ID.UNYX, jehož uvedení na trh je plánováno na rok 2024, ten svým pojetím na ID. CODE naváže.

„Značka Volkswagen se již může ohlédnout za 40 lety úspěchu v Číně a my pokračujeme v tomto příběhu do nové éry mobility, čímž potvrzujeme důvěru našich čínských zákazníků,“ řekl Thomas Schäfer, generální ředitel značky Volkswagen. „Spolu s našimi čínskými partnery zahajujeme novou éru mobility v Číně.“

Volkswagen navíc doplní své architektury MQB (spalovací vozy) a MEB (elektromobily) přidáním platforem vyvinutých ve spolupráci s čínskými partnery.

Společnost Volkswagen China Technology Company (VCTC) se sídlem v Hefei vyvíjí první elektrickou platformu skupiny speciálně pro Čínu. „Od roku 2026 mají být na čínské platformě CMP postaveny nejméně čtyři další vstupní elektrické modely. Více platforem umožňuje Volkswagenu nabízet svým zákazníkům ty správné produkty ve všech relevantních segmentech a plnit všechny potřeby,“ komentuje Voswinkel.

Nová platforma s čínským partnerem

Další platformu německý koncern vyvinul se svým čínským partnerem Xpeng. Architekturu pro inteligentní a elektrické vozy plánuje používat v elektromobilech značky VW vyvíjených v Číně od roku 2026. Volkswagen uvedl, že chystá dva modely střední třídy.

„Čínská elektrická architektura automobilce pomůže dosáhnout cíle snížení nákladů na platformu vyvinutou v Číně o 40 procent ve srovnání s platformou MEB vyvinutou v Německu, a to díky snížení počtu řídicích jednotek,“ uvedl koncern. K řízení všech elektronických zařízení architektura využívá centrální počítač a zónovou strukturu. Tato architektura redukuje kabeláž a komponenty v autě, takže se snáz a levněji vyrábí. Lídrem na trhu je, co se týče tohoto typu, americká automobilka Tesla.

„Konkurence je velmi tvrdá a my musíme přizpůsobit svou nákladovou strukturu tak, abychom byli v tomto prostředí konkurenceschopní,“ řekl člen představenstva Volkswagenu a šéf pro Čínu Ralf Brandstätter. „Je to rozhodující krok v našem vývoji inteligentních připojených vozidel určených pro Čínu,“ dodal.

Oznámení navazuje na partnerství uzavřené v loňském roce. Volkswagen koupil 4,99procentní podíl ve společnosti Xpeng za přibližně 700 milionů dolarů (16,6 miliardy Kč) s plánem společně uvést do roku 2026 na trh dva modely elektromobilů značky Volkswagen.

Automobilky uvedly, že jejich úspory z rozsahu a spolupráce v oblasti platformy a softwaru sníží náklady a zkrátí dobu vývoje o 30 procent.

„Volkswagen posiluje svůj ekosystém výroby, vývoje, nákupu a výroby baterií v Číně. Do konce roku se počet zaměstnanců v samotném R&D centru v Anhui rozroste na 3000 odborníků. Značka také zintenzivňuje lokalizaci, aby dosáhla výrazně kratších vývojových cyklů,“ dodává další krok v restrukturalizaci čínských aktivit automobilky Voswinkel. „Čínští partneři jako XPENG, Horizon Robotics a Thundersoft mají být integrováni do procesu vývoje v rané fázi. Zaměstnanci společného podniku CARIZON s Horizon Robotics a společného podniku CARThunder s Thundersoftem se zabývají vývojem inovativních systémů pro autonomní řízení, infotainment a konektivitu,“ uzavírá mluvčí značky.